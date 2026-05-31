공동취재사진

이명박 전 대통령(왼쪽 세 번째)이 박형준 국민의힘 부산시장 후보, 주진우 국민의힘 의원, 김성수 국민의힘 해운대구청장 후보와 함께 31일 오후 부산 해운대구 해운대시장을 찾아 시민들과 사진을 찍고 있다.박근혜씨의 기장 전통시장 방문처럼 인파가 가득 몰린 건 아니었지만, 이씨의 해운대시장 통과 과정도 간단치 않았다. 구남로 유세장 일대엔 수백 명이 집결해 이씨의 지원유세를 반겼다. 이에 고무된 듯 이씨도 시장에 진입하자마자 일일이 가게를 찾아 악수를 건넸다. 그를 알아본 상인들 사이에선 환호가 쏟아졌다. 애초 동선은 직선거리로 230미터에 불과했지만, 시작부터 끝까지 30여분이 넘는 시간이 소요됐다.하지만 모두가 이씨를 반긴 건 아니었다. 이씨가 예배에 나선 같은 시각, 수영로교회 인근에선 가덕도신공항국민행동본부·부울경길을찾는사람들·민주성지부산지키기시민운동본부 등 10개 단체가 '이명박 부산 방문 규탄 기자회견'을 개최했다. 동선이 달라 이들이 서로 마주치는 장면은 없었으나, 이들은 이씨를 향해 보란듯이 '선거개입' 각을 세웠다.참석자 20여 명은 '이명박은 물러가라' 등의 손피켓을 나란히 들었다. 이들은 "이씨의 특정 정치세력 지원은 무책임한 행보"라며 "(과거에) 해양수산부 폐지와 동남권신공항을 백지화했고, 이후 뇌물과 횡령으로 징역 17년형을 받은 사람의 부산 선거 지원이 웬 말이냐"라고 문제를 제기했다.'주일 예배를 보고 조용히 돌아가달라'라는 글자를 목에 단 최아무개(70대)씨는 불만이 가득찬 모습이었다. 그는 <오마이뉴스>의 관련한 질문에 "이런다고 부산 선거에 도움이 되겠느냐. 여러 죄로 사면을 받은 처지인데 속죄하는 마음으로 자중하는 게 우선"이라고 말했다.정치권 안에선 두 전직 대통령의 선거 등판을 놓고 여야가 격렬히 논쟁 중이다. 한때 선거의 여왕으로 불렸던 박근혜씨가 '국정농단 사태' 탄핵 이후 처음으로 전국을 돈 데 이어, 이씨도 지난 15일 오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 청계천 일대를 걸었다. 게다가 이번엔 부산으로 그 지원의 보폭을 넓혔다.더불어민주당은 "구태정치"로 규정했다. 하루 전 변성완 상임선대위원장, 박재호 총괄선대본부장 등 전재수 민주당 부산시장 후보 선대위는 "부산을 무너뜨린 정치와 결별해야 한다"라며 "지역을 쇠퇴시킨 장본인을 다시 불러 표를 얻겠다는 발상은 낡은 구태이자 책임 회피 정치의 전형"이라고 맞불을 놨다.여기에 더해 심판론까지 쏟아졌다. 박지원 민주당 의원은 지난 27일 자신의 페이스북에 글을 올려 12.3 내란으로 옥중에 있는 윤씨까지 선거 메시지를 낼지 모른다고 우려했다. 박 의원은 "이러다 감옥의 윤석열도 함께 뛰는 세상이 될 것 같다"라며 "정신 바짝차리고 심판해야 한다"라고 글을 썼다. 28일 정청래 민주당 대표는 '윤어게인', '박어게인' 'MB어게인'을 열거하며 "보수 결집이 일어나면 반대로 진보 대결집이 일어나게 될 것"이라고 경고성 발언을 보탰다.하지만 국민의힘은 이에 동의하기 어렵단 반응이다. 이씨 등 전 대통령의 지원을 두고 현장에 있던 한 야당 인사는 "보수 통합, 이 한가지 뜻을 위해 전 대통령들께서 움직여주고 있다. 그만큼 (보수 야당의 승리가) 절실하단 의미"라며 "선거개입인지 아닌지는 결국 국민이 판단하리라 생각한다"라고 대응했다.전재수 후보 측의 비판엔 박형준 후보 측이 발끈했다. 박 후보 선대위는 "(낙동강 삼락생태공원과 에코델타시티 등) 과거 이명박 정부가 부산에 심은 씨앗이 지금 꽃을 피우고 있다"라며 민주당이 '부산 홀대'로 사태를 왜곡하고 있다고 지적했다. 특히 "과거에 매몰된 자는 미래를 말할 수 없다"라며 오히려 민주당이 현실과 동떨어진 주장을 하고 있다고 받아쳤다.