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6·3 지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 사전투표 둘째 날인 30일 오전 울산 울주군 국민체육센터에 마련된 범서읍 사전투표소에서 한 유권자가 기표를 마친 투표지를 투표함에 넣고 있다.제9회 전국동시지방선거의 사전투표가 29일과 30일 이틀간 진행된 가운데, 시흥시 최종 사전투표율은 18.26%로 집계됐다.중앙선거관리위원회에 따르면 30일 오후 6시 기준 시흥시 전체 선거인 44만3131명 가운데 사전투표에 참여한 유권자는 8만912명이다.첫날 사전투표 참여자는 3만6176명이었으며, 둘째 날인 30일 4만4,736명이 추가로 투표에 참여했다.이번 지방선거 전국 최종 사전투표율은 23.51%, 경기도 최종 사전투표율은 20.96%를 기록했다. 경기도 내에서는 연천군이 27.38%로 가장 높았고, 평택시가 17.33%로 가장 낮았다.시흥시는 18.26%로 경기도 평균을 밑돌았으며 도내에서는 평택시 17.33%, 파주시 17.95%에 이어 낮은 수준의 사전투표율을 보였다.다만 4년 전 치러진 제8회 전국동시지방선거 당시 시흥시 사전투표율 16.45%와 비교하면 1.81%p 상승했다.그러나 전국 및 경기도 평균과 비교하면 여전히 낮은 수준에 머물러, 오는 6월 3일 본투표 참여를 높이기 위한 각 정당과 후보들의 투표 독려 활동이 더욱 중요해질 것으로 보인다.