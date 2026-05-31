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26.05.31 16:23최종 업데이트 26.05.31 16:24
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정의당 '성평등' 집중 유세30일, 권영국 정의당 서울특별시장 후보와 정의당 서울시당 등이 연남동 경의선숲길에서 '성평등 집중 유세'를 진행했다. 성소수자와 페미니스트가 함께하는 유세로, 권 후보는 이날 성평등한 서울시를 만들겠다고 시민들에게 지지를 호소했다.정의당

권영국 정의당 서울특별시장 후보가 선거 막판, '성평등' 이슈를 전면에 내세우며 진보 성향 시민들을 적극 공략하고 나섰다.

제9회 전국동시지방선거 본투표를 앞둔 마지막 주말, '성평등 유세'를 조직해 목소리를 높이는가 하면, 지난한 법적 투쟁 끝에 건강보험 피부양자 자격을 획득한 동성부부 소성욱·김용민씨를 공동후원회장단으로 내세워 성소수자 권리 보장을 강조했다.

혼인신고 못하는 동성부부의 호소... "이런 정치 하는 서울시장이 간절하다"

권영국 후보 캠프는 31일, 유튜브 채널을 통해 권영국 후보의 공동후원회장단을 맡은 소성욱·김용민씨의 목소리를 공개했다. 대한민국 법률상 혼인신고를 할 수 없는 이들은 '사실혼' 관계의 이성 부부처럼 건강보험 피부양자 자격을 인정받기 위해 4년의 소송전을 벌였고, 지난 2024년에야 대법원에서 배우자 자격을 일부 인정 받았다.

"2013년에 만나서 2019년에 결혼을 해서 지금 8년 차 부부인 동성부부 소성욱·김용민"이라고 스스로 소개한 소씨는 "성소수자로서 성평등과 다양성에 대한 정책에 좀 눈이 가더라"라며 "가진 것 없거나 적은 사람, 힘이 약한 사람을 위한 정책일 뿐만 아니라 사실은 모든 시민의 권리를 증진시킬 수 있는 정책"이라고 권 후보의 공약을 평가했다. 그러면서 "이런 정치를 하는 서울시장이 너무 간절하다"라고 강조했다.

김씨 역시 "권영국 후보 개인에 대한 믿음일 뿐만 아니라 정의당에 대한 믿음"이라며 "성소수자 관련 정책들을 정의당이 항상 앞장서서 먼저 발의를 하거나 목소리를 내어 준 게 있었다"라고 회고했다. 이어 "동성부부 건강보험 피부양자 사건 소송 때에도 국정감사에서 강은미 (전) 의원이 저희를 참고인으로 불러주셔서 발언할 수 있는 기회를 주시기도 했고, 장혜영 전 의원이 동성혼 법제화 관련 법을 한국에서 처음으로 대표 발의를 해주기도 하셨다"라고 설명했다.

김씨는 "항상 앞장서서 이제 사회적 소수자들을 위해 목소리를 내어 주었던 분인데, 그래서 항상 저희 사회적 소수자들에게는 권영국 후보와 정의당이 희망인 것 같다"라고 덧붙였다. 소씨 역시 "그래서 정의당이 더 크게 힘을 발휘하고 또 권영국 후보가 정치인으로서 더 큰 영향력을 가지는 미래가 곧 올 거라고 본다"라며 지지를 당부했다.

권영국의 질문 "강남역 여성혐오 살해 사건 후 10년... 무엇이 바뀌었나"

정의당 '성평등' 집중 유세30일, 권영국 정의당 서울특별시장 후보와 정의당 서울시당 등이 연남동 경의선숲길에서 '성평등 집중 유세'를 진행했다. 성소수자와 페미니스트가 함께하는 유세로, 권 후보는 이날 성평등한 서울시를 만들겠다고 시민들에게 지지를 호소했다.정의당

권영국 후보는 지난 30일 오후, 서울 연남동 경의선숲길에서 열린 '성평등 주말 집중 유세' 현장에 등장했다. 성소수자와 페미니스트들이 함께하는 유세였다. 유세차 위에 오른 그는 "지난 대선에서 성평등을 외치며 페미니스트 대통령을 자임했던 권영국 후보"라고 자신을 소개했다.

그는 "10년 전, 강남역 10번 출구에 있었던 여성혐오 살해 이후로 우리 삶은, 여성들의 삶은 어떻게 바뀌었느냐"라고 따져 물었다. "서울은 정말 여성들에게 안전하고 평등한 도시가 되었느냐"라고 다시 질문을 던져야 한다는 주장이었다.

그는 "여성들이 매일 느껴야 했던 공포와 차별, 사회를 향한 절규가 강남역 앞에 붙어있었다"라며 "여전히 여성들은 늦은 밤 귀가길에 이어폰 한쪽을 빼고 걷는다. 택시 번호판을 가족과 친구에게 보내고, 엘리베이터 앞에서 누가 따라오는지 확인한다"라고 지적했다.

권 후보는 한국사회에서 여성이 일상적으로 겪어야 하는 차별들을 열거한 뒤 "그런데도 정치는 여성들에게 여전히 '조심하라', '예민하게 굴지 말라'는 메시지를 주고 있다"라고 꼬집었다. 그러면서 "여성이 안전하지 않은 사회는 누구에게도 안전한 사회가 아니다. 여성이 평등하지 않은 사회는 누구에게도 평등한 사회가 아니다"라고 지적했다.

그는 "저 권영국은 성평등이 일상이 되는 서울을 만들겠다"라며 관련 정책과 공약들을 열거하면서 "차별 때문에 밀려나지 않는 서울, 폭력 때문에 두렵지 않은 서울, 여성이라는 이유로 가능성이 제한되지 않는 서울, 저 권영국이 만들겠다"라고 약속했다.

정의당 광역비례 후보 김혜정 "구조적 차별을 깨뜨리기 위해 지방 정부 앞장서야"

정의당 '성평등' 집중 유세30일, 권영국 정의당 서울특별시장 후보와 정의당 서울시당 등이 연남동 경의선숲길에서 '성평등 집중 유세'를 진행했다. 성소수자와 페미니스트가 함께하는 유세로, 권 후보는 이날 성평등한 서울시를 만들겠다고 시민들에게 지지를 호소했다.정의당

노동당·녹색당·정의당의 '신호등 연대'가 내세운 김혜정 서울시의원 비례대표 후보 역시 이날 마이크를 잡고 "성평등이 일상이 되는 서울을 만들 정당, 어느 정당인가?"라며 "정의당·녹색당·노동당이 바로 그 정당"이라고 목소리를 높였다.

그는 "우리 사회 곳곳에서 보이는 성별 불평등은 개인이나 개별 기업의 문제가 아니다. 우리 사회 시스템 전반에 자리 잡은 구조적인 성차별이 원인"이라며 "이 뿌리 깊은 구조적 차별을 깨뜨리기 위해서 시민의 삶 가장 가까이에 닿아 있는 지방 정부가 앞장서야만 한다"라며 진보정당의 지방의회 진입 필요성을 역설했다.

이어 "성평등은 일터에서, 골목에서 집 안에서, 그리고 돌봄의 현장에서 매일 체감되는 변화가 되어야 한다"라며 "서울시와 서울시의회가 행정의 중심에 성평등 사회를 놓고 앞장설 때 우리 모두의 존엄한 삶을 공격하는 구조적인 차별의 벽을 무너뜨릴 수 있을 것"이라고 호소했다.

한편, 30일 늦은 오후, 권영국 후보는 본인의 페이스북에 "유세차에 올라가기 전 건널목 횡단보도 옆에서 지나가는 시민들에게 인사를 나누고 있었다. 그런데 20대 초반으로 보이는 한 청년 남성이 다가왔다"라고 적었다.

사진 촬영을 요청한 해당 청년이 "(사전투표에서) 후보 찍고 왔다"라며 "제가 지난 대선 때까지는 개혁신당 당원이었다. 그런데 후보를 알고 난 후 개혁신당을 탈당하고, 후보를 지지하게 되었다"라고 이야기했다는 것이다. 권 후보는 청년에게 "감사하다. 기대에 부응하도록 최선을 다하겠다"라고 화답하며 "정의당이 청년들에게 가까이 다가가야 하는 이유"라고 소감을 밝혔다.
#권영국 #정의당 #서울특별시장 #전국동시지방선거

6.3 지방선거
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