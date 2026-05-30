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<오마이뉴스>가 입수한 당시 사진을 보면 식사와 윤희신 태안군수후보와 초청간담회를 마친 뒤 'OO읍 지지자모임', '본선 승리'라고 새긴 현수막을 들고 기념사진을 촬영했다. 수 십여명의 참가자들은 대부분 기호 2번을 의미하는 V자 손가락 모양을 하고 있다.제보사진
충남선거관리위원회가 태안군수 선거와 관련해 특정 모임에서 '사전선거운동' 혐의를 확인하고 관련자(건설업체 대표)를 고발함에 따라, 경찰이 '식사비 대납' 의혹과 함께 병합 수사에 착수했다. 더불어민주당충남도당은 성명을 통해 관련 의혹에 대한 후보자 연관성 여부에 대한 수사와 후보자의 책임 있는 해명을 촉구하고 나섰다.
충남선관위는 지난 28일, 태안군수 선거 운동 과정에서 불법 선거운동 정황을 포착하고 지역 건설업체 대표 C씨를 경찰에 고발했다. C씨는 공식 선거운동 기간 전인 지난 12일, 다수의 선거구민을 모아놓고 특정 후보가 공약을 발표하게 하는 등 집회 형식의 사전선거운동을 한 혐의(공직선거법 제254조 위반)를 받고 있다.
앞서 태안경찰서는 당시 간담회 장소에서 참석자들에게 식사가 제공된 정황이 확인됨에 따라, 해당 모임의 식사비 결제 주체와 선거 캠프 관련 여부를 조사하고 있다. 공직선거법상 제3자가 선거를 목적으로 식사를 제공하는 행위는 '기부행위'로 간주되어 엄격히 처벌받는다.
그런데 <오마이뉴스>가 입수한 지난 12일 논란이 된 해당 모임 사진을 보면 식사와 윤희신 태안군수후보와 초청간담회를 마친 뒤 'OO읍 지지자모임' 이름과 '본선 승리'라고 새긴 현수막을 들고 기념사진을 촬영했다. 윤 후보 등은 수 십여명의 참가자들은 대부분 기호 2번을 의미하는 V자 손가락 모양을 하고 있다.
선거운동기간 전에는 후보자와 지인들이 만나는 단순 사적인 모임은 허용되지만, 사진처럼 '현수막(윤희신 태안군수 후보 초청 간담회)'을 내걸고 지지 의사를 밝히는 활동을 할 경우 선거운동을 목적으로 한 '탈법 방법의 문서·도서 등의 배부·게시 금지(제93조)' 또는 '사전선거운동 금지(제254조)' 위반으로 볼 소지가 크다.
충남선관위 관계자는 30일 <오마이뉴스>와 통화에서 "사전선거운동 혐의와 관련 후보자와의 연관성 여부에 대해서는 해당 건을 경찰에 이첩, 수사를 요청했다"고 밝혔다. 이어 "식사비 대납 건의 경우 경찰에서 별건으로 수사하고 있다"라며 "식사비 대납과 관련해서도 후보자와의 연관성 여부를 수사할 것으로 보인다"고 덧붙였다.
민주당 충남도당 "성역 없는 수사와 후보자 해명 필요"
이에 대해 더불어민주당 충남도당은 30일 성명을 통해 국민의힘 태안군수 후보를 향해 ▲간담회 추진 경위 ▲식사비 대납 주체 ▲선거 캠프의 관여 여부 등을 명확히 밝힐 것을 요구했다.
민주당충남도당은 "선관위가 사전선거운동 정황을 확인해 고발에 나선 만큼, 관련 의혹 전반에 대한 철저한 수사가 불가피하다"라며 "식사비 대납은 물론 사후 보상 의혹까지 제기되고 있는 만큼 수사기관은 성역 없는 수사를 통해 실체를 밝혀야 한다"고 강조했다.
국민의힘을 향해서도 "이번 사안에 대해 침묵으로 일관할 것이 아니라 도민과 태안군민 앞에 책임 있는 입장을 내놓아야 한다"고 덧붙였다.
<디트뉴스24> 보도에 따르면, 윤희신 후보 측은 이와 관련 "이미 후보와는 관련성이 없는 것으로 끝난 사안"이라고 일축했다.
[관련기사]
- 충남선관위, 태안군수 선거 사전운동 의혹 건설업체 대표 고발
https://omn.kr/2ifg7
- 태안군수 선거 '식사비 의혹'... 강철민·윤희신 후보 모두 "공정 수사" 촉구
https://omn.kr/2i8yg
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