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부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 출마한 하정우 더불어민주당 후보가 지난 26일 오후 부산 북구 덕천동 일대에서 시민들과 인사를 나누며 지지를 호소하고 있다.유성호
하정우 후보는 30일 자신의 선거 차량에 탑승한 채 만천·덕천·구포동 일대를 돌며 "고향 발전 한 번 해보겠다고 청와대까지 그만두고 내려왔다"며 "(제가) 북구의 아들 아닙니까"라고 외쳤다.
하 후보는 "제 고향인 북구를 우리 청년들이 빠져나가고 있다"며 "부산에 있는, 타지에 있는 청년들이 북구로 모일 수 있도록 AI 첨단기술 교육 프로그램을 만들겠다. 한국의 최고 전문가들을 모아 교육 프로그램을 만들고, 그렇게 배운 기술로 (북구에서) 창업과 취업도 하게끔 만들겠다"고 약속했다.
이어 "그렇게 만들어진 일자리로 사람이 모이면 상권은 자동으로 살아나고, 재정도 좋아진다. 그렇다면 노후시설도 당연히 재개발할 수 있다"며 "제가 전재수 부산시장 민주당 후보-중앙정부와 함께 힘 모아서 국가의 (지방발전) 전략 방향에 맞춰 북구를 발전시키겠다"고 강조했다.
"지난 30년간 대학교와 대학원에서, 네이버에서, 청와대에서 배운 전부를 북구 발전에 쏟을 수 있게 해주십시오. 제 머릿속에는 온통 북구 발전밖에 없습니다. 저를 낳고 길러준 제 고향의 은혜에 보답하는 게 제 소명의식입니다. 우리 아이들에게 성장의 기회가 있는 나라와 미래를 만들겠다고 다 내려놓고 여기 나왔습니다."
하 후보는 유력한 경쟁자인 한 후보를 겨냥한 듯 "북갑 발전에 필요한 건 이념이 아니"라며 "다른 것으로 머릿속이 가득찬 사람은 북구 발전에 관심이 없다. 그러니 전재수 후보와 싸우고 정부와도 싸우는 것 아닌가. 싸우면 본인은 이름값 올라가니 좋겠지만 북구는 발전하지 못한다"고 비판했다.
그러면서 "향후 해운대보다 더 잘사는 북구 만들 수 있도록 사전투표와 본투표에서 저를 선택해 달라"며 "하정우를 찍는 것이 전재수를 찍는 것과 같다"고 호소했다.
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