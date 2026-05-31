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26.05.31 19:06최종 업데이트 26.05.31 19:06
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충남 태안군수 선거에 출마한 국민의힘 윤희신 후보 측이 발송한 문자메시지에는 "식사 대납 의혹 사건 관련 선관위의 입장은 윤희신 후보는 조치 사항이 없다는 통보를 받았습니다" 또는 "식사 대납 의혹 선관위 결과 발표, 윤희신 후보 조치 없다 결론"이라는 문구가 포함됐다.제보사진

충남 태안군수 선거에 출마한 국민의힘 윤희신 후보 측이 '식사비 대납 사건'과 관련해 선거관리위원회의 조사 결과를 왜곡하여 유권자들에게 허위 사실을 공표했다는 의혹에 휩싸였다.

더불어민주당 서산·태안위원회는 31일 오후, 윤 후보가 지난 5월 29일과 30일 관내 언론사와 군민을 대상으로 허위 내용이 담긴 보도자료와 문자 메시지를 대량 배포해 허위 사실을 공표한 혐의로 윤 후보를 경찰에 고발했다.

윤 후보 측이 발송한 문자메시지에는 "식사 대납 의혹 사건 관련 선관위의 입장은 윤희신 후보는 조치 사항이 없다는 통보를 받았습니다" 또는 "식사 대납 의혹 선관위 결과 발표, 윤희신 후보 조치 없다 결론"이라는 문구가 포함됐다. 일부 언론은 이러한 문자 메시지나 윤 후보 측 입장을 반영해 "이미 후보와는 관련성이 없는 것으로 일단락된 사안"이라는 취지로 보도하기도 했다.

하지만 이는 사실과 다른 것으로 나타났다. 충남선관위 관계자는 30일 <오마이뉴스>와의 통화에서 "사전선거운동 혐의와 관련해 후보자와의 연관성 여부에 대해서는 해당 건을 경찰에 이첩하여 수사를 요청했다"고 밝혔다. 이어 "식사비 대납 건의 경우 경찰에서 별건으로 수사하고 있다"라며 "식사비 대납과 관련해서도 후보자와의 연관성 여부를 수사할 것으로 보인다"고 덧붙였다.

선관위는 당시 사전선거운동 혐의와 관련해 후보자와의 연관성 여부를 포함해 경찰에 수사를 의뢰한 상태다. 선관위가 후보자 본인에게 면죄부를 준 바 없음에도, 윤 후보 측이 이를 '조치 없음'으로 단정해 공표한 것이다.

<오마이뉴스>가 입수한 당시 사진을 보면 식사와 윤희신 태안군수후보와 초청간담회를 마친 뒤 'OO읍 지지자모임'이름과 '본선 승리'라고 새긴 현수막을 들고 기념사진을 촬영했다. 수 십여명의 참가자들은 대부분 기호 2번을 의미하는 V자 손가락 모양을 하고 있다.제보사진

고발인은 고발장을 통해 "피고발인은 선관위로부터 무혐의를 인정받은 사실이 없음에도, 마치 사법 당국으로부터 면죄부를 받은 것처럼 꾸며 유권자를 기망했다"며 "이는 후보자의 도덕성과 법적 결격 사유를 판단해야 할 유권자들에게 결정적인 오류를 범하게 하려는 명백한 의도"라고 비판했다. 이어 "선거 임박 시점에 허위 정보를 퍼뜨려 여론을 유리하게 조성하려는 행위는 민주주의의 근간을 흔드는 중대한 범죄"라며 공직선거법 제250조(허위사실공표죄) 위반 혐의에 대한 수사기관의 엄정한 수사와 처벌을 강력히 요청했다.

한편, 충남선관위는 지난 28일 태안군수 선거 운동 과정에서 불법 선거운동 정황을 포착하고 지역 건설업체 대표 C씨를 경찰에 고발했다. C씨는 공식 선거운동 기간 전인 지난 12일, 다수의 선거구민을 모아놓고 특정 후보가 공약을 발표하게 하는 등 집회 형식의 사전선거운동을 한 혐의(공직선거법 제254조 위반)를 받고 있다.

태안경찰서는 당시 간담회 장소에서 참석자들에게 식사가 제공된 정황이 확인됨에 따라, 해당 모임의 식사비 결제 주체와 선거 캠프 관련 여부를 조사하고 있다. 공직선거법상 제3자가 선거를 목적으로 식사를 제공하는 행위는 '기부행위'로 간주되어 엄격히 처벌받는다.

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#태안군수선거

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