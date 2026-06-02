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6·3 지방선거 사전투표가 지방선거 기준 최고치 23.51%의 투표율로 마무리된 다음 날인 5월 31일 경기도 과천시 중앙선거관리위원회 선거종합상황실에 사전투표 현황화면이 표시되고 있다.2024년부터 일 년 넘게 지속된 의료대란, 그리고 국가적 의제가 된 지역 필수 의료 공백에 대한 관심을 반영한 것인지 요번 지방선거 공약에는 비교적 지역의 상황을 반영하는 보건의료 공약이 속속 등장하고 있다. 보건소를 지방의료원으로 증축하거나, 의료원 운영도 어려운 지역에서는 공공종합의원, 찾아가는 의료 버스나 병원 동행 서비스 등 일차의료를 강화하고 인근 지역 병원들과 협력하며 의료 주변의 돌봄까지 책임지겠다는 구체적인 대안도 제시되고 있다. 그만큼 각 지역에서 의료가 절박하고 고민스러운 문제가 되었단 뜻이다.여덟 번째 지방선거, 30년을 넘어서는 한국의 지방자치는 의료를 둘러싼 주민들의 고통을 해결할 수 있을까? 건강과 보건의료를 중요하다고 생각하는 유권자들에게 세 가지 공약 판단 기준을 제안한다.내가 사는 지자체장 선거에 나온 후보가 보건의료 분야를 공약에 포함했는가? 복잡하고 까다로운 건강과 의료 정책을 고민해 본 흔적이 있는가? 아예 찾아볼 수 없다면, 민생에 대한 성의 부족이다. 의사가 많든 적든, 전국 어디에서든 의료를 둘러싼 국민들의 고민은 중요하다.후보의 공약은 내가 사는 지자체의 현실에 부합하는 보건의료 공약인가? 빅5 병원 분원이나 대학병원 유치 공약이 있다면, 해당 병원의 의향은 확인되었는가? 만약 그렇지 않다면, 희망 고문일 따름이다. 지자체장이 바라고 원한다고 하더라도 병원은커녕 필요한 전문의조차 구하지 못한 숱한 사례를 기억하자.후보가 제시한 보건의료 공약은 공공성, 형평성을 추구하는가? 건강검진비용 지원사업, 노인 영양수액 바우처 사업처럼 주민들의 건강에 관심을 두는 것처럼 보이지만 효과가 없는 것이 많다. 하지만 효과가 검증되지 않은 의료는 많은 경우 환자에게 독이 되며, 심지어 비싸다. 공공 자원을 더 보편적이고 평등한 의료에 지원하는 정책에 가점을 주자.이번 지방선거 사전투표율은 23.51%로 지방선거 역대 최고치를 기록했다고 한다. 하지만 여전히, 본 투표에 나서야 할 사람이 넷 중 셋을 넘는다. 소중한 나의 한 표로 우리의 건강을 지키려면 어떤 선택을 하는 게 좋을지, 냉소하지 않고 촘촘하게 따져보고 결정하는 현명한 시민의 자세를 응원한다.