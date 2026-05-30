유성호

부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 출마한 한동훈 무소속 후보가 26일 오후 부산 북구 구남역 인근에서 열린 유세에서 시민들에게 지지를 호소하고 있다.더불어민주당은 한 후보를 겨냥해 전방위적 공세를 펴고 있다. 조승래 민주당 사무총장은 앞서 25일 기자간담회에서 해당 사무실과 관련해 "선거운동을 위한 유사 사무실이고 공직선거법 위반이 명백하다"라며 "선관위는 유사 사무소 설치를 통한 불법 선거운동에 대해 신속하게 조사·판단해 수사기관에 당장 수사를 의뢰하거나 넘기길 바란다"라고 촉구했다.부산 북갑 보궐선거에 나선 하정우 민주당 후보는 28일 부산 MBC 토론회에서 "이번에 선관위에서 불법 선거사무소 의혹을 보고 있다"라며 "자원봉사자 모집과 관련해 전혀 관련이 없는지, 선관위 조사 결과 문제가 있으면 어떻게 할 건지, 설령 관계가 없더라도 본인 팬덤 아닌가. 그러면 민폐는 끼치지 말라고 도의적으로 책임지고 통제해야 하는 것 아닌가"라고 물었다.이에 대해 한동훈 후보는 "김어준 코치를 받아서 하는 것 같다"라며 "거대 정당 여당 정치인이 무소속 정치인한테 '나는 지지자 없으니 네 지지자들 오지마' 하는 것 되게 짜치고 좀 없어 보인다"라고 답했다. 그러면서 "북구는 사람과 돈이 많이 모이는 서비스의 중심이 돼야 한다"라며 "하 후보가 외지인들을 몰아내자(는데) 북구를 섬으로 만들 거냐"라고 되물었다.하지만 박홍배 민주당 대변인은 29일 브리핑에서 한 후보를 겨냥해 "어제(28일) 토론회에서 의혹에 관해 해명은 하지 않은 채 비아냥거리기에만 바빴다"라며 "수사 의뢰를 면죄부처럼 포장하는 태도야말로 법을 악용하는 오만한 태도이자 북구 주민을 우롱하는 처사"라고 지적했다. 이어 "경찰은 해당 사무소가 불법 선거조직으로 운영됐는지, 누가 자금을 대고 관리했는지 즉각 수사에 속도를 내야 한다"라고 촉구했다.한동훈 후보는 선관위의 수사 의뢰에 대해 선거 개입이라며 반발하고 있다. 한 후보는 29일 페이스북을 통해 "선관위는 민주당과 하정우 후보가 한동훈 캠프와 전혀 무관한 사안을 마타도어 하고 선관위를 향해 수사 의뢰하라고 하자 사전투표 첫날 수사 의뢰했다"라고 비판했다.