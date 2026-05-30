유성호

부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 출마한 한동훈 무소속 후보가 지난 26일 오후 부산 북구 구남역 인근에서 열린 유세에서 시민들에게 지지를 호소하고 있다.반면 한 후보는 이날 오후 5시 덕천역 앞 집중유세에서 "이번에는 제게 민심을 몰아주는 게 맞다"며 "오직 저만이 이재명 정권과 민주당의 폭주를 막을 수 있다"고 일갈했다. 과열된 자신의 지지자들을 향해선 "큰 정치를 하고 싶다"며 "하정우·박민식 후보 지지자들과 싸우지 말자"며 "선거가 끝나면 상처를 봉합해야 된다"고 달랬다.한 후보는 "저를 싫어하시는 분들도 제가 이재명 정권과 가장 잘 싸울 수 있는 사람이라는 건 인정하시지 않나"라며 "이재명 정권이 저런 말 같지도 않은 공소취소를 들먹이면 저는 여러분과 함께 거리로 나서겠다"고 말했다.이어 "탄핵은 머릿수로 하나? 아니다. 탄핵은 민심으로 하는 것"이라며 "이재명 정권이 공소취소를 하자고 하면 이재명 (대통령은) 즉각 탄핵이다. 제가 여기서 승리한 기세로 반드시 끌어내릴 것이라고 경고한다"고 목소리를 높였다. 그러면서 "절대 입에도 올리지 말라"며 "한 번 해볼 테면 해보시라"고 벼르기도 했다.한 후보는 자신의 당선이 "보수재건"이자 "새로운 정치 가능성"이 열릴 기회라고 강조했다. 그는 "진짜 좋은 정치는 유능하고 정의로운 정치인데, 양당에 편입되지 않은 목소리는 묻혀왔다"며 "그러나 우리가 여기서 거대 양당의 정면 대결에서 승리한다면, 새로운 미래와 가능성이 열리게 된다"고 말했다.한 후보는 자신의 연설을 듣는 주민들을 향해 "제가 국회에서 공정과 상식을 대변할 수 있도록 제 가슴팍에 (국회의원) 배지를 달아달라"며 "6월 4일부터 우리는 새로 태어나 보수를 재건할 것이고 그 힘으로 이재명 정권을 박살낼 것"이라고 호소했다.