김용남후보

평택시 안중읍 김용남 평택을 국회의원 후보 선거사무소에서 열린 더불어민주당 중앙선대위·경기도당 평택 현장 본부장단회의 참석자들이 기념촬영을 하는 모습(후보제공).조 본부장은 이날 오전 평택 안중읍 김용남 선거사무소에서 열린 현장 본부장단회의에서 "평택을은 농촌 지역 등 보수 결집 개연성이 있어, 가짜 민주당 후보를 찍으면 위태로워질 수 있다"며 "'진짜 민주당' 김용남 후보를 지원하고 투표해달라"고 목소리를 높였다. 상대인 조국 조국혁신당 후보를 겨냥한 발언으로 읽힌다.평택을 국회의원 재선거에서는 후보로 나선 김용남(민주당)-조국(조국혁신당)-유의동(국민의힘) 등 세 인물이 여론조사에서 비슷하게 20%대 유의미한 지지율을 보이는 한편 오차범위 내에서 싸우고 있어, 어느 특정 후보가 우세하거나 유리하다고 단정하기 어려운 상황이다.평택병 지역구 김현정 의원도 조 본부장과 마찬가지로 "유 후보까지 오차범위 안에 있는 상황이라, 표로써 민주 진영의 단일화를 시민들이 해줘야 한다"고 호소했다. 앞서 그간 비공개로 진행되던 본부장단 회의를 평택시에서 처음 하는 것 또한 민주당이 평택 선거를 중요하게 보고 있다는 증거라는 것.김 의원은 "평택은 투표율이 낮고, 또 도농 복합도시라서 막판에 보수 결집이 상당히 세게 일어난다"며 "조국 혁신당 후보를 찍으면 유의동 국힘 후보가 당선된다"라고 주장했다.당사자로 나선 김용남 후보 또한 "이번 선거에 출마해 대단히 무거운 사명감과 책임감을 느낀다"며 "상대 후보 측은 구태 선거운동, 저에 대한 네거티브로 일관하고 있지만 평택을의 현명한 유권자들이 표로 심판해 주실 거라고 믿는다"고 짚었다.