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충남 태안군수 선거에 출마한 국민의힘 윤희신 후보 측이 발송한 문자메시지에는 "식사 대납 의혹 사건 관련 선관위의 입장은 윤희신 후보는 조치 사항이 없다는 통보를 받았습니다" 또는 "식사 대납 의혹 선관위 결과 발표, 윤희신 후보 조치 없다 결론"이라는 문구가 포함됐다.충남 태안군수 선거에 출마한 국민의힘 윤희신 후보 측이 '식사비 대납 사건'과 관련해 선거관리위원회의 조사 결과를 왜곡하여 유권자들에게 허위 사실을 공표했다는 의혹에 휩싸였다.더불어민주당 서산·태안위원회는 31일 오후, 윤 후보가 지난 5월 29일과 30일 관내 언론사와 군민을 대상으로 허위 내용이 담긴 보도자료와 문자 메시지를 대량 배포해 허위 사실을 공표한 혐의로 윤 후보를 경찰에 고발했다.윤 후보 측이 발송한 문자메시지에는 "식사 대납 의혹 사건 관련 선관위의 입장은 윤희신 후보는 조치 사항이 없다는 통보를 받았습니다" 또는 "식사 대납 의혹 선관위 결과 발표, 윤희신 후보 조치 없다 결론"이라는 문구가 포함됐다. 일부 언론은 이러한 문자 메시지나 윤 후보 측 입장을 반영해 "이미 후보와는 관련성이 없는 것으로 일단락된 사안"이라는 취지로 보도하기도 했다.하지만 이는 사실과 다른 것으로 나타났다. 충남선관위 관계자는 30일 <오마이뉴스>와의 통화에서 "사전선거운동 혐의와 관련해 후보자와의 연관성 여부에 대해서는 해당 건을 경찰에 이첩하여 수사를 요청했다"고 밝혔다. 이어 "식사비 대납 건의 경우 경찰에서 별건으로 수사하고 있다"라며 "식사비 대납과 관련해서도 후보자와의 연관성 여부를 수사할 것으로 보인다"고 덧붙였다.선관위는 당시 사전선거운동 혐의와 관련해 후보자와의 연관성 여부를 포함해 경찰에 수사를 의뢰한 상태다. 선관위가 후보자 본인에게 면죄부를 준 바 없음에도, 윤 후보 측이 이를 '조치 없음'으로 단정해 공표한 것이다.