최경준

이재준 더불어민주당 수원특례시장 후보가 26일 제3차 정책공약 간담회에서 '글로벌 첨단과학 연구도시 수원' 비전을 발표하고 있다.이번 협약에는 수원경제자유구역 내 첨단산업 유치와 글로벌 혁신 네트워크 연계, 해외 과학기술 인재 교류 확대 등의 내용이 담겼다. 수원시는 이를 계기로 바이오·반도체·AI 등 미래 전략산업 분야의 글로벌 협력 기반을 확대한다는 계획이다.특히 플러그앤플레이는 세계 50개 이상 지역에서 혁신 플랫폼을 운영하며 다수의 글로벌 유니콘 기업을 발굴한 실리콘밸리 대표 스타트업 액셀러레이터다. 수원시는 플러그앤플레이와의 협력을 통해 글로벌 스타트업 네트워크를 연결하고, 지역 기업들의 해외 진출과 투자 유치 기반을 넓힐 방침이다.수원시는 이번 협약이 수원경제자유구역 추진과 광교 바이오클러스터 조성, 첨단연구도시 전략과도 긴밀히 연결된다고 설명했다. 광교를 중심으로 대학·병원·연구기관·기업이 함께 성장하는 첨단산업 생태계를 구축하고, 이를 실리콘밸리 혁신 네트워크와 연계해 글로벌 경쟁력을 확보하겠다는 구상이다.김현수 수원시장 권한대행은 이날 협약식에서 "이번 협력이 K-실리콘밸리를 표방하는 수원경제자유구역 내 첨단산업 유치와 광교 바이오클러스터 조성, 첨단연구도시 수원으로 나아가는 중요한 기반이 될 것"이라고 밝혔다.수원경제자유구역 추진은 사실상 이재준 수원시장 후보의 민선 8기 대표 핵심사업 가운데 하나로 꼽힌다. 이재준 후보는 수원시장 취임 이후부터 수원의 미래 성장동력 확보를 위해 경제자유구역 지정 추진과 첨단산업 유치 전략에 공을 들여왔다.수원시는 이미 탑동 일원 약 100만 평 규모를 중심으로 반도체·AI·바이오 기반 첨단산업 클러스터 조성을 추진하고 있다. 여기에 수원 R&D 사이언스파크, 탑동 이노베이션밸리, 북수원 테크노밸리, 우만 테크노밸리 등을 연결하는 대규모 연구·산업 생태계 구축 구상도 함께 진행 중이다.이재준 후보는 도시계획 전문가 출신답게 단순한 기업 유치가 아니라 연구개발과 창업, 실증, 인재 양성까지 연결되는 산업 생태계 구축을 강조해 왔다. 특히 삼성전자 본사를 비롯해 성균관대·아주대·경희대·경기대 등 연구 인프라가 밀집한 수원의 강점을 기반으로, "연구는 수원에서, 제조는 지방에서"라는 상생형 산업 전략을 제시해 왔다.실제로 이재준 후보는 지난 2024년 미국 실리콘밸리를 방문해 재미한인과학기술자협회 실리콘밸리지부와 바이오클러스터 활성화 협약을 체결하는 등 글로벌 네트워크 구축에도 직접 나선 바 있다. 이번 협약은 당시 구축한 협력 관계를 경제자유구역 첨단산업 유치까지 확장한 사례라는 점에서 의미가 적지 않다.