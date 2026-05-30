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'이한주 대통령 정책특보' 응원 글이 실린 이남호 전북교유감 후보 선거 공보.이남호
이남호 전북교육감 후보가 이한주 국무총리실 산하 경제·인문사회연구회 이사장(이재명 대통령 정책특보)의 응원 글을 선거공보에 당사자 허락 없이 게재해 '선거법 위반' 논란이 일고 있다.
이런 가운데 이남호 후보 쪽 대변인 등이 "선거관리위(선관위)에서 해당 사항은 '위법이 아니다'라고 했다"라고 해명했지만, 정작 전북 선관위는 "해당 내용에 대해 이남호 후보 쪽으로부터 질의도 받은 바가 없다"라고 일축했다. 전북 선관위는 이번 사안과 관련, '선거법 위반' 여부에 대한 검토에 착수할 예정이다.
전북 선관위 지도담당관과 조사담당관 "이남호 후보 쪽에 답변한 적 없다"
지난 29일 오후, 이남호 후보 대변인은 <오마이뉴스>에 '이 후보가 이한주 이사장 등의 출판기념회 축사를 선거공보물에 게재'한 것에 대해 "선관위에서는 '해당 사항에 대해 위법이 아니다'라고 했다"라고 밝혔다. 30일 오후에는 "선관위에 해당 내용을 문의한 사람은 선거 사무장으로 알고 있다"라고 추가 설명했다.
이남호 후보 쪽은 이날 전주MBC에도 "선관위 문의 결과, 대통령 특보(이한주)와 전 교육감(조희연)이 과거 출판기념회 때 남긴 축사를 선거공보에 게재해도 문제가 없다는 답변을 받아 축사들을 실었다"라고 밝힌 것으로 보도됐다(관련 기사: 이남호, 선거공보물에 과거 출판기념회 축사 재탕 논란
https://www.jmbc.co.kr/news/view/65079).
이에 대해 전북 선관위 지도담당관은 <오마이뉴스>에 "우리에게 (이한주 이사장 등이 쓴) 출판기념회 축사를 선거공보에 실어도 되는지에 대한 이남호 후보 쪽의 문의도 없었고, 이와 관련해 우리가 답변한 사실도 없다"라고 밝혔다. "(글 게재를) 허락한 사실도 없다"라고도 했다.
전북 선관위 조사담당관도 <오마이뉴스>에 "(이남호 후보 쪽에) 출판기념회 때 쓰여진 내용을 선거공보에 써도 된다라고 (선관위가) 말한 사실이 없다. 이것은 단정적으로 말할 수 있다"라고 말했다.
이어 전북 선관위 조사담당관은 "이남호 후보 쪽이 이한주 이사장의 글을 선거공보에 실은 행위와 게재 경위 등에 대해 검토를 하려고 하고 있다"라고 계획을 밝혔다. '이남호 후보 쪽이 선관위 허락을 받아 이한주 이사장 글 등을 실은 것처럼 설명한 내용의 허위 사실 여부에 대해서도 검토할 것이냐'라는 물음에 해당 담당관은 "필요하다면 해야 할 것"이라고 답했다.
이남호 후보 쪽 "<오마이뉴스> 보도 뒤 선관위가 '선거법 위반 아니다'라고 답해"
이 같은 전북 선관위 답변에 대해 이남호 후보 대변인은 "선거 사무장이 <오마이뉴스> 보도 뒤인 지난 29일 오후 전북 선관위 지도과에 전화로 확인한 결과 '선거법 위반이 아니다'란 답변을 들었다"라고 추가 설명했다. 이와 관련, 전북 선관위 지도담당관은 "지난 29일에도 우리는 이남호 후보 쪽과 통화해 '선거법 위반이 아니다'라고 답변한 사항이 없다"라고 반박했다.
앞서, <오마이뉴스>는 지난 29일자 기사 "[단독] 이한주 대통령 특보가 특정 교육감 응원?...'허락 없이 사용'"
(https://omn.kr/2ifbd)에서 "이한주 이사장이 이남호 교육감 후보의 선거공보에 등장해 '선거법 위반' 논란이 일고 있다"라면서 "이에 대해 이한주 특보는 '해당 후보가 사전 허락 없이 선거공보에 내 사진과 글을 실은 것이다. 나는 선거 중립 의무가 있는 사람이기 때문에, 내가 교육감 후보 선거공보에 글을 게재하는 것을 허락하면 당연히 법적 문제가 된다'라고 밝혔다"라고 보도한 바 있다.
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