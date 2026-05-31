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26.05.31 01:06최종 업데이트 26.05.31 01:06
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정명근 더불어민주당 화성특례시장 후보가 28일 화성의 중앙 봉담의 교통 환경 개선을 위한 핵심 공약을 발표했다.정명근후보캠프

정명근 더불어민주당 화성특례시장 후보와 추미애 경기도지사 후보가 30일 오후 향남읍에서 합동 유세를 갖고 "신분당선을 연장해 봉담에서 향남을 거쳐 조암과 기아차까지 30분 이동시대를 위한 철도망을 확충하겠다"고 공동 약속했다.정명근후보캠프

정명근 더불어민주당 화성특례시장 후보가 선거 막판 하루 평균 10건에 가까운 일정을 소화하며 총력전에 나서고 있다. 교통과 경제, 복지, 노동, 교육, 청년창업 등 다양한 분야의 현장을 직접 찾아 시민들과 소통하는 '현장 밀착형 선거운동'을 이어가며 재선 의지를 다지고 있다.

정명근 화성시장 후보는 사전투표 마지막 날인 30일 오후 향남2지구 로데오거리에서 추미애 경기도지사 후보와 합동유세를 열고 향남권 교통혁신 구상을 제시했다.

이날 두 후보는 "신분당선을 봉담에서 향남을 거쳐 조암과 기아자동차까지 연장해 향남에서 서울까지 30분 이동 시대를 열겠다"고 약속했다.

정명근 후보는 "신분당선 연장을 통해 향남을 서해선과 연결되는 더블역세권으로 성장시키겠다"며 "화성순환철도와 서해선-경부선 연결선까지 구축해 화성의 교통지도를 바꾸겠다"고 밝혔다.

추미애 후보 역시 "선 입주 후 교통대책이 아니라 선 교통대책 후 입주로 패러다임을 바꾸겠다"며 광역교통망 확충에 힘을 실었다.

정명근 더불어민주당 화성특례시장 후보가 29일 동탄역 일원 '광역비즈니스콤플렉스(광비콤)' 지역내 주택건설을 반대하는 인근 주민들과 정책간담회를 열고 있다.정명근후보캠프

정명근 더불어민주당 화성특례시장 후보가 연일 시민 소통 중심의 현장 일정을 이어가며 광폭 행보를 펼치고 있다.정명근후보캠프

선거 막판 승부수는 '현장 속으로'

정명근 후보의 가장 큰 선거운동 특징은 현장 중심 행보다.

정 후보는 지난 28일 하루 동안 국민총행복정책 협약, 화성·수원·오산 상생협약식, 경로당 방문, 청년 창업 행사, 건축사협회 간담회, 민주노총 정책 간담회 등 10건에 가까운 일정을 소화했다.

29일에도 사전투표를 마친 뒤 전세버스업계, 학부모 단체, 동탄 광역비즈니스콤플렉스(광비콤) 주민 등과 연이어 간담회를 진행했다.

이는 대규모 유세 중심이 아닌 각 분야 이해관계자와 직접 만나 의견을 청취하는 방식이다. 선거운동 기간이 짧은 상황에서 최대한 많은 시민을 만나겠다는 전략으로 풀이된다.

정명근 후보는 "남은 기간도 마지막이라는 마음으로 화성 곳곳을 누비며 시민 여러분의 목소리를 듣겠다"며 "시민의 삶이 더 편안하고 풍요로워질 수 있도록 끝까지 현장을 찾겠다"고 밝혔다.

교통 공약 전면 배치... "30분 이동 시대"

정명근 후보가 선거 막판 가장 집중하는 분야는 교통이다.

동탄에서는 동탄 트램 조기 착공, 동인선 조기 완공, 솔빛나루역 조기 착공, 서울행 광역버스 확대 등을 약속했다.

봉담권에서는 신분당선 봉담 연장과 경기남부광역철도 추진, 화성~오산 고속화도로 및 매송~동탄 고속화도로 조기 착공을 내세웠다.

새솔동에서는 신안산선 송산그린시티 연장과 수도권 직결 광역버스 확충을 공약했다.

특히 이번 향남 합동 유세에서 제시된 신분당선 연장 구상은 봉담·향남·조암을 연결하는 서남부권 교통혁신 비전으로 평가된다. 화성순환철도와 연계될 경우 동탄 중심의 동부권과 남양·향남 중심의 서부권을 하나의 생활권으로 연결하는 효과도 기대된다.

정명근 후보가 민선 8기 동안 지속적으로 강조해 온 '화성 30분 이동 시대' 구상을 이번 선거에서 더욱 구체화한 셈이다.

정명근 더불어민주당 화성특례시장 후보가 28일 '막힘 없는 동탄'을 만들기 위한 교통 공약을 발표했다.정명근후보캠프

복지·노동·교육까지 생활밀착 공약 확대

정명근 후보의 현장 행보는 교통 분야에만 국한되지 않았다.

국민총행복 전환포럼과의 협약에서는 '화성행복증진 지원조례' 제정을 통해 읍면동별 행복지수와 고용지수를 관리하고 행복정책을 체계적으로 추진하겠다고 밝혔다.

노동 분야에서는 민주노총과 정책 간담회를 열고 노동 현안을 전담할 '노동비서관' 신설을 약속했다. 노동계와 행정 사이의 소통 창구를 강화해 노동존중 행정을 실현하겠다는 구상이다.

교육 분야에서는 동탄 지역 학부모들과 만나 학교 노후시설 개선과 스쿨버스 운영, 과밀학급 해소 방안 등을 논의했다.

사회적기업 관계자들과는 공공구매 확대와 ESG 연계 사업 활성화 방안을 논의했고, 전세버스 업계와는 관광자원 연계 사업을 통한 상생 모델 구축 방안을 모색했다.

더불어민주당 정명근 화성시장 후보, 이재준 수원시장 후보, 조용호 오산시장 후보가 28일 오후 오산에서 3개시(산수화) 상생행정 협약식을 맺고 민선9기 4년간(2026~2030년) 동탄트램 건설 등 지역 현안과 관련, 긴밀한 협력을 통해 공동노력키로 했다.정명근후보캠프

"성과를 완성할 사람, 정명근" 강조

정명근 후보가 선거 막판 내세우는 또 하나의 메시지는 '연속성과 완성'이다.

정 후보는 사전투표 후 SNS를 통해 "지난 4년간 화성특례시 출범, 4개 구청 개청, 지역내총생산(GRDP) 전국 1위, 20조 원 투자유치 조기 달성 등 화성의 새로운 역사를 시민들과 함께 만들었다"고 평가했다.

그러면서 "앞으로의 4년은 대한민국 1등 도시 화성특례시를 완성하는 시간"이라며 "도시의 성장과 시민의 삶이 함께 빛나는 화성을 반드시 만들겠다"고 밝혔다.

실제로 이번 선거 과정에서 정명근 후보가 발표한 공약들은 신규 사업보다는 민선 8기에서 추진해 온 사업을 조기에 완성하거나 속도를 높이는 데 초점이 맞춰져 있다. 고려대 동탄병원 조기 착공, 동탄 패밀리풀 연중 운영, 화성시립미술관 건립, 동탄 복합체육센터 조성 등이 대표적이다.

정치권에서는 이를 두고 "현직 시장 프리미엄을 활용해 성과와 추진력을 강조하는 재선 전략"이라는 분석이 나온다.

선거 막판까지 이어지는 정명근 후보의 강행군 역시 같은 맥락이다. 각 지역과 계층을 직접 찾아가 민선 8기 성과를 설명하고 향후 4년의 청사진을 제시하는 방식으로 지지층 결집과 부동층 설득에 집중하고 있다는 평가다.

정 후보는 "화성은 지금도 눈부신 성장을 하고 있지만 앞으로의 4년은 더욱 중요하다"며 "시민들의 선택으로 대한민국을 대표하는 도시 화성을 완성하겠다"고 강조했다.
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6.3 지방선거
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