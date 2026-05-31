기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.05.31 16:54최종 업데이트 26.05.31 16:54
  • 본문듣기
원고료로 응원하기
파면된 전직 대통령이자 국정농단 사건으로 복역하다 사면된 박근혜씨가 6.3 지방선거를 사흘 앞둔 31일 오후 4시께 대구 중구 서문시장을 찾았다. 추경호 국민의힘 대구시장 후보와 박씨의 변호인이었던 유영하 국민의힘 의원이 그와 동행했다.

파면된 전직 대통령 박근혜씨가 6.3 지방선거를 사흘 앞둔 31일 오후 대구 중구 서문시장을 찾았다. 박씨 왼쪽이 추경호 국민의힘 대구시장 후보, 오른쪽이 측근이자 국정농단 사건 당시 변호인이었던 유영하 국민의힘 의원.소중한

파면된 전직 대통령 박근혜씨가 6.3 지방선거를 사흘 앞둔 31일 오후 대구 중구 서문시장을 찾았다. 박씨 왼쪽이 추경호 국민의힘 대구시장 후보, 오른쪽이 측근이자 국정농단 사건 당시 변호인이었던 유영하 국민의힘 의원.소중한

파면된 전직 대통령 박근혜씨가 6.3 지방선거를 사흘 앞둔 31일 오후 대구 중구 서문시장을 찾았다. 박씨 왼쪽이 추경호 국민의힘 대구시장 후보, 오른쪽이 측근이자 국정농단 사건 당시 변호인이었던 유영하 국민의힘 의원.소중한

파면된 전직 대통령 박근혜씨가 6.3 지방선거를 사흘 앞둔 31일 오후 대구 중구 서문시장을 찾았다. 박씨 뒤를 메운 시민들.소중한
#박근혜 #추경호 #유영하 #김부겸 #대구

6.3 지방선거
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
소중한 (extremes88) 내방
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원

독자의견

다시 보지 않기
목차2212 첫화부터 읽기>
이전글 대전연대회의 "탄핵된 권력 줄서기·네거티브 멈춰야"