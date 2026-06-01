▲
이용 국민의힘 경기 하남시갑 국회의원 보궐선거 후보는 지난해 3월 11일 윤석열의 탄핵 심판 선고를 앞두고 서울 종로구 헌법재판소 앞을 찾아 탄핵 기각을 촉구하는 시위를 벌였다.이용 페이스북 갈무리
그가 다시 윤석열을 소환한 건 지난 5월 6일 국회에서다. 6.3 경기 하남갑 국회의원 보궐선거 국민의힘 후보로 확정되고 닷새가 지난 날이다. 1년여 만에 윤석열의 이름을 입에 올린 그는 울먹였다. 그러면서 "20대 대선 당시 저는 윤석열 후보의 수행실장을 맡았다"며 "정권 창출은 정당의 존재 이유였고, 저는 국민의힘 국회의원으로서 맡은 임무를 다했다"고 말했다.
그는 "그러나 그 정권이 국민께 실망과 상처를 드린 지금 저 역시 책임에서 자유롭지 않다. 죄송하다. 진심으로 사과드린다"며 고개를 숙였다. "변명하지 않겠다"고, "숨지 않겠다"고, "국민께서 주시는 회초리를 피하지 않겠다"고 덧붙였다. 최근 국민의힘의 '절윤 결의문'을 두고도 "의원 전원이 절윤했다고 한다면 당 일원으로서 같이 가야 하지 않을까 생각한다"고 했다.
이 후보는 1978년생 전북 전주 출신이다. 전주풍남중, 완산고등학교 졸업 후 초당대학교 사회체육학 학사, 연세대학교 교육학 석사, 한국체육대학교 체육학 박사 학위를 취득했다.
1998년 나가노 동계올림픽과 2010년 밴쿠버 동계올림픽에서 루지 남자 국가대표로 출전했다. 2005년과 2006년부터는 스켈레톤과 봅슬레이를 병행했고, 은퇴 후 본격적으로 지도자 길을 걸었다. 2014년 소치 동계올림픽과 2018년 평창동계올림픽 땐 봅슬레이·스켈레톤 국가대표팀 총감독을 연달아 맡았다.
2020년 제21대 총선에서 미래통합당(현 국민의힘 전신)의 비례대표 위성정당인 미래한국당 비례대표 18번으로 배치돼 국회에 입성했다. 이듬해인 2021년 8월 윤석열 국민의힘 대통령 예비후보의 수행실장으로 임명돼 대선 당일까지 활동했다. 윤석열 당선 이후엔 제20대 대통령직인수위원회 당선인 비서실 수행팀장으로 일했다. 지난해 제21대 대선에선 김문수 국민의힘 대통령 후보를 도왔다.
이 후보의 경기 하남시갑 국회의원 선거 도전은 이번이 두 번째이다. 지난 2024년 제22대 총선에서도 국민의힘 경기 하남시갑 후보로 결정됐으나 49.41%(2위)를 득표, 상대 후보인 5선의 법무부 장관 출신 추미애 더불어민주당 후보에게 1.17%p 차이로 석패했다. 이번 보궐선거에서 이 후보는 이광재 민주당 후보, 김성열 개혁신당 후보와 대결을 펼친다.
[관련기사]
'윤석열 호위무사' 이용 "당 절윤했다면 같이 가야"... 윤석열 손절?
https://omn.kr/2i294
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요!
후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0)