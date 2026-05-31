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26.05.31 19:05최종 업데이트 26.05.31 19:25
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유명 정치인도, 당선이 확실한 강성 후보도 아니지만 6·3 지방선거에서 새로운 변화를 꿈꾸며 손을 든 사람들이 있습니다. 작지만 큰 존재감이 있는 숨겨진 후보들의 이야기를 소개합니다.[기자말]
주경민 더불어민주당 대구 남구 의원(나선거구) 후보가 30일 오후, 남구 대명시장에서 상인들과 인사를 나누고 있다.전선정

"이렇게 소외된 이웃들이 많은데, 개발만 논하는 게 아쉬워요. 반대 급부에 있는 것도 논할 사람이 필요하다고 생각해요. 그 역할을 제가 해보고 싶습니다."

만 스물둘 청년은 골목길이 즐비한 대구 남구 대명동에서 자랐다. 성인이 되고 첫 터전을 잡은 곳도 이곳이다. 하루가 멀다하고 아파트가 올라가는 이곳에서 "내 옆집이기도 했던 골목 이웃들의 삶도 돌봐줄 사람이 필요하다"는 생각에 그는 구의원 출마를 결심했다.

대명동 골목을 걸을 때마다 "하나하나 필요한 것들"이 눈에 띄어, "공약으로 만들었다"는 대구 최연소 후보 주경민 더불어민주당 남구의원 후보의 이야기다. 남구가 인구감소지역으로 지정(2021년)된 후 대명동을 지켜야겠다는 마음으로 출마한 그는 "무턱대고 아파트를 올리는 방식으로 인구 유출을 막는 건 한계가 있다"라며 "주택·빈집 등을 정비하고, 예술인에게 직접 지원을 하는 방식으로 골목골목에 활기를 불어넣음으로써 남구 발전에 기여하고 싶다"고 강조했다.

<오마이뉴스>는 30일 오후 대명시장·대명문화의거리를 비롯한 골목에서 선거운동을 하는 주 후보를 만났다.

"젊은 사람이 나오니 예쁘데이"

그가 선거 사무소에서 나온 직후 오토바이를 탄 한 시민이 "민주당 화이팅"이라고 외치며 지나갔다. 대구 최연소 후보를 향한 시민들의 반응은 대체로 우호적이었다. 주 후보는 "분위기가 정말 좋다. (냉소적이었던) 이전과는 많이 달라진 게 느껴진다"라며 "민주당으로 출마한 어떤 분은 시민이 명함을 받은 후 명함을 찢은 적도 있다고 했는데 저는 5000장 돌리면서 그런 적은 없었다"라고 웃으며 말했다.

대명시장을 누비는 그에게 미숫가루를 파는 상인은 엄지를 척 내밀며 "오랜만에 본다. 주경민이가 최고다"라고 말을 건넸다. 야쿠르트를 파는 상인도 "잘 몰랐는데 우리 동네 사람이라 알게 됐다"며 "젊은 사람이 선거에 나서니 예쁘다"라고 말했다. 유세 중 만난 다른 시민들도 주 후보가 인사를 하고 명함을 건네자 "아이고 예쁘데이", "애볐다('말랐다'는 뜻의 경상도 방언)"라고 반갑게 반응했다.

"압도적 젊음, 압도적 실력"이라는 주 후보의 선거 슬로건은 동네 경로당에서 만난 어르신의 애정 어린 말을 따서 만들어졌다. "너무 어리다"며 걱정의 눈길을 보내던 어르신 옆에서 다른 어르신이 "어린 게 아니라 압도적으로 젊은 것"이라며 그를 격려했다. 주 후보는 "약점으로 작용할 수 있는 어림 대신, 어르신의 표현인 압도적 젊음을 사용해 프레임을 전환하고자 했다"라고 설명했다.

주 후보에게 "최연소 타이틀"은 "긍정적이기도 하지만, 어리다는 걸로만 비춰질까 두려운 것"이기도 하다. 그는 "전문성·경험 부족으로 받아들일까봐 걱정이다"라며 "제가 더 나은 모습을 보여주지 않는다면 20대 대학생이 앞으로 출마하기 더 어려워질 것 같다. 제가 잘해서 '주경민 시켜보니 잘했다. 주경민도 했는데 너도 할 수 있다'라는 분위기가 만들어지면 좋겠다"라고 강조했다.

상대 후보 만나도 '훈훈'

주경민 더불어민주당 대구 남구 의원(나선거구) 후보가 30일 오후, 남구 대명시장에서 김재겸 국민의힘 대구 남구 의원(가선거구) 후보와 인사를 나누고 있다.전선정

주 후보는 대명시장에서 먼저 선거운동을 하고 있던 같은 지역구의 김재겸 국민의힘 후보를 발견하자 한걸음에 달려가 "안녕하십니까"라고 말을 걸었다. 김 후보는 웃으며 "시장 돌고 있나"라고 화답했고 "뒷골목도 필히 돌아라. 그쪽으로 안 가니까 되게 섭섭해하신다"라며 조언을 건네기도 했다.

"(주 후보가) 민주당에서 열심히 활동한다는 이야기를 예전부터 들었다. 젊은 친구들의 도전은 좋은 것이라고 생각한다"라고 말하는 김 후보에게 '다른 당이어도 괜찮냐'고 묻자 이러한 답이 돌아왔다.

"다른 당인 게 무슨 상관입니까. 구민을 위해서 일하는 건데. (2인 선거구인 이곳에서 만약 둘 다 당선된다면) 여기(주 후보)와는 대화가 잘 될 거예요. 서로 맞출 건 맞추고 당 차원에서 안 되는 건 어쩔 수 없는 거고 그런 거죠. 거기에 대해서는 섭섭해 할 필요 없고."

이에 주 후보는 "신기하게 남구는 다른 당과도 소통이 잘 된다"라며 "다른 국민의힘 후보와도 자주 만나서 대화한다"며 "선거하면서 갈등이 없다. 선거 유세 트럭을 마주보는 상황에서도 소리를 줄여주는 등 서로 배려해주고, 운동원들도 만나면 다 인사한다"라고 떠올렸다. 이어 "어쨌든 의회에 들어가게 되면 볼 사람인데 '선거 때 얼굴 붉힐 필요 있냐'는 게 공통적인 생각인 듯하다. 또 남구의원 후보들은 중앙정치 담론을 지방정치에 갖고 오는 것에 대한 의문이 있다"라고 말했다.

실제 주 후보는 선거운동 중 빨간 셔츠를 입은 국민의힘 선거운동원에게도 먼저 다가가 인사했다. 김 후보의 선거운동 트럭 운전자를 비롯한 여러 선거운동원도 주 후보를 보면 웃으며 손을 흔드는 모습을 자주 볼 수 있었다.

그가 가리킨 두 풍경

주경민 더불어민주당 대구 남구 의원(나선거구) 후보가 30일 오후, 남구 대명동에 새로 들어선 아파트 단지 인근에서 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있다.전선정

빠르게 걷던 주 후보는 잠시 걸음을 멈춘 뒤 정비가 되지 않은 주택촌과 새로 들어선 아파트 대단지가 나란히 위치한 모습을 취재진에 소개했다. 그러면서 "이 대비되는 풍경이 출마를 결심한 이유 중 하나"라고 짚었다.

"2000세대 정도 되는 신축 아파트예요. 옆에는 안심귀갓길도 제대로 정비되지 않은 주택촌이고요. 좁은 골목길을 다닐 때마다 보이는 건데 가로등 설치도 제대로 안 돼 있는 경우가 많아요. 이렇게 골목을 돌아다닐 때마다 보이는 문제점들을 사진으로 찍어서 남구 지역구에 나온 민주당 후보끼리 공유합니다. 혹여 당선이 되지 않더라도 이 동네의 문제점들을 공유해 해결할 수 있도록요."

골목 곳곳의 빈집을 두고도 주 후보는 "남구의 가장 큰 문제 중 하나가 뭘 할만한 땅이 없다는 것"이라며 "이런 빈집을 매입해 청년임대주택을 만들거나 청년창업을 돕는 공간으로도 탈바꿈시키고 싶다"라고 말했다. 그는 "목포에는 '괜찮아 마을'이라는 게 있다. 협동조합처럼 함께 지내며, 서로 창업을 하는 것을 돕는 공간이다"라며 "이런 빈집을 활용해 남구에도 그런 공간을 만들고자 한다"라고 설명했다.

특히 그는 "아무리 아파트를 지어도 막상 거주할 사람은 찾기 어려워 미분양 된 적도 많고 개발이 중단됐던 적도 있다"며 "그런데도 계속 아파트만 짓는 건 낭떠러지로 달려가고 있으면서 떨어질 대비는 안하는 것"이라고 비판했다. 그는 "이미 존재하고 있는 골목길을 활성화함으로써 상권에 활기를 돋게 하는 것도 필요하다"라고 덧붙였다.

<봄날은 간다> 찍은 골목에서 그가 한 말

주 후보는 이날 고등학생 때 뮤지컬을 보기 위해 자주 다닌 계명문화의거리도 찾았다. "골목이 다 고즈넉하고 참 예쁘다"며 거리를 둘러보는 그의 눈에 애정이 가득했다. 주 후보는 "이 거리에서 <봄날은 간다>을 비롯한 여러 영화를 많이 찍었다"라며 "대구의 90% 가까운 소극장이 이곳에 있다"라고 소개했다.

그는 군데 군데 폐업한 소극장을 가리키며 "코로나 영향도 있었고 인디문화에 대한 관심이 떨어지니 여기 상권은 거의 죽었다"며 "여기서 예술하시는 분들 가운데 전념하지 못하고 투잡을 뛰는 경우가 많다. 이전에는 소극장을 개·보수하거나 소극장의 월세를 보조해주는 방식으로 지원했는데 내가 구의원이 된다면 예술인에게 직접 보조금을 지급하는 방식으로 지원하고 싶다"라고 말했다.

이어 "그래야 양질의 콘텐츠가 나올 것이고 그래야 그 콘텐츠를 보러 시민들이 이 거리에 방문할 것"이라며 "대구에 있는 '국제 뮤지컬 페스타'와 이 거리의 '소극장 인프라'를 결합한다면, 서울 다음가는 공연 인프라를 만들 수 있을 것"이라고 말하기도 했다. 그는 연신 골목을 둘러보며 "이런 곳이야 말로 다른 지역에서는 볼 수 없는 매력적인 공간이다. 이 동네만이 가진 고즈넉하고 포근한 매력을 보존하는 방식으로 개발한다면 정말 특별한 동네가 될 것"이라고 다시금 강조했다.

주경민 더불어민주당 대구 남구 의원(나선거구) 후보가 지난 30일 오후, <오마이뉴스>와 인터뷰를 마친 후 선거 유세 차량에 올랐다.전선정
#주경민 #대구 #대명동 #약한후보는없다

6.3 지방선거
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