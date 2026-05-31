파면된 전직 대통령이자 국정농단 사건으로 복역하다 사면된 박근혜씨가 6.3 지방선거를 사흘 앞둔 31일 오후 4시께 대구 중구 서문시장을 찾았다. 추경호 국민의힘 대구시장 후보와 박씨의 변호인이었던 유영하 국민의힘 의원이 그와 동행했다. ▲파면된 전직 대통령 박근혜씨가 6.3 지방선거를 사흘 앞둔 31일 오후 대구 중구 서문시장을 찾았다. 박씨 왼쪽이 추경호 국민의힘 대구시장 후보, 오른쪽이 측근이자 국정농단 사건 당시 변호인이었던 유영하 국민의힘 의원.소중한 ▲파면된 전직 대통령 박근혜씨가 6.3 지방선거를 사흘 앞둔 31일 오후 대구 중구 서문시장을 찾았다. 박씨 왼쪽이 추경호 국민의힘 대구시장 후보, 오른쪽이 측근이자 국정농단 사건 당시 변호인이었던 유영하 국민의힘 의원.소중한 ▲파면된 전직 대통령 박근혜씨가 6.3 지방선거를 사흘 앞둔 31일 오후 대구 중구 서문시장을 찾았다. 박씨 왼쪽이 추경호 국민의힘 대구시장 후보, 오른쪽이 측근이자 국정농단 사건 당시 변호인이었던 유영하 국민의힘 의원.소중한 ▲파면된 전직 대통령 박근혜씨가 6.3 지방선거를 사흘 앞둔 31일 오후 대구 중구 서문시장을 찾았다. 박씨 뒤를 메운 시민들.소중한 #박근혜 #추경호 #유영하 #김부겸 #대구 구독하기 6.3 지방선거 이전글 대전연대회의 "탄핵된 권력 줄서기·네거티브 멈춰야" 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천2 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 소중한 (extremes88) 내방 구독하기 트위터 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차2212 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 대전연대회의 "탄핵된 권력 줄서기·네거티브 멈춰야" 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크