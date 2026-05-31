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정명근 더불어민주당 화성특례시장 후보가 연일 시민 소통 중심의 현장 일정을 이어가며 광폭 행보를 펼치고 있다.정명근후보캠프
선거 막판 승부수는 '현장 속으로'
정명근 후보의 가장 큰 선거운동 특징은 현장 중심 행보다.
정 후보는 지난 28일 하루 동안 국민총행복정책 협약, 화성·수원·오산 상생협약식, 경로당 방문, 청년 창업 행사, 건축사협회 간담회, 민주노총 정책 간담회 등 10건에 가까운 일정을 소화했다.
29일에도 사전투표를 마친 뒤 전세버스업계, 학부모 단체, 동탄 광역비즈니스콤플렉스(광비콤) 주민 등과 연이어 간담회를 진행했다.
이는 대규모 유세 중심이 아닌 각 분야 이해관계자와 직접 만나 의견을 청취하는 방식이다. 선거운동 기간이 짧은 상황에서 최대한 많은 시민을 만나겠다는 전략으로 풀이된다.
정명근 후보는 "남은 기간도 마지막이라는 마음으로 화성 곳곳을 누비며 시민 여러분의 목소리를 듣겠다"며 "시민의 삶이 더 편안하고 풍요로워질 수 있도록 끝까지 현장을 찾겠다"고 밝혔다.
교통 공약 전면 배치... "30분 이동 시대"
정명근 후보가 선거 막판 가장 집중하는 분야는 교통이다.
동탄에서는 동탄 트램 조기 착공, 동인선 조기 완공, 솔빛나루역 조기 착공, 서울행 광역버스 확대 등을 약속했다.
봉담권에서는 신분당선 봉담 연장과 경기남부광역철도 추진, 화성~오산 고속화도로 및 매송~동탄 고속화도로 조기 착공을 내세웠다.
새솔동에서는 신안산선 송산그린시티 연장과 수도권 직결 광역버스 확충을 공약했다.
특히 이번 향남 합동 유세에서 제시된 신분당선 연장 구상은 봉담·향남·조암을 연결하는 서남부권 교통혁신 비전으로 평가된다. 화성순환철도와 연계될 경우 동탄 중심의 동부권과 남양·향남 중심의 서부권을 하나의 생활권으로 연결하는 효과도 기대된다.
정명근 후보가 민선 8기 동안 지속적으로 강조해 온 '화성 30분 이동 시대' 구상을 이번 선거에서 더욱 구체화한 셈이다.