▲투표 독려 나선 장동혁 대표
장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장이 31일 서울 여의도 중앙당사에서 6·3지방선거 투표 독려 기자회견을 하고 있다. 남소연
장동혁 국민의힘 대표가 이재명 대통령을 거친 표현으로 맹비난했다. 제9회 전국동시지방선거에서 '정권 심판'을 내세워 최대한 지지층을 결집하기 위한 메시지였다. 장 대표는 지지자들에게 "결코 투표를 포기하지 말라"라며 이재명 정권 심판을 목 놓아 외쳤다.
특히 국민의힘은 이재명 대통령이 사전투표하는 과정에서 기표소에 들어갔다가 표를 들고 나와 선거관리위원에게 질문한 후 다시 들어간 데 대해 연일 총공세를 펴고 있다(관련 기사: 국힘 "이 대통령 표 무효 처리해야" 지적... 선관위 "문제될 것 없다" https://omn.kr/2if59
). 국민의힘은 전날(30일), 이재명 대통령을 공직선거법 위반 혐의로 경찰에 고발했다.
장동혁 "우리 국민들, 정치 무관심했던 대가 혹독하게 치르고 있다"
당 상임선거대책위원장을 맡고 있는 장동혁 대표는 31일 오전 국민의힘 중앙당사에서 기자간담회를 열고 이재명 대통령의 전날(30일) SNS 메시지를 꼬집었다. 이 대통령은 X(옛 트위터)에 고대 그리스 철학자 플라톤의 명언 "정치 무관심의 대가는 최악의 저질들에게 지배당하는 것"을 인용하며 "투표에 적극 참여해 이 나라의 주민은 국민이라는 사실을, 권력은 어디를 향해야 하는지를, 주권자의 뜻이 어디에 있는지를 분명히 보여달라"라고 호소했다.
이어 장 대표는 "지난 국회의원 총선거와 지난 대통령 선거, 정치에 무관심했던 대가로 최악의 저질 이재명과 민주당이 대한민국을 지배하고 있다"라고 비난했다. 그러면서 "우리 국민들, 정치 무관심의 대가를 혹독하게 치르고 있다"라고 주장했다. 국민들의 선택인 투표의 결과를 두고 '국민 무관심' 탓을 한 것이다.
그는 "우리가 투표를 포기하면 재판 취소라는 사익을 위해 대통령의 권력을 남용하는 이재명에게 자기 범죄를 모두 지울 수 있는 기회를 주는 것"이라며 "반드시 투표해서 이재명 재판을 재개해야 한다. 지금 대한민국에 악성 지배자가 도대체 누구인가?"라고도 날을 세웠다. 이재명 대통령의 임기 동안 중지되어 있는 재판을 재개해야 한다는 주장을 또 꺼내든 셈이다.
장 대표는 "이재명은 더 이상 야당 대표가 아니다. 민주당은 더 이상 핍박받는 야당이 아니다"라며 "심판받아야 할 부패 권력이 바로 이재명과 민주당이다. 주권자인 국민 여러분께서 반드시 심판해 주셔야 한다"라고 호소했다. 이어 "나와 가족의 삶을 망치는 최악의 저질"이라며 "이재명이 말하는 최악의 저질은 바로 이재명과 민주당 자신들"이라고 주장했다.
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