한점순

민주일반연맹 일반노동조합 정책질의 후보별 답변 결과경남도지사 후보들의 답변은 뚜렷하게 갈렸다. 더불어민주당 김경수 후보는 별도 서면답변을 제출한 반면, 국민의힘 박완수 후보는 일반노동조합의 정책질의에 답변하지 않았다.김경수 후보는 일반노동조합의 요구에 대해 전반적으로 "취지에 공감한다"는 입장을 밝히며, 단계적 제도개선과 실태점검을 약속했다.김 후보는 공무직 기본급 호간폭 확대 요구에 대해 "공무직 노동자의 장기근속과 현장 경험이 정당하게 반영되어야 한다는 취지에 공감한다"며 임금체계와 근속 반영 수준을 점검하고 합리적인 처우개선 방안을 마련하겠다고 답했다.정근수당, 정근수당가산금, 정액급식비, 민원활동비 등 수당 차별 해소 요구에 대해서도 "동일·유사 업무를 수행하는 노동자 사이의 불합리한 수당 격차는 줄여나가야 한다"고 밝혔다. 특별휴가와 관련해서는 "일·가정 양립과 모성보호는 고용형태와 관계없이 존중되어야 할 노동자의 권리"라고 답했다.상시·지속업무에 기간제와 임기제 공무원이 반복적으로 사용되는 문제에 대해서는 "임기제 채용이 상시·지속업무의 대체수단으로 남용되어서는 안 된다"며 사전심사와 정원관리 체계를 개선하겠다고 했다.간접고용 문제에 대해서도 공공성과 고용안정을 강조했다. 김 후보는 "도민 생명·안전과 밀접한 필수업무는 공공성이 우선되어야 한다"며 상시·지속적이고 안전과 직결된 업무부터 직접수행 필요성을 검토하고, 고용승계와 근로조건 보호를 강화하겠다고 답했다.민간위탁과 민자사업 현장에 대해서는 지자체, 운영기관, 노동조합이 참여하는 안전보건협의체 확대를 약속했다. 또 정년연장 문제에 대해서는 고령 노동자의 소득공백 문제를 언급하며 "근로조건 후퇴 없는 안정적 고용 방안"을 단계적으로 검토하겠다고 밝혔다. 기준인건비 패널티 제도에 대해서도 중앙정부에 합리적 개선과 완화를 건의하겠다고 했다.반면 박완수 후보는 정책질의에 답변하지 않았다. 공공부문 비정규직 차별 해소, 민간위탁 노동자 고용안정, 안전한 일터 조성 등 경남도정의 주요 노동 현안에 대해 어떤 입장을 갖고 있는지 확인할 수 없었다.후보별 정책질의 답변표를 보면, 경남지역 기초단체장 후보들의 답변은 지역과 후보에 따라 차이가 뚜렷했다. 집계 가능한 세부 정책항목은 모두 43개였다. 답변을 제출한 후보들 가운데 상당수는 수용 또는 수정 수용 입장을 냈지만, 일부 후보는 다수 항목에 대해 거부하거나 답변하지 않았다.창원시장 선거에 나선 더불어민주당 송순호 후보는 43개 항목 가운데 41개를 수용, 2개를 수정 수용으로 답했다. 답변 후보 가운데 가장 높은 수준의 수용률이다. 창원은 생활폐기물, 소각장, 민간위탁, 공사·공단 등 공공부문 노동 현안이 집중된 지역이라는 점이다.통영시장 선거에서는 더불어민주당 강석주 후보와 국민의힘 천영기 후보 모두 상당수 항목에 대해 수용 또는 수정 수용 입장을 밝혔다. 다만 답변의 폭에서는 차이가 있었다.강석주 후보는 43개 항목 가운데 36개를 수용, 7개를 수정 수용으로 답했다. 거부 항목은 없었다. 천영기 후보는 28개 항목을 수용, 14개 항목을 수정 수용으로 답했고, 1개 항목은 거부했다.두 후보 모두 공공부문 노동정책 개선 필요성 자체는 인정했지만, 답변 내용에서는 노동정책에 대한 온도차가 드러났다. 강 후보는 공무직 처우개선, 민간위탁 노동자 고용승계, 간접고용 보호제도 강화, 안전대책 등 핵심 요구에 대해 폭넓게 수용 의사를 밝혔다. 반면 천 후보는 상당수 항목에서 취지에는 공감하면서도 구체적인 이행과 제도화에는 신중한 태도를 보였고, 일부 요구에 대해서는 제한적인 수용 입장을 나타냈다.김해시장 선거에서는 더불어민주당 정영두 후보가 38개 항목을 수용, 5개 항목을 수정 수용으로 답했다. 국민의힘 홍태용 후보는 4개 항목을 수용, 39개 항목을 수정 수용으로 답했다. 두 후보 모두 거부 답변은 없었지만, 정 후보가 요구안의 직접 수용에 가까운 태도를 보인 반면 홍 후보는 대부분 항목에서 제도적 검토와 단계적 추진을 전제로 했다.거제시장 선거에서는 더불어민주당 변광용 후보가 10개 항목을 수용, 32개 항목을 수정 수용, 1개 항목을 거부로 답했다. 국민의힘 김선민 후보는 19개 항목을 수용, 24개 항목을 수정 수용으로 답했고 거부 항목은 없었다. 거제는 조선산업 도시이자 민간위탁·간접고용 문제가 복합적으로 얽힌 지역이다. 두 후보 모두 전면 수용보다는 수정 수용 비중이 높아, 노동정책 이행 과정에서 구체적 협의가 필요할 것으로 보인다.사천시장 선거에 나선 더불어민주당 정국정 후보는 19개 항목을 수용, 24개 항목을 수정 수용으로 답했다. 양산시장 국민의힘 나동연 후보는 26개 항목을 수용, 16개 항목을 수정 수용, 1개 항목을 거부로 답했다.밀양시장 국민의힘 안병구 후보는 11개 항목을 수용, 10개 항목을 수정 수용, 22개 항목을 거부로 답했다. 답변 후보 가운데 거부 항목이 가장 많았다. 노동조합이 제시한 차별 해소와 고용안정, 간접고용 노동자 보호, 노동권 확대 요구에 대해 가장 소극적인 입장을 보인 셈이다.함안군수 더불어민주당 정금효 후보는 22개 항목을 수용, 15개 항목을 수정 수용으로 답했고, 6개 항목은 답변하지 않았다. 함양군수 더불어민주당 서필상 후보는 답변한 41개 항목 전체를 수용으로 표시했다.이번 답변 결과를 정당별로 보면 차이는 더 뚜렷하다. 더불어민주당 후보들은 대체로 노동조합 요구안을 원안에 가깝게 받아들이는 수용 비율이 높았다. 김경수 경남도지사 후보는 별도 서면답변을 통해 단계적 제도개선 의사를 밝혔고, 송순호 창원시장 후보, 강석주 통영시장 후보, 정영두 김해시장 후보, 서필상 함양군수 후보 등은 높은 수용 비율을 보였다.반면 국민의힘 후보들은 요구안의 취지에는 공감하더라도 즉각적 도입보다는 수정 수용에 무게를 두는 경향을 보였다. 홍태용 김해시장 후보는 수용 4개, 수정 수용 39개로 답했고, 김선민 거제시장 후보도 수용 19개, 수정 수용 24개로 답했다. 천영기 통영시장 후보와 나동연 양산시장 후보는 각각 1개 항목에 대해 거부 입장을 냈다. 박완수 경남도지사 후보는 정책질의에 답변하지 않았다.가장 큰 차이를 보인 후보는 안병구 밀양시장 후보였다. 안 후보는 43개 항목 가운데 22개를 거부해, 조사 대상 후보 가운데 노동조합 요구안과 가장 큰 시각차를 보였다.이번 정책질의 결과는 정당별 노동정책 기조의 차이도 보여준다. 더불어민주당 후보들은 공무직 처우개선, 비정규직 차별 해소, 민간위탁 노동자 고용안정, 간접고용 보호 강화 등 노동조합의 요구를 적극 수용하거나 단계적 개선 의사를 밝혔다. 반면 국민의힘 후보들은 상당수 항목에서 수정 수용이나 거부 입장을 보였고, 광역단체장 후보의 경우 아예 답변하지 않은 사례도 있었다.노동조합은 이러한 답변 결과가 향후 지방정부의 노동정책 방향을 가늠할 수 있는 중요한 기준이 될 것으로 보고 있다.일반노동조합은 이번 정책질의에서 2024년 12월 3일 비상계엄 선포에 대한 입장도 물었다. 이 항목에서는 거제시장 후보들의 답변이 확인됐다.더불어민주당 변광용 후보는 12·3 비상계엄을 "불법 내란"으로 규정했다. 반면 국민의힘 김선민 후보는 별도 답변을 통해 "헌법과 법률이 정한 절차와 요건에 부합했는지에 대해 엄정한 사법적·헌법적 판단이 이루어져야 할 사안"이라고 밝혔다.김 후보는 헌법재판소, 법원, 국회의 판단을 존중하겠다고 하면서도 "어떤 경우에도 민주주의 원칙과 헌정질서를 훼손하는 행위에는 동의할 수 없으며, 거제시민의 안전과 권리를 최우선으로 시정을 이끌겠다"고 덧붙였다.일반노동조합은 이번 정책질의 결과가 단순한 선거용 답변에 머물러서는 안 된다고 강조했다. 공무직과 민간위탁 노동자, 기간제 노동자, 민자사업 하청노동자들은 지방정부가 직접 고용하지 않았다는 이유로 차별과 고용불안, 안전 사각지대에 놓여 왔기 때문이다.일반노동조합 관계자는 "지방정부는 가장 가까운 공공 사용자이자 도민과 시민의 삶을 책임지는 행정 주체"라며 "공공부문에서부터 비정규직 차별을 없애고, 상시·지속업무의 안정적 고용 원칙을 세워야 한다"고 밝혔다.이어 "후보들이 수용 또는 수정 수용한 약속이 선거 이후 실제 조례, 예산, 단체협약, 위탁계약 기준으로 이어지는지가 중요하다"며 "당선자가 누구이든 지방정부가 모범 사용자로서 책임을 다하도록 감시하고 현장 노동자들과 함께 요구해 나가겠다"고 말했다.이번 정책질의 결과는 경남지역 공공부문 노동정책의 현재 위치를 보여준다. 후보들이 '수용'이라고 답한 약속은 이제 유권자 앞에 공개된 공적 약속이 됐다. 반대로 무응답은 유권자가 확인해야 할 또 다른 정치적 메시지다. 선거가 끝난 뒤 남는 과제는 분명하다. 약속을 행정으로, 답변을 예산과 제도로 바꾸는 일이다.