정의당

30일, 권영국 정의당 서울특별시장 후보와 정의당 서울시당 등이 연남동 경의선숲길에서 '성평등 집중 유세'를 진행했다. 성소수자와 페미니스트가 함께하는 유세로, 권 후보는 이날 성평등한 서울시를 만들겠다고 시민들에게 지지를 호소했다.권영국 정의당 서울특별시장 후보가 선거 막판, '성평등' 이슈를 전면에 내세우며 진보 성향 시민들을 적극 공략하고 나섰다.제9회 전국동시지방선거 본투표를 앞둔 마지막 주말, '성평등 유세'를 조직해 목소리를 높이는가 하면, 지난한 법적 투쟁 끝에 건강보험 피부양자 자격을 획득한 동성부부 소성욱·김용민씨를 공동후원회장단으로 내세워 성소수자 권리 보장을 강조했다.권영국 후보 캠프는 31일, 유튜브 채널을 통해 권영국 후보의 공동후원회장단을 맡은 소성욱·김용민씨의 목소리를 공개했다. 대한민국 법률상 혼인신고를 할 수 없는 이들은 '사실혼' 관계의 이성 부부처럼 건강보험 피부양자 자격을 인정받기 위해 4년의 소송전을 벌였고, 지난 2024년에야 대법원에서 배우자 자격을 일부 인정 받았다."2013년에 만나서 2019년에 결혼을 해서 지금 8년 차 부부인 동성부부 소성욱·김용민"이라고 스스로 소개한 소씨는 "성소수자로서 성평등과 다양성에 대한 정책에 좀 눈이 가더라"라며 "가진 것 없거나 적은 사람, 힘이 약한 사람을 위한 정책일 뿐만 아니라 사실은 모든 시민의 권리를 증진시킬 수 있는 정책"이라고 권 후보의 공약을 평가했다. 그러면서 "이런 정치를 하는 서울시장이 너무 간절하다"라고 강조했다.김씨 역시 "권영국 후보 개인에 대한 믿음일 뿐만 아니라 정의당에 대한 믿음"이라며 "성소수자 관련 정책들을 정의당이 항상 앞장서서 먼저 발의를 하거나 목소리를 내어 준 게 있었다"라고 회고했다. 이어 "동성부부 건강보험 피부양자 사건 소송 때에도 국정감사에서 강은미 (전) 의원이 저희를 참고인으로 불러주셔서 발언할 수 있는 기회를 주시기도 했고, 장혜영 전 의원이 동성혼 법제화 관련 법을 한국에서 처음으로 대표 발의를 해주기도 하셨다"라고 설명했다.김씨는 "항상 앞장서서 이제 사회적 소수자들을 위해 목소리를 내어 주었던 분인데, 그래서 항상 저희 사회적 소수자들에게는 권영국 후보와 정의당이 희망인 것 같다"라고 덧붙였다. 소씨 역시 "그래서 정의당이 더 크게 힘을 발휘하고 또 권영국 후보가 정치인으로서 더 큰 영향력을 가지는 미래가 곧 올 거라고 본다"라며 지지를 당부했다.