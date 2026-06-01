이용 페이스북 갈무리

▲ 탄핵 반대 집회에서 "내가 윤석열이다" 외친 이용 지난해 2월 15일 이용 당시 국민의힘 경기 하남시갑 당협위원장이 페이스북에 올린 '국민의힘 탄핵 반대 원외 당협위원장 집회' 참석 영상. "내가 윤석열이다"라는 구호를 외치고 있다. ⓒ 이용 페이스북

"내가! (윤석열이다) 내가! (윤석열이다) 내가! (윤석열이다)"

이용 국민의힘 경기 하남시갑 국회의원 보궐선거 후보는 지난해 1월 17일 서울구치소에 구금된 윤석열의 편지를 페이스북에 올렸다.이 후보의 윤석열 옹호 활동은 오프라인으로도 이어졌다. 국민의힘 경기 하남시갑 당협위원장이었던 이 후보는 지난해 1월 29일 설날을 맞아 20여 명의 당협위원장들과 함께 윤석열이 수감된 서울구치소를 찾았다. 구치소 대문 앞에서 고개 숙여 "대통령님 새해 복 많이 받으시라"고 했다. "대통령님과 한마음으로 언제나 끝까지 함께 하겠다"는 내용의 편지에도 이름을 올렸다.탄핵 심판 선고를 앞둔 지난해 3월 6, 7, 11, 24, 25일엔 헌법재판소 앞에서 기각·각하를 촉구하는 1인 시위를 벌였다. 페이스북 사진 속 그는 언제나 두꺼운 옷을 입고 몸 보다도 훨씬 큰 피켓을 들고 있었다. 피켓엔 "대통령 탄핵 기각", "사기 탄핵 즉각 각하" 등의 문구가 담겼다.지난해 2월 15일엔 당원들과 함께 국민의힘 탄핵 반대 원외 당협위원장 집회에 참석했다. 그는 이날 페이스북에 "오늘이 대통령님 불법 체포 한 달이 되는 날"이라며 40초짜리 동영상 한 편을 올렸다. 영상 속 이 후보는 집회 연단에 올라 마이크를 잡고 "우리를 지키기 위해 대통령이 한 몸 불사르신 것"이라고 했다.이어 "대통령 지금 어디 계신가? 구치소에서 움직이지도 못하고 있다. 이제는 누가 대통령을 지켜야겠는가? 우리가 지켜야 한다"라며 "대선 때 가장 많이 하는 구호가 있다"고 말했다. 그러면서 당원들과 함께 "내가 윤석열이다"라는 구호를 힘껏 세 차례 외쳤다.윤석열 탄핵 직전까지 탄핵 반대 집회에 참석한 사진과 "선고일 4 대 4 기각" 등의 글을 게재했다. 윤석열이 관저를 떠나던 지난해 4월 11일을 끝으로 이 후보의 페이스북에선 더 이상 윤석열의 흔적을 찾아볼 수 없다. 그날 이후 이 후보는 지역구 행사·봉사활동 참여나 당에서의 활동 소식을 주로 전했다.