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현장실습 참여 학생의 부상 경험(단위: 비율)일하는시민연구소
지난 2월 일하는시민연구소가 진행한 두 건의 설문조사 결과는 뼈아프다. 2025년 현장실습에 참여한 학생 612명 대상 조사 결과를 보자. 실습 과정 중 부상이나 일시적 상해를 경험한 비율이 22.5%에 달했다. 다섯 명 중 한 명 이상이 몸을 다친 것이다. 병원 치료 등이 필요한 안전사고 경험 비율은 12.6%였고, 이 중 5.7%는 병원 치료가 필요한 정도의 정신적·정서적 피해를 경험했다.
사고를 경험한 학생 중 60.8%가 아무에게도 알리지 않거나 친구와 가족에게만 이야기했다. 신고하지 않은 이유로 절반 이상이 '큰 피해라 생각하지 않아서'라고 답했다. 10대 청소년들이 일터의 위험을 자연스러운 것으로 받아들이고 있다는 뜻이다. 안전교육을 학교와 기업 모두에서 이수한 비율도 83.8%에 그쳐, 의무교육임에도 완전히 이행되지 않고 있다. 실습 중 청소나 단순 반복 업무, 전공과 무관한 업무 수행, 주 40시간 초과 근무 등 부당한 상황을 경험한 학생도 적지 않았다.
현장실습의 구조적 문제는 더 심각하다. 2025년 현장실습 기업 5641개사 중 5인 미만 사업장이 14.1%, 10인 미만이 31%를 차지한다. 현장실습 기업은 선도기업(교육청 인정 우수 기업)과 참여기업(교육청 승인 일반 기업)으로 구분되는데, 선도기업 중 상시 종사자 규모가 50인 이상인 사업체가 10곳 중 4곳(40.9%)을 차지하고 있다. 10인 미만 소규모 사업체 중심(50.5%)인 참여기업과 뚜렷한 차이를 보인다. 정부가 여건이 나은 선도기업 발굴을 해야 하는 이유다.
산재사고가 확인된 7개 기업 중 6곳은 기존 직원에게도 산재사고가 있었던 곳이다. 노동 조건이 열악해 지난 5년간 입사자 수만큼 퇴사자가 발생한 곳도 있다. 어른들조차 견디지 못하는 일터에 열여덟 살 학생들을 보내고 있는 셈이다.
교육부는 수차례 종합대책을 발표했지만 지난 5년간 산재사고는 45건 발생했고, 산재 미처리 건수는 2022년 16건에서 2025년 31건으로 두 배 가까이 늘었다. 2개 학교에서는 2년 연속 산재사고가 반복되기도 했다.
학력 비하부터 낮은 급여까지… 졸업 후에도 문제 반복