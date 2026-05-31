남소연

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 31일 서울 종로구 관철동 선거 캠프에서 ‘3부2민’ 서울시민 5대 명령 기자회견을 하고 있다.이어진 기자들과의 질의응답에서는 오히려 국무회의에 야당 소속 광역지방자치단체장으로서 견제받을 수 있지 않겠느냐는 물음이 나왔다. 이진숙 전 방송통신위원장의 사례와 비교한 질문이었다. 오 후보는 "방통위원장은 아시다시피 임명직이다. 서울시장은 천만 시민의 선출직이다"라며 "그 무게가 참으로 다를 것"이라고 이야기했다.특히 "또 임기 말의 선출직 시장과 새로 선택된 선출직 시장의 위상은 많이 다를 것"이라고 자신했다. "다음에 임기를 계속할지 할 수 있을지 없을지 모르는 상태의 임기 말에 시장이 하는 말과 그리고 선거 직후에 힘이 실린 상태에서 시민들의 뜻을 모아서 당선된 그 시장이 그 시민들의 뜻을 전달하는 데, 대통령께서 마냥 무시하기는 참으로 쉽지 않은 일"이라는 논리였다.이재명 대통령의 남은 임기 동안 오세훈 후보가 정쟁만 하지 않겠느냐는 비판에는 "제가 정치를 하면서 당적이 다른 대통령과 극심한 갈등을 일으키거나, 아니면 필요 이상의 '쇼잉(Showing)', 보여주기식의 정치적인 제스처를 가지고 갈등을 소모적으로 유발시킨 적이 있는가?"라고 되물었다.그는 "저의 지난 평생동안의 정치 이력을 되돌아보시면 어떤 일이 벌어질지 아마 충분히 짐작이 가실 것"이라며 "저는 옳은 일에 대해서는 물러선 적이 없다"라고도 주장했다. 이재명 대통령을 향해 "선거도 끝났으니 진정으로 부동산 시장을 시장을 안정시킬 수 있는 대안을 놓고 저하고 의논하시자"라고 말씀드리겠다고도 밝혔다.오 후보는 "정원오 후보가 과연 그렇게 할 수 있겠느냐? 지금도 대통령 입장에서 조금도 벗어나는 이야기를 하는 걸 꺼리는데, 이 점은 아마 분명히 아마 차별화될 것"이라고 날을 세웠다. 또한 "따로 만나서 말씀은 왜 못 드리겠느냐?"라며 "다시 서울시장으로 돌아온 2021년도에 문재인 대통령을 따로 뵌 적도 있다"라고 내세우기도 했다.그는 "저의 진심이 반드시 서울 시민들의 힘을 바탕으로 해서 정부에 전달될 수 있도록 하는 정말 중요한 역할을 한번 해보고 싶다"라며 "꼭 기회를 주시라"라는 당부로 기자회견을 마무리했다.