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26.06.01 07:04최종 업데이트 26.06.01 07:25
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<조선일보> 편집국장 출신의 강효상 전 자유한국당(국민의힘 전신) 의원이 5월 30일 오후 대구 서구 두류네거리에 있는 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보 캠프에서 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있다. 대구 출신의 강 전 의원은 이번 지방선거에서 김 후보를 지지하고 나섰다.소중한

"저는 보수주의자입니다. 그러나 이번 대구시장 선거만큼은 김부겸 후보를 지지하는 게 옳습니다....김부겸이 아니라면 제가 민주당 후보를 지지할 일은 없었을 겁니다. 대구가 국민의힘에 회초리 한 번 들어야 합니다."

대구 출신의 자타 공인 보수주의자이자 <조선일보> 편집국장 출신인 강효상 전 자유한국당(국민의힘 전신) 의원이 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보를 지지하는 이유를 밝히며 한 말이다. 강 전 의원은 이번 선거를 앞두고 김부겸 캠프의 명예공동선거대책위원장을 맡았다. "<오마이뉴스>와의 인터뷰는 생전 처음"이라고 밝힌 그는 더 이상 대구가 보수를 위한 희생양이 되어서는 안 된다고 강조했다.

강 전 의원은 지난 5월 30일 오전 대구 서구 두류역 인근에 위치한 김 후보 선거캠프에서 <오마이뉴스>와 만나 "대구가 늘 보수 정권을 지지했지만, 대구의 경제적 먹거리를 고려하거나 구조적으로 대구 경제가 도약할 수 있는 기반을 마련한 정치인과 정권은 없었다"고 지적했다. 이어 "대구 경제 발전이 절실하다는 심정에서 김 후보를 지지하게 됐다"며 "김 후보가 아니었다면 이렇게 나서지 않았을 것"이라고 덧붙였다.

강효상 전 의원 인터뷰. ⓒ 소중한


강 전 의원은 "대구가 국민의힘을 믿어줬지만, 12·3 비상계엄이 벌어지고 제대로 여당도 견제하지 못하는 등의 행보를 보이지 않았나"라며 "이럴 때 회초리를 들어야 한다. 국민의 머슴인 공무원은 제대로 일하지 못하면 바꿔야 한다"고 강조했다. 이어 "이번 선거가 경쟁이 아닌 정쟁으로 변모하는데 장동혁 국민의힘 대표에게 책임이 있다"며 "윤어게인과 절연하지 못했고 당의 방향도 갈팡질팡하는 상황"이라고 비판했다.

그러면서 "국민의힘은 어떻게 보면 국가 원로로서 편안하게 있어야 할 박근혜 전 대통령까지 끌어내 전국 유세를 다니고 있지 않나"라며 "지금 국민의힘 대표가 (장동혁인지 박근혜인지) 누군지 모르겠다. 이런 상황으로 인해 선거가 굉장히 혼탁해졌고 이 책임은 국민의힘이 져야 할 것"이라고 꼬집었다.

그는 "대구도 변화하고 있다"며 "선거 결과와 상관없이 그 흐름만으로 김 후보는 이미 승리했고 대구는 달라졌다"고 말했다. 그러면서 "만일 이번에도 시장 자리에 국민의힘 후보가 오른다면 경제 발전이 아닌 경제 낙후 상황이 이어질 수 있다"고 강조했다.

아래는 강 전 의원과 나눈 인터뷰를 일문일답으로 정리한 내용이다.

"보수 궤멸시킨 윤석열...그런데 윤어게인 당 장악"

<조선일보> 편집국장 출신의 강효상 전 자유한국당(국민의힘 전신) 의원이 5월 30일 오후 대구 서구 두류네거리에 있는 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보 캠프에서 <오마이뉴스>와 인터뷰하고 있다. 대구 출신의 강 전 의원은 이번 지방선거에서 김 후보를 지지하고 나섰다. 강 전 의원이 인터뷰 중 대구의 어려운 경제 상황을 담은 문서를 내보이고 있다.소중한

- 국민의힘 출신인데 민주당 후보를 지지하게 된 이유가 무엇인가.

"대구는 늘 보수 정권을 지지했다. 압도적으로 보수 진영을 밀어줬지만, 대구의 새로운 먹거리를 고민하거나 구조적으로 경제가 도약할 수 있는 기반을 마련한 정치인과 정권은 없었다. 사실상 대구를 자신들을 위한 텃밭이자 희생양처럼 여긴 셈이다. 반면에 호남 의원들은 잘하고 있다. 이재용·최태원 회장을 만나 대기업에 전력 확보를 약속하며 반도체 공장을 유치하려는 행보를 보인다. 대구에 그런 사람이 있던가. 그럴 힘도, 전략도 갖춘 인물이 없다.

국민의힘은 대구를 위해 해온 일도 없으면서 또 나섰다. 일을 못하면 바꾸는 것이 상식인데 국민의힘은 대구에서 그냥 또 계속 해먹겠다는 것 아닌가. 부끄럽지도 않은가. 이번에 국민의힘 대구시장 경선에 나섰던 예비 후보 상당수가 현역 의원이었다. 자신들의 공직 생활을 연명하겠다는 것 이외에 아무런 의미가 없는 행보였다. 비전을 발표한 사람도 없었다. 이게 대구의 현실이다."

- 김 후보 지지에 국민의힘에 대한 평가도 영향을 미친 것인가.

"그렇다. 우선 윤석열 전 대통령이 보수를 궤멸시켰다. 국민의힘은 성정도, 경험도 적합하지 않은 사람을 급히 내세워 (윤석열을) 대통령으로 만들었다. 잘못 뽑았다. 결국 비상계엄으로 이어졌는데 이는 친위 쿠데타 아닌가. 엄밀히 말하자면 히틀러와 같은 행동을 한 것이다. 지도자가 군을 동원해 국회에 헬리콥터와 기관총을 난입했다는 것은 민주주의 시대에 있을 수 없는 일이다.

그런데 윤어게인 세력이 장동혁 대표 체제를 옹립한 상황이다. 경험이 일천한 사람이 방향을 못잡고 갈팡질팡하고 있다. 검증도 되지 않았고 노선 자체도 윤어게인과 절연하지 못하는 등 퇴행적인 모습으로 정당을 이끌고 있다. 여당을 향한 견제 심리로 한두 곳 국민의힘이 이길 수 있지만 장 대표 체제는 이미 레드카드를 받았다. 최근 보수세가 결집하니 다시 장 대표가 선거 유세에 나섰다. 그런데 이는 표를 떨어뜨리는 행동이라고 본다."

- 파면된 전직 대통령 박근혜씨가 선거 유세에 나서고 있다.

"국민의힘은 어떻게 보면 국가 원로로서 편안하게 있어야 할 박근혜 전 대통령까지 끌어내 전국 유세를 다니고 있다. 지금 국민의힘의 대표가 (장동혁인지 박근혜인지) 누군지 모르겠다. 이런 상황으로 인해 선거가 굉장히 혼탁해졌다. 국민의 일꾼을 뽑는 선거가 아니라 완전히 정쟁으로 변모하고 있다. 이 책임은 국민의힘이 져야 할 것이다.

박 전 대통령이 사람 관리 실패와 보수 정당의 분열 등으로 인해 탄핵당한 것에 대해 나를 포함해 많은 분이 아쉬운 마음을 가질 수 있다. 그러나 이는 국민, 국회, 헌법재판소의 선택이었다. 이를 받아들여야 앞으로 나아갈 수 있다. 이번에 대구 시민들께서 박 전 대통령에 대해 아쉽고 안타까운 마음이 들더라도 투표는 미래를 위해 해야 한다. 또 과거에 사로잡혀 투표한다면 바람직하지 않다."

"대구, 오랫동안 GRDP(지역내총생산) 꼴찌...절박한 심정으로 김부겸 지지"

김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 5월 29일 오후 대구삼성라이온즈파크에서 유세차에 올라 발언하고 있다.소중한

- 김 후보 지지 후 주변이나 국민의힘 지지자들은 어떤 반응을 보이고 있나.

"누군가는 나를 보수의 배신자라고 칭한다. 최근에 동성로에서 우연히 김 후보를 만나 반갑게 껴안은 장면이 쇼츠 영상으로 퍼졌다. 이에 대해 보수 출신 인사들이 SNS에 안 좋은 글을 올리더라. 그중에 도를 넘는 글도 있었다. 하지만 지금 나는 정치를 떠난 언론인이자 학자로서의 소신과 양심에 따라 선택을 내린 것이다. 객관적인 입장에서 이런 이야기를 꺼낼 수밖에 없다."

- 왜 김부겸이어야 하나.

"국무총리까지 지낸 경륜이 있는 여당 후보이기 때문에 대구 신공항 유치나 국비 예산 확보 등에 있어 제 역할을 할 수 있다. 김부겸이 아니었다면 내가 민주당 후보를 지지하는 일은 없었을 것이다. 더해 10여 년 동안 김 후보와 교류하면서 단 한 번도 빈말이나 거짓말하는 모습을 본 적이 없다.

대구는 오랫동안 GRDP(지역내총생산) 꼴찌를 기록했다. 그래서 절박한 심정으로 김 후보를 지지하게 됐다. 추경호 후보도 여러 공약을 내놓고 있지만, 야당 후보이기 때문에 이를 실현할 여건이 되지 않고 기획재정부 장관 출신으로 창의적인 행정을 기대하기 어려워 보인다. 그래서 추 후보가 당선되더라도 공직 생활의 연명일 뿐, 그가 대구 시민을 위해 할 수 있는 것은 없다. 그렇기 때문에 김 후보 같은 인물에 일할 기회를 주어야 한다."

- 김 후보를 두고 고민하는 대구 시민들이 있다.

"대구 시민들은 보수의 역사를 지탱해 온 기둥이다. 최근에 (이재명) 대통령 공소 취소 관련 문제가 불거지며 대구에서도 보수가 결집하게 됐다. 민주당의 독주를 견제해야 한다는 시민들의 우려가 반영된 결과다. 이 같은 염려가 너무나 이해된다. 다만 대구시장 선거는 대구시민들의 삶과 경제, 청년들의 미래를 결정하는 선거다. 정부와 여당 견제는 총선에서도 충분히 할 수 있다.

대구 경제를 살리기 위해 이번 만은 김 후보를 찍어주셨으면 한다. 수십 년 믿어줬던 국민의힘이 12·3 비상계엄을 벌이고 제대로 여당을 견제하지 못하는 모습에서 배신감을 느끼지 않았나. 이럴 때일수록 대구가 국민의힘에 회초리를 들어야 한다. 그래야 국민의힘도 정신 차리고 대구를 위해 일할 수 있다. 만일 이번에도 국민의힘 후보가 대구시장이 된다면 앞으로 4년 동안 후퇴하고 낙후된 도시가 될 수 있다.

대구는 점점 달라지고 있다. 그런 의미에서 김 후보는 선거 결과를 떠나 이미 승리했다고 본다. 이제 대구를 바꿀 시민들의 결단만 남았다. 김 후보를 선택해 대구를 한 번 바꿔보는 결단을 내려주길 호소한다."

강효상 전 의원 인터뷰. ⓒ 소중한

#강효상 #국민의힘 #장동혁 #김부겸 #지방선거

6.3 지방선거
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