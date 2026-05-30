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지난 5월 26일 오후 서울 서대문구 서소문고가차도 철거 현장에서 상판이 무너져 공사관계자 3명이 사망하는 등 6명의 사상자가 발생했다. 사진은 지난 29일 오전 붕괴사고가 발생한 서소문 고가차도를 철거하는 현장.권우성
오 후보는 전날 이재명 대통령이 사전투표 과정에서 기표소에 들어갔다가 잠시 나와 기표 도장과 관련한 문의를 한 일을 두고는 "사람의 행동은 무의식이 지배하는데, 일반 국민 입장에서는 쉽게 납득하기 어려운 비상식적 행동이었다"며 "'나는 대통령이니까 법 위에 있다' 이런 초법적 무의식을 가지고 있다는 것이 어제 자연스럽게 드러난 것"이라고 힐난했다.
이어 "그런 의미에서 중요한 선거가 끝나면 바로 공소취소 특검법을 밀어붙여 가동하겠다는 대국민 선전포고를 한 게 아닌가"라며 "국민들이 유심히 지켜보고 계실 것"이라고 주장했다.
그는 이번 지방선거 사전투표율이 4년 전 선거보다 높은 데 대해선 "이재명 정권 실정에 분노하는 유권자들이 많다는 의미"라며 "주택 문제만 하더라도 매매가와 전·월세가 트리플 강세로 서민들이 굉장히 어려움을 겪고 계시는데 주택정책 실패에 대해 한마디 사과의 말씀도 없다"고 말했다.
이번 지방선거 사전투표율은 4년 전보다 정오 기준 1.87%포인트(p) 높은 16.48%를 기록하고 있다. 이는 전체 선거인 4464만9908명 중 736만143명(잠정)이 투표를 마친 것이다.
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