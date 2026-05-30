류삼영 캠프

류삼영 후보와 정원오 후보가 30일 오전 서울 동작구 보라매공원역 일대에서 시민들을 만나 도보유세를 하고 있다.류삼영 더불어민주당 동작구청장 후보와 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 30일 오전 서울 동작구 보라매공원 일대에서 주말 도보유세를 펼쳤다. 두 후보는 시민들과 직접 만나 민생 현장의 목소리를 청취하고, 사전투표와 오는 6월 3일 본투표 참여를 독려했다.이날 유세는 오전 10시 30분부터 10시 50분까지 약 20분간 공개 일정으로 진행됐다. 류 후보와 정 후보는 선거운동복 차림으로 보라매공원 정문에서 후문 방향까지 함께 걸으며 시민들과 인사를 나눴다.류 후보 캠프 관계자는 기자와의 통화에서 두 후보는 현장에서 "원팀으로 힘을 모아 지방선거에서 승리하자"는 취지의 대화를 나눴다. 또한 정 후보는 동작구와 서울시가 협의해 추진해야 하는 공통 공약들이 속도감 있게 추진될 수 있도록 적극 지원하겠다는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌다. 특히 신속한 재개발·재건축 추진은 두 후보가 공통으로 강조하는 정책 과제 중 하나라고 캠프 측은 설명했다.정 후보가 발표한 동작구 관련 주요 공약으로는 △동작대로·도림천변 침수 대응 및 AI 재난대응센터 건립 △동작·관악 공동 보라매자원순환센터 조속 건립 △중앙대·숭실대·총신대 연계 혁신성장구역 지정 △남부장애인종합복지관의 동작 자립성장 허브 전환 및 시설 확충 △노량진 수협부지와 수도자재센터를 연계한 고밀도 개발 △흑석동 빗물펌프장 이전 및 한강 수변 연계 편의시설 조성 △관내 대학생을 위한 상생학사(마을형 기숙사) 협약 추진 등이 포함됐다.현장에서는 주민들이 제기한 지역 현안에 대한 의견도 오갔다. 캠프 관계자에 따르면 한 주민은 동작구와 관악구가 공동으로 사용하는 보라매공원 인근 쓰레기 적환장의 악취 문제를 언급하며 시설 개선 사업의 조속한 추진을 요청했다. 이에 두 후보는 서울시와 자치구 간 협의를 통해 관련 사업이 원활히 추진될 수 있도록 노력하자는 취지의 의견을 나눈 것으로 전해졌다.또 남부장애인종합복지관 관계자는 복지관 기능 확대와 장애인 자립 지원 강화를 건의했으며, 두 후보는 장애인 복지 인프라 확충과 자립 지원 정책의 필요성에 공감하며 의견을 교환한 것으로 알려졌다.캠프 측은 이날 도보유세가 주민들의 목소리를 직접 듣고 선거 참여를 독려하는 데 초점을 맞춘 일정이었다고 설명했다.한편 이번 동작구청장 선거는 더불어민주당 류삼영 후보, 국민의힘 김정태 후보, 개혁신당 박일하 후보 간 3파전으로 치러질 전망이다.