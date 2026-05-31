정명근후보캠프

더불어민주당 정명근 화성시장 후보, 이재준 수원시장 후보, 조용호 오산시장 후보가 28일 오후 오산에서 3개시(산수화) 상생행정 협약식을 맺고 민선9기 4년간(2026~2030년) 동탄트램 건설 등 지역 현안과 관련, 긴밀한 협력을 통해 공동노력키로 했다.정명근 후보가 선거 막판 내세우는 또 하나의 메시지는 '연속성과 완성'이다.정 후보는 사전투표 후 SNS를 통해 "지난 4년간 화성특례시 출범, 4개 구청 개청, 지역내총생산(GRDP) 전국 1위, 20조 원 투자유치 조기 달성 등 화성의 새로운 역사를 시민들과 함께 만들었다"고 평가했다.그러면서 "앞으로의 4년은 대한민국 1등 도시 화성특례시를 완성하는 시간"이라며 "도시의 성장과 시민의 삶이 함께 빛나는 화성을 반드시 만들겠다"고 밝혔다.실제로 이번 선거 과정에서 정명근 후보가 발표한 공약들은 신규 사업보다는 민선 8기에서 추진해 온 사업을 조기에 완성하거나 속도를 높이는 데 초점이 맞춰져 있다. 고려대 동탄병원 조기 착공, 동탄 패밀리풀 연중 운영, 화성시립미술관 건립, 동탄 복합체육센터 조성 등이 대표적이다.정치권에서는 이를 두고 "현직 시장 프리미엄을 활용해 성과와 추진력을 강조하는 재선 전략"이라는 분석이 나온다.선거 막판까지 이어지는 정명근 후보의 강행군 역시 같은 맥락이다. 각 지역과 계층을 직접 찾아가 민선 8기 성과를 설명하고 향후 4년의 청사진을 제시하는 방식으로 지지층 결집과 부동층 설득에 집중하고 있다는 평가다.정 후보는 "화성은 지금도 눈부신 성장을 하고 있지만 앞으로의 4년은 더욱 중요하다"며 "시민들의 선택으로 대한민국을 대표하는 도시 화성을 완성하겠다"고 강조했다.