소중한

- 국민의힘 출신인데 민주당 후보를 지지하게 된 이유가 무엇인가.

- 김 후보 지지에 국민의힘에 대한 평가도 영향을 미친 것인가.

- 파면된 전직 대통령 박근혜씨가 선거 유세에 나서고 있다.

<조선일보> 편집국장 출신의 강효상 전 자유한국당(국민의힘 전신) 의원이 5월 30일 오후 대구 서구 두류네거리에 있는 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보 캠프에서 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있다. 대구 출신의 강 전 의원은 이번 지방선거에서 김 후보를 지지하고 나섰다. 강 전 의원이 인터뷰 중 대구의 어려운 경제 상황을 담은 문서를 내보이고 있다."대구는 늘 보수 정권을 지지했다. 압도적으로 보수 진영을 밀어줬지만, 대구의 새로운 먹거리를 고민하거나 구조적으로 경제가 도약할 수 있는 기반을 마련한 정치인과 정권은 없었다. 사실상 대구를 자신들을 위한 텃밭이자 희생양처럼 여긴 셈이다. 반면에 호남 의원들은 잘하고 있다. 이재용·최태원 회장을 만나 대기업에 전력 확보를 약속하며 반도체 공장을 유치하려는 행보를 보인다. 대구에 그런 사람이 있던가. 그럴 힘도, 전략도 갖춘 인물이 없다.국민의힘은 대구를 위해 해온 일도 없으면서 또 나섰다. 일을 못하면 바꾸는 것이 상식인데 국민의힘은 대구에서 그냥 또 계속 해먹겠다는 것 아닌가. 부끄럽지도 않은가. 이번에 국민의힘 대구시장 경선에 나섰던 예비 후보 상당수가 현역 의원이었다. 자신들의 공직 생활을 연명하겠다는 것 이외에 아무런 의미가 없는 행보였다. 비전을 발표한 사람도 없었다. 이게 대구의 현실이다.""그렇다. 우선 윤석열 전 대통령이 보수를 궤멸시켰다. 국민의힘은 성정도, 경험도 적합하지 않은 사람을 급히 내세워 (윤석열을) 대통령으로 만들었다. 잘못 뽑았다. 결국 비상계엄으로 이어졌는데 이는 친위 쿠데타 아닌가. 엄밀히 말하자면 히틀러와 같은 행동을 한 것이다. 지도자가 군을 동원해 국회에 헬리콥터와 기관총을 난입했다는 것은 민주주의 시대에 있을 수 없는 일이다.그런데 윤어게인 세력이 장동혁 대표 체제를 옹립한 상황이다. 경험이 일천한 사람이 방향을 못잡고 갈팡질팡하고 있다. 검증도 되지 않았고 노선 자체도 윤어게인과 절연하지 못하는 등 퇴행적인 모습으로 정당을 이끌고 있다. 여당을 향한 견제 심리로 한두 곳 국민의힘이 이길 수 있지만 장 대표 체제는 이미 레드카드를 받았다. 최근 보수세가 결집하니 다시 장 대표가 선거 유세에 나섰다. 그런데 이는 표를 떨어뜨리는 행동이라고 본다.""국민의힘은 어떻게 보면 국가 원로로서 편안하게 있어야 할 박근혜 전 대통령까지 끌어내 전국 유세를 다니고 있다. 지금 국민의힘의 대표가 (장동혁인지 박근혜인지) 누군지 모르겠다. 이런 상황으로 인해 선거가 굉장히 혼탁해졌다. 국민의 일꾼을 뽑는 선거가 아니라 완전히 정쟁으로 변모하고 있다. 이 책임은 국민의힘이 져야 할 것이다.박 전 대통령이 사람 관리 실패와 보수 정당의 분열 등으로 인해 탄핵당한 것에 대해 나를 포함해 많은 분이 아쉬운 마음을 가질 수 있다. 그러나 이는 국민, 국회, 헌법재판소의 선택이었다. 이를 받아들여야 앞으로 나아갈 수 있다. 이번에 대구 시민들께서 박 전 대통령에 대해 아쉽고 안타까운 마음이 들더라도 투표는 미래를 위해 해야 한다. 또 과거에 사로잡혀 투표한다면 바람직하지 않다."