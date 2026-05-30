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경기 평택을에 출마하는 국회의원 후보자들이 27일 서울 양천구 목동 CBS에서 열린 <박재홍의 한판승부> 평택을 후보자 초청 토론회에서 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 더불어민주당 김용남, 국민의힘 유의동, 조국혁신당 조국, 진보당 김재연, 자유와혁신 황교안 후보.어딜 가나 발에 치이는 후보자들의 명함도 눈살을 찌푸리게 만든다. 얼굴과 이름이 박힌 명함을 무심히 밟고 지나가는 사람들의 모습을 후보자들이 모르지 않을 텐데도, 선거일이 다가올수록 그 수가 늘어만 간다. 버려지는 바로 옆에서 나눠주는 풍경이 그로테스크할 따름이다.후보자들의 명함은 차라리 쓰레기다. 크기도 작은 데다 비 온 뒤에 물기라도 묻을라치면 바닥에서 잘 떼어지지도 않는다. 차도 위에 나뒹구는 명함이야 다음날 새벽녘 청소차에 의해 치워질 테지만, 인도 위의 것들은 따로 줍는 사람이 없어 '자연 소멸'될 때까지 기다려야 한다.유세 방송이든, 현수막이든, 하다못해 땅바닥에 마구 버려진 명함이든, '무명보다 차라리 악명이 낫다'는 후보자들의 '인정 투쟁'이다. 그들은 욕하면서도 빼먹지 않고 보는 막장 드라마의 심리가 선거판에도 그대로 적용된다고 믿는다. 공약보다 이름 알리기에 여념이 없는 이유다.아파트 입구 우편함에 꽂힌 선거홍보물을 며칠이 지나도록 가져가지 않은 가구가 여럿이다. 심지어 뜯지도 않고 폐지함에 내다 버린 경우마저 있다. 후보자라고 이를 모를 리 없다. 웬만한 책 한 권 분량의 선거홍보물을 꼼꼼하게 챙겨 읽어보는 이들이 얼마나 될까 싶긴 하다.지방 선거 특성상 후보자들이 너무 많아 읽을 엄두조차 나지 않는다. 도지사 등 광역단체장과 시장, 구청장, 도의원과 시의원, 구의원, 비례대표에다 교육감까지 누가 어디에 출마했는지조차 헷갈릴 지경이다.국회의원이나 광역단체장 등에 비해 언론의 관심이 낮은 시도 의원이나 교육감 후보자들 입장에선 '운만 좋으면' 당선될 수도 있다는 요행을 바라게 된다. 관심이 떨어지는 선거에 운이 작용하고, 운이 작용하려면 이름을 알리는 게 절대적이다. 이런 상황에 어쩌면 읽히지 않을 공약은 늘 뒷전일 수밖에 없다.근본적으론 선거에 대한 효능감이 없어서다. 현재 자기가 사는 곳의 시도 의원이 누군지 정확하게 아는 이가 몇이나 될까. 250여 년 전, 루소가 영국식 대의민주주의를 비판한 '국민은 선거일 하루만 주인이 되고, 선거가 끝나면 다시 노예로 돌아간다'는 통찰은 지금 대한민국에도 유효하다.대다수가 지난 선거 때 당선된 이의 공약 중에 실천된 게 무엇이 있는지 관심조차 없다. 자기가 투표해 당선시켰으면서도 선거일이 지나면 언제 그랬냐는 듯 나 몰라라 하는 경우가 많다. 그렇게 4년이라는 시간을 흘려보내고 다시 선거철이 되면 요란을 떤다. 달라질 것 하나 없는 '무한 반복'이다.더욱 황당한 건, 지방 선거인데도 다른 지역의 후보자들에게 더 관심을 보이는 경우가 있다는 거다. 자기 동네엔 누가 출마했는지도 모르면서, '부산 북갑'과 '평택을' 후보자들의 지지율 변화까지 훤히 꿰고 있다. 선거홍보물 대신 종일 스마트폰만 들여다보는 이들이 '지역 발전' 운운하는 건 우스꽝스러운 일이다.선거철 거의 모든 언론과 인터넷 포털의 첫 화면은 각 여론조사 결과로 도배되어 있다. 그들의 공약이라도 비교해 주면 좋으련만, 온통 지지율과 당선 가능성만 낡은 레코드판처럼 떠들어대고 있다. 계량화한 숫자와 그래프로 표시되는 여론조사는 선거를 무슨 게임이나 예능 프로그램처럼 즐기도록 은연중에 조장한다. 여론조사의 추이가 엎치락뒤치락하는 경우엔 온 국민의 이목을 집중시킨다.투표권이 없는 아이들조차 '부산 북갑'과 '평택을' 여론조사 결과를 두고 입방아를 찧는다. 스마트폰을 통해 그들이 접하는 기사와 영상이 온통 그와 관련된 것들뿐이어서다. 이러다 머지않은 미래의 유권자인 아이들이 지방 선거의 취지와 필요성을 왜곡해 이해할까 두렵다.요즘 출퇴근길 쓰레기를 줍고 비질하는 이들을 매일 만난다. 그들은 하나같이 특정 정당의 이름이 적힌 조끼를 입고 있다. 눈을 마주칠 때마다 수고가 많다며 감사를 표하지만, 솔직히 마음에서 우러나오는 인사말은 아니다. 선거철에만 반짝 등장하는 퍼포먼스이기 때문이다.물론, 선거철일지언정 궂은 날씨에도 빠짐없이 나와 청소하는 그들의 정성이 갸륵하다는 이들도 있고, 아무것도 하지 않고 표만 달라고 하는 정당에 견줘 백 번 낫다는 이들도 많다. 공천이 곧 당선인 지역의 정당 후보자라면 굳이 주민들과의 접촉면을 늘릴 필요가 없다. 그 시간에 공천권을 쥔 지역 위원장을 만나는 게 나중을 위해 더 낫다고 여길 것이다.이것이 내가 선거철의 '소란함'을 싫어하는 진짜 이유다. 평소엔 주민들과 아무런 소통도 없다가 선거철만 되면 난데없는 의정 보고회와 출판 기념회를 열고, 밤낮으로 유세 방송을 하며, 뽑아 달라며 길거리를 청소하는 모습이 가식적으로 느껴진다. 선거가 끝나면 언제 그랬냐는 듯 볼 수 없는 풍경이어서다.이런 상황을 두고 지역 정치에 무관심한 시민들을 탓하지만, 그들에게 선거에 대한 효능감을 심어주지 못한 정치인들의 책임이 더 크다. 거대 정당이 지역 정치를 독식하는 현실에서 선거는 요식행위에 불과하다. 이는 정치적 무관심을 부추기는 악순환의 주범이다.이른 아침 학교 교문 앞에 나와 아이들에게 명함을 나눠주는 후보자도 있다. 고3의 절반이 유권자라는 걸 알기 때문이다. 이름 하나 알리려고 머리를 조아리는 그들의 부지런함과 상냥함조차 마뜩잖다. 다짜고짜 표만 달라고 할 뿐, 선거와 관련된 그 어떤 발언도 금지된 '정치적 무균실'인 학교의 비루한 현실을 알기나 할까 싶어서다.