연합뉴스

민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 31일 서울 성동구 성수동 일대에서 대국민 투표 참여를 호소하고 있다.6.3 지방선거 투표일을 사흘 앞둔 마지막 일요일인 31일, 국민의힘 지도부가 총출동해 '격전지'로 자체 판단하고 있는 서울에 힘을 쏟았다. 하지만 정작 오세훈 서울시장 후보는 당 지도부와 함께하지 않아 '오세훈 없는 오세훈 지원 유세'를 벌인 셈이 됐다.이를 두고 오세훈 후보와 장동혁 지도부 사이의 갈등 및 긴장 관계가 여전한 것 아니냐는 해석이 나온다. 오 후보는 '본인의 유세에 장동혁 대표를 부르지 않겠다'는 입장을 이미 여러 차례 밝힌 바 있다.오세훈 후보는 31일 오전, 선거사무소에서 기자회견을 여는 것을 시작으로 '아차산 → 어울림정원 → 암사종합시장 → 암사역 → 잠실야구장 → 신흥시장 → 동묘 벼룩시장 → 홍제폭포 → 잠수교·반포한강공원'까지 강행군을 이어갔다.장동혁 국민의힘 당 대표는 같은 날 오전, 중앙당사에서 기자회견을 한 후 '연남동 → 성수동 → 강남역'을 이동하며 대국민 투표 참여를 호소했다. 송언석 국민의힘 원내대표와 정점식 정책위원회 의장은 이날 오후 '신중앙시장 및 백학시장 집중 유세'를 예고했다.당 지도부가 총출동해 서울 지원 유세에 나섰는데, 단 하나의 일정도 후보와 함께하지 않는 것은 드문 일이다. 심지어 오세훈 후보의 동묘 벼룩시장 일정은 오후 3시 30분으로, 오후 4시에 예정되어 있는 송언석 원내대표의 일정과 시간차도 얼마 나지 않는다.실제 오 후보가 벼룩시장 순회를 마치고 기자들과 백그라운드 브리핑에 나선 곳은 송언석 원내대표의 유세 장소와 직선거리로 350m에 불과했다.도보로 5분도 채 걸리지 않는 동선이고, 송 원내대표의 유세 예정 시각과 오 후보의 백그라운드 브리핑이 예고된 시간도 같은 오후 4시였다. 다음 일정이 예고되어 있었다고 하더라도, 같이 손을 맞잡는 정도의 '그림' 연출은 얼마든지 가능한 상황이었다.애초에 기자들에게 공지됐던 송 원내대표의 일정 명칭은 '오세훈 서울특별시장 후보, 김길성 서울 중구청장 후보 서울 신중앙시장 및 백학시장 집중 유세'였다. 오세훈 후보를 지원하는 유세인데 오세훈 후보는 없는 장면이 연출된 셈이다.이날 장동혁 대표도 투표를 독려하면서 '기호 2번 국민의힘' 투표를 당부했을 뿐, 오세훈 서울시장 후보를 특별히 부각해서 지지를 호소하지 않는 기묘한 장면이 이어졌다. 장 대표는 이동 중 유튜브 라이브에서 정원오 더불어민주당 후보를 비판하는 과정에서 오 후보에 대해 잠시 이야기했을 뿐이었다.당에서는 최대한 많은 지역을 훑으며 유권자와 만나기 위해 동선을 나눈 것이라는 취지라고 설명했다. 최수진 원내수석대변인은 이날 오전 국회에서 기자들과 만나 "(오세훈 후보와 송언석 원내대표가) 함께 유세하지는 않고, 송언석 원내대표는 중·성동구 을 지역구에 오셔서 오세훈 후보를 지지하고, 구청장 후보에 관해 유세할 계획"이라고 설명했다.당에서 요청했는데 오세훈 후보가 거부한 것인지, 왜 무대에 같이 서지 않는지 그 이유를 기자들이 묻자, 최 대변인은 "지금까지 그런 행보를 해오셨기 때문에 특별히 이번 행보에 대해서는 요청 또는 거부 이슈는 없었다"라고 부연했다.그는 "지금 정원오 후보와 오세훈 후보가 오차범위 내 들어섰다는 마지막 여론조사가 나왔다. 서울을 경합지라고 저희는 생각하고 있다"라며 "조금 더 당과 오세훈 후보께서 같이 힘을 합쳐서 마지막 유세를 하는 것이 아닌가, 이것을 한 곳에서 하기보단 여러 곳을 돌아다니면서 동시에 진행되는 것"이라고 강조했다.그는 남은 선거운동 기간동안 장동혁 대표와 오세훈 후보가 같이 유세할 가능성에 대해 "가능성은 제가 말씀드릴 상황은 아닌 것 같다"라고 즉답을 피했다. 그러면서 "어쨌든 모두 힘을 합쳐 한 표라도 얻기 위해 노력하고, 국민께 잘못된 걸 알리고, 정원오 후보 대비 오세훈 후보의 능력과 도덕성을 알리는 게 중요하다"라며 원론적인 답만 내놓았다.