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"유럽 기준으로 보면 한 나라 단위의 거대 도시(서울)를 운영하는데 비단 안전만이 이슈가 되겠습니까?"

제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 지난 29일 오전 서울 용산구 한남동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 오세훈 서울시장 후보 투표를 마친 후 질의응답을 진행하고 있다.오세훈 서울시장 국민의힘 후보가 'GTX-A 삼성역 철근 누락'에 이어 3명이 숨진 '서소문 고가차도 붕괴 사고' 후 시민 안전을 강조하고 있는 정원오 서울시장 더불어민주당 후보를 겨냥해 한 말이다.오 후보는 6.3지방선거 사전투표 둘째날인 30일 오전 10시 30분 서울 강서구 가양동 한 아파트 단지에서 열린 장터 방문 전 기자들과 만나 '정 후보 측에서 연일 안전을 앞세워 공세를 펴고 있다'는 질문을 받고 "물론 안전이 정말 중요한 이슈이긴 하다"며 이같이 말했다.오 후보는 "서울시는 유럽을 기준으로 보면 한 나라 단위인 거대도시를 운영하는데 비단 안전만이 이슈가 되겠나"라며 "주택·교통 문제를 비롯해 약자와의 동행, 도시의 매력도 증진까지 참으로 글로벌 도시 서울시장이 갖춰야 할 자질은 다종다양하다"고 강조했다.오 후보는 "그런데 민주당의 정 후보는 선거 막판에 오로지 안전만을 외치고 있다"며 "그것은 지금 말씀드린 (서울시장이) 다방면으로 골고루 갖춰야 할 식견에 대해 자신 없음을 본인이 웅변으로 나타내고 있는 것이다. 오로지 믿을 것은 안전밖에 없다고 생각하는 걸로 저는 판단하고 있다"고 말했다. 그러면서 "이것 역시 글로벌 도시 서울, 대한민국 심장의 서울시를 책임지기에 여러가지 역부족인 후보의 한계 아니겠나"라고 반문하기도 했다.