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빨간 모자와 티셔츠 차림의 해병대 예비역들이 지난 29일부터 부산 구포시장·덕천역 일대에서 6·3 부산 북갑 보궐선거에 출마한 한동훈 무소속 후보에 대한 낙선 운동을 벌이고 있다.본인 제공
- 한 후보 낙선 운동에 나선 이유는?
"한동훈은 해병대 후배 한 명이 순직했는데 계속 외면하지 않았나? 너무 화가 나서 한동훈 대표를 주의 깊게 봤는데, (국민의힘) 당대표 경선 때도 표를 받기 위해 해병대를 또 팔아먹었지 않았나? 제3자 (추천 특검) 방식을 공약했는데도 당대표 당선되고 나서 아무것도 안 했다. 또 (2024년 1월 충남 서천시장에) 큰 화재가 났는데도 거기 가서 국민들을 먼저 생각해야 하는데 윤석열이한테 90도 인사하는 걸 보고 너무 분개해서 낙선 운동을 하게 됐다."
- 채 해병 사건에 대해 어떤 생각을 갖고 있나?
"안전 도구 하나 없이 물 안에 들어가라는 게 말이 안 되지 않나? 임성근(전 해병대1사단장)은 지휘권이 없는데도 거기서 지휘를 다 하고, 상관이라는 사람들은 전부 다른 사람 책임으로 미루고, 그러면 누가 책임을 진단 말인가? 일벌백계해서 다음부터 이런 사고가 없도록 주의 깊게 봐야지, (그렇지 않으면) 어느 부모가 애들을 편안하게 군대 보내겠나?"
- 낙선 운동은 어떤 방식으로 하고 있나?
"지난주 금요일(5월 29일)부터 덕천역·구포시장 근방에서 하고 있다. (공직선거법을) 알아보니 (선거운동 인원이) 5명까지만 허용된다고 하더라. (점심쯤부터) 해 질 때까지 시민들에게 불편을 드리지 않는 선에서 한다. 구호는 해병대답고 깔끔하게 '채 해병 외면한 한동훈 퇴출!', '국민을 배반한 한동훈 낙선!', 짧게는 '한동훈 낙선!' 정도로 하고 있다."
- 함께하는 이들은 누구인가?
"100~200기부터 1200기 초반까지 해병대 선후배들이 모여서 하고 있다. 나라를 위해 월남전 갔다 온 분도 계시고, 제대한 지 오래되지 않은 친구도 있다. 연로하신 선배님들은 햇빛에 오래 서 계시면 힘드니까 (5명 내에서) 돌아가며 로테이션으로 하고 있다."
- 시민들 반응은 어떤가?
"저희가 누굴 지지하는 선언을 하는 게 아니기 때문에 시민들로선 그렇게 반대하는 것 같지 않다. (한 후보) 지지자가 아니라 시장에 왔다 갔다 하는 일반 시민들은 '잘한다'라고 하거나 몰래 와서 '파이팅'이라고 응원해 주신다. 저희를 비방하는 쪽은 흰 티 입으신 분들이다. 옆에서 왜 그렇게 하냐고 욕도 하고 항의도 들어온다. 거의 (한 후보) 자원봉사자들로 보인다."
- 본투표 때까지 활동 계획은?
"제일 중요한 건 선거법을 지켜가면서 구호는 구호대로 외치며 지금 방식으로 절도 있게 하는 거다. 같은 말이라도 계속 반복해 줘야 한동훈이 (당선되면) 안 되는 이유가 일반 시민들한테 설명된다. 시민들과 시비가 붙어도 저희는 반응하지 않고, 욕하는 것도 그대로 들어가면서 (낙선 운동을) 하고 있다. 단결한 해병대가 멋있다는 소리를 들으면서 남들과 시비 붙지 않고 하는 게 목표다."
▲ "배신자 퇴출" 외치는 해병대 예비역들 (해병 686기 이순형씨 제공) #한동훈 #낙선운동 #해병대예비역 #부산북구갑 #지방선거 #보궐선거 ⓒ 오마이뉴스
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