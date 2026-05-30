▲한 시민(남성)이 더불어민주당 여성 선거운동원들에게 폭력을 행사하는 남성을 제지하는 모습한대희선본 경기도 군포시에서 한 남성이 더불어민주당 여성 선거 운동원들에게 폭력을 행사한 일이 발생했다. 29일 한대희 민주당 군포 시장 후보 선거 본부에 따르면, 폭력 사건은 29일 오후 2시께 군포시 능안 공원 사거리에서 발생했다. 모자와 마스크, 선글라스로 얼굴을 가린 한 남성이 여성 선거 운동원들에게 접근해 이재명 대통령과 이학영 국회의원 등 특정 정치인과 더불어민주당을 향해 입에 담지 못할 심한 욕설을 퍼부으며 위협을 가했다. 이에 신변의 위협을 느낀 운동원이 촬영을 시작하자, 그 남성이 달려들어 휴대폰을 빼앗으려 하며 팔을 강제로 비틀고 밀치는 등 물리력을 행사했다고 한다. 다행히 한 시민(남성)의 적극적인 도움으로 여성 운동원들은 마스크 남성의 폭력을 피할 수 있었다. 또한 경찰 신고가 이루어졌지만 경찰이 오기 전 남성이 도주해 붙잡지는 못했다. 현재 경찰이 추적 수사 중인 것으로 알려졌다. ▲한 시민(남성)이 더불어민주당 여성 선거 운동원에서 폭력을 행사하려는 신원 불상 남성을 제지하는 모습.한대희 선본 더불어민주당 한대희 후보 선거 본부는 이 사건을 규탄하는 성명을 30일 오전 발표했다. 성명에서 "민주주의의 꽃인 선거 과정에서 폭력과 방해 행위는 결코 용납될 수 없는 중대한 사안"이라며 "시민의 자유로운 의사 표현과 공정한 선거운동은 반드시 보호되어야 하며, 어떠한 형태의 폭력과 위협도 정당화될 수 없다"고 비판했다. 그러면서 "도주한 가해자를 즉각 추적·체포하고, 철저한 조사를 통해 법정 최고 수준의 엄벌에 처해 달라"고 촉구했다. 공직선거법상(237조) 선거 사무원·연설원 등을 폭행·협박하거나 집회·연설·교통을 방해하면 10년 이하의 징역 또는 500만 원 이상 3천만 원 이하의 벌금형에 처해질 수 있다. 피해자의 의사와 무관하게 처벌 받는 사안이다. 이 사건과 관련해 한 후보 선본 관계자는 30일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "사진을 보시면 아시겠지만, 마스크 등으로 얼굴을 미리 가리는 등 준비를 단단히 하고 나와서 벌인 계획된 범행"이라며 "선본 차원에서 운동원들을 보호하기 위해 2인 1조 활동, 부정선거감시단 순찰 강화 등 자체 보호 조치를 하고 있다"라고 밝혔다. "경찰의 적극적인 수사가 이루어졌으면 한다"는 바람도 전했다. ▲더불어민주당 여성 선거 운동원에게 폭력을 행사한 신원불상 남성한대희선본 #한대희 #선거운동원폭력 #군포 구독하기 6.3 지방선거 이전글 복도 메운 장병과 시민들... 고양시 사전투표소 '북적' 다음글 붕괴사고 4일 지났을 뿐인데... 오세훈 "거대 도시 운영에 안전만이 이슈 되겠나" 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천2 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 이민선 (doule10) 내방 구독하기 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차2182 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 복도 메운 장병과 시민들... 고양시 사전투표소 '북적' 붕괴사고 4일 지났을 뿐인데... 오세훈 "거대 도시 운영에 안전만이 이슈 되겠나" 다음글 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크