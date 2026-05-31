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오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 31일 서울 종로구 관철동 선거 캠프에서 ‘3부2민’ 서울시민 5대 명령 기자회견을 하고 있다.
남소연
"지금 서울은 허수아비가 아니라 시민 권익의 수호자가 필요한 시점이다."
오세훈 국민의힘 서울특별시장 후보가 '정권 견제론'을 내세우며 지지를 호소했다. 여당 후보인 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 당선되면, 이재명 정부의 부동산 정책에 '쓴소리'를 할 사람이 국무회의에 없다는 이유였다.
제9회 전국동시지방선거 본투표를 앞둔 마지막 일요일, 오세훈 후보는 오전 기자회견을 시작으로 총력전에 나섰다. 전통적으로 서울시 선거 판세에 큰 영향을 미쳐왔던 '부동산' 이슈를 다시 부각하고 나섰다.
"민주당 서울시장은 존재감 없는 허수아비 불과... 오세훈만 바꿀 수 있다"
오세훈 후보는 31일 오전, 본인의 선거사무소에서 이른바 '3부 2민' 기자회견을 열었다. '3대 긴급 부동산정책 개선안', '2대 민생경제·민주주의 회복 제언'을 '3부 2민'으로 규정하며, 이를 '서울시민 5대 명령'으로 이름 지었다.
오 후보는 "서울시민의 삶을 지키고, 서울의 미래를 결정할 선거가 이제 3일 앞으로 다가왔다"라며 "시민들께서 저를 다시 선택해 주신다면, 취임 후 즉시 그 준엄한 명령을 받들어 이행하겠다는 말씀을 드리기 위해 이 자리에 섰다"라고 목소리를 높였다.
그는 "서울시장은 국무회의에 배석할 수 있다"라며 "저에게 한 번 더 서울시장직을 허락해 주신다면, 민선 9기 임기 시작 직후 열리는 국무회의에 참석해 '서울시민 5대 명령'을 대통령 앞에서 설명하고 관철시키겠다"라고 강조했다.
그가 말한 '3부'는 ▲재개발·재건축 정비사업의 여건 정상화 ▲전월세난 해결을 위한 민간 임대주택 공급 활성화 ▲부동산 세금폭탄 예방 장치 마련, '2민'은 ▲서울 민생경제 활성화를 위한 수도권 규제 완화 ▲공소 취소 저지하여 민주적 가치 수호 등이었다.
특히 오 후보는 "민주당 소속 서울시장은 시급하고 엄중한 '시민 5대 명령'을 언급조차 할 수 없는 존재감 없는 허수아비에 불과할 것"이라며 "대통령에 의해서 선택되어서 후보자가 된 정원오 후보는 준 임명직 허수아비의 수준으로 처신할 수밖에 없을 것"이라고 강조했다.
이어 "저 오세훈만이 말하고 설득하고 바꿀 수 있다. 막강한 거대 권력도 천만 시민의 선택을 거스르지 못한다"라며 "무거운 민심을 제가 대신 국무회의장에서 쏟아내겠다. 반드시 시민 여러분의 명령을 설득하고 관철시키겠다"라고 부연했다.
"옳은 일에 대해서 물러선 적이 없다... 꼭 기회 주시라"