소중한

- 김 후보를 지지한 이유는 무엇인가.

- 김 후보와는 어떻게 인연을 맺게 됐나

- 김 후보를 한 마디로 표현한다면?

- 삼성라이온즈 구자욱 선수 아버지로서, 지지 선언에 부담은 없었나?

프로야구 삼성 라이온즈 구자욱 선수의 아버지인 구경회(전 대한축구협회 초등학교축구연맹 부회장, 오른쪽)씨가 29일 오후 대구삼성라이온즈파크에서 최근 동료 축구인들과 함께 지지한다고 밝힌 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보와 만나 인사하고 있다"대구가 심각한 경기 침체를 겪고 있고 이로 인해 대구 시민들이 우울해 하고 있는 가운데, 여야를 떠나 훌륭한 분이 대구에 출마한다고 해서 지지하게 됐다. 이 지역에 (마땅한) 인물이 없었는데, 더불어민주당에서 김 후보가 출마한다고 해서 조금이나마 힘을 보태기로 했다. 김 후보는 합리적인 성향에 두루 경험도 갖추었기 때문에 경제적으로 힘든 대구 상황을 극복할 수 있는 훌륭한 지도자가 될 수 있을 거라고 생각한다.""나는 김 후보와 일면식도 없는 사이다. (지난 18일) 지지를 선언할 때 처음으로 김 후보와 명함을 주고 받았다. 하지만 김 후보가 객관적으로 어떤 사람인지는 대한민국 사람들이 다 안다고 생각한다. 진보·보수를 떠나 합리적이고, 편안한 분이다. 중도 내지 보수 성향도 많이 갖고 있다고 생각한다. 나에게 대구는 앞으로도 우리 자식들, 어린이들, 손자들이 살아야 되는 곳이기도 하다. 그래서 절박한 심정으로 김 후보를 지지하기로 마음 먹었다. 대구시민들도 이제는 바뀌어서, 어떤 지도자가 정말 대구시민을 위해 나설지 판단해야 한다.""훌륭한 분이다. 지도자로서 성격도 적합하고 여태까지 정치인으로서 걸어온 길도 이루 말할 수 없도록 좋다고 생각한다. 성격도 좋고 대화도 잘하고 아는 것도 많다. 시민들 심정도 쏙쏙들이 잘 아시더라. 특히 대구 출신이시니 대구시민들의 마음은 더 잘 아실 거라고 생각한다. 물론 완벽한 사람은 없겠지만, 여태껏 정치하면서 청렴한 모습을 보여왔고, 말썽과 구설수도 없지 않았나.""부담은 전혀 없었다. 아들은 아들이고, 나는 내 일을 한다. 평소에 우리 아들은 내가 하는 일들을 응원하고, 존중한다. 지금도 매일 아들에게 확인하는데, '괜찮다', '걱정하지 마라', '원하시는 대로 하고 싶은 거 하시라'고 말하더라. 언론에 나온 뒤, 아들의 경기력에 지장이 생기지 않을까 걱정했다. 그런데 오히려 (지지를 선언한 지난) 18일 이후에 경기를 더 잘하더라. 팬분들이 걱정을 많이 해주셔서 그것이 죄송할 따름이다."