한대희 선본

한 시민(남성)이 더불어민주당 여성 선거 운동원에서 폭력을 행사하려는 신원 불상 남성을 제지하는 모습.더불어민주당 한대희 후보 선거 본부는 이 사건을 규탄하는 성명을 30일 오전 발표했다. 성명에서 "민주주의의 꽃인 선거 과정에서 폭력과 방해 행위는 결코 용납될 수 없는 중대한 사안"이라며 "시민의 자유로운 의사 표현과 공정한 선거운동은 반드시 보호되어야 하며, 어떠한 형태의 폭력과 위협도 정당화될 수 없다"고 비판했다.그러면서 "도주한 가해자를 즉각 추적·체포하고, 철저한 조사를 통해 법정 최고 수준의 엄벌에 처해 달라"고 촉구했다.공직선거법상(237조) 선거 사무원·연설원 등을 폭행·협박하거나 집회·연설·교통을 방해하면 10년 이하의 징역 또는 500만 원 이상 3천만 원 이하의 벌금형에 처해질 수 있다. 피해자의 의사와 무관하게 처벌 받는 사안이다.이 사건과 관련해 한 후보 선본 관계자는 30일 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "사진을 보시면 아시겠지만, 마스크 등으로 얼굴을 미리 가리는 등 준비를 단단히 하고 나와서 벌인 계획된 범행"이라며 "선본 차원에서 운동원들을 보호하기 위해 2인 1조 활동, 부정선거감시단 순찰 강화 등 자체 보호 조치를 하고 있다"라고 밝혔다. "경찰의 적극적인 수사가 이루어졌으면 한다"는 바람도 전했다.