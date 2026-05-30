성광진

성광진 대전교육감 후보.성광진 대전시교육감 후보가 대전 산내 골령골 기억교육을 포함한 '대전형 평화교육' 공약을 발표했다.성 후보는 30일 보도자료를 통해 "대전의 아픈 역사를 기억하는 일에서 평화교육은 시작된다"며 "대전의 아이들이 자신이 살고 있는 도시의 아픈 역사를 외면하지 않고, 인간의 존엄과 평화의 가치를 배우도록 하겠다"고 밝혔다.성 후보는 산내 골령골에 대해 "한국전쟁 당시 민간인이 희생된 대전 현대사의 비극적 현장이자, 국가폭력과 인권의 의미를 되새겨야 할 살아 있는 교육의 장소"라고 설명했다.그가 제시한 '대전형 평화교육'은 크게 세 가지 방향이다. 첫째는 산내 골령골과 국가폭력을 기억하는 인권·기억교육, 둘째는 전쟁과 분쟁, 난민과 이주민 인권을 다루는 세계시민교육, 셋째는 학교폭력과 갈등을 대화로 풀어가는 비폭력·회복적 생활교육이다.우선 성 후보는 산내 골령골 평화공원 및 위령 공간과 연계한 현장 체험학습을 운영하겠다고 밝혔다. 또한 지역 유족회와 시민사회가 함께 참여하는 대전형 인권·기억교육 자료를 개발해 학생들이 지역의 역사와 국가폭력, 인권의 의미를 함께 배울 수 있도록 하겠다는 구상이다.세계시민교육도 강화한다. 성 후보는 전쟁과 분쟁, 민간인 피해, 난민 문제를 인간의 존엄과 국제연대의 관점에서 이해할 수 있도록 토론·프로젝트 수업을 지원하겠다고 밝혔다. 이를 위해 국제인권과 인도주의 원칙에 기반한 교사 연수와 학생 참여 프로그램도 추진할 계획이다.학교 안에서는 비폭력·회복적 생활교육을 확대한다. 성 후보는 회복적 생활교육, 또래조정, 비폭력 대화, 관계 회복 프로그램을 강화하고, 학교폭력 사안 처리에서도 처벌 중심을 넘어 피해 회복과 공동체 회복의 관점을 함께 반영하겠다고 설명했다.성 후보는 "평화교육은 특정 이념을 주입하는 교육이 아니라, 학생들이 역사 앞에서 책임 있게 기억하고, 타인의 고통에 공감하며, 갈등을 폭력이 아닌 대화로 해결하는 힘을 기르는 교육"이라고 강조했다.이어 "대전교육은 경쟁만 가르치는 교육을 넘어 함께 살아가는 법을 가르쳐야 한다"며 "기억과 인권, 평화와 공존이 살아 있는 동행교육을 실현하겠다"고 밝혔다.