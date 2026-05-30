충북인뉴스

30일 김성근 선대위는 입장문을 통해 “충북 교육의 대전환을 이끌어낼 최종 핵심 슬로건으로 ‘윤석열의 내란잔재, 투표로 청산’으로 변경했다”고 밝혔다.김성근 충북교육감 후보가 선거 현수막 문구를 교체했다. 새 현수막에는 '윤석열의 내란잔재, 투표로 청산'이란 내용이 담겼다. 이는 지난 윤석열정부 당시 국가교육위원으로 임명된 윤건영 충북교육감 후보를 겨냥한 것으로 풀이된다.30일 김성근 선대위는 입장문을 통해 "충북 교육의 대전환을 이끌어낼 최종 핵심 슬로건으로 '윤석열의 내란잔재, 투표로 청산'으로 변경했다"고 밝혔다.김 후보와 선대위는 경쟁 상대인 윤건영 후보의 현재 직위를 정조준했다. 김 후보는 입장문을 통해 "윤석열 전 대통령은 파면되어 역사의 뒤안길로 사라졌지만, 그가 지명한 윤건영 후보는 현재까지도 '국가교육위원회 위원직'을 유지하며 그 시절의 퇴행적 교육 정책을 충북에 그대로 이식하고 있다"고 날을 세웠다.그러면서 "몸통은 끝났어도 그 하수인과 부끄러운 유산들이 충북 교육의 수장을 자처하는 현실은 충북 교육 자치에 대한 모독이자 도민에 대한 기만"이라고 강도 높게 비판했다.김 후보는 이번 슬로건 교체에 대해 "단순한 정치적 수사나 네거티브가 아닌, 명백한 현장 팩트에 기반한 정책 및 자질 검증의 선언"이라고 규정했다. 파면된 전임 정권 권력이 남긴 반교육적 잔재가 여전히 충북의 교실과 아이들의 미래를 위협하고 있다는 주장이다.김성근 후보는 극우 성향의 역사관 교육 논란이 일었던 '리박스쿨'을 직접 언급하기도 했다. 그는 "혐오와 갈등, 가짜뉴스, 거짓 역사가 우리 아이들을 위협하고 있다"라며 "역사적 퇴행을 막고 우리 아이들을 참담한 상황으로부터 보호하여, 독재와 불의에 저항할 수 있는 힘을 가진 민주시민으로 길러내야 한다"고 주장했다.그러면서 "도지사나 지방 권력만 바꾸는 반쪽짜리 심판으로는 내 아이가 숨 쉬는 교실을 바꿀 수 없다"라며 "이번 본투표를 통해 충북 교육청에 남은 실패한 유산에 최종 사망선고를 내려달라"고 호소했다.