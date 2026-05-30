선관위

사천시의회의원 선거 - 사천시 나선거구 후보자 정보이번 선거에서 가장 뜨거운 선거구다. 3명 선출에 7명이 도전하는 2.3대 1의 경쟁률도 만만치 않지만, 숫자보다 면면이 더 주목된다. 도전자 7명 중 5명이 전·현직 의원이다.민주당은 최용석(1-가)·박병준(1-나) 2명이 도전한다. 최용석 후보는 6·7대 시의원 출신으로 이번에 복귀를 노리고 있고, 박병준 후보는 9대 초선 의원으로 선거구 개편에 따라 나 선거구에 도전장을 내밀었다.국민의힘도 3명을 냈다. 7·8대 의원 출신 김영애(2-가) 후보, 9대 비례의원에서 이번에 지역구로 도전하는 임봉남(2-나) 후보, 9대 초선 의원인 강명수(2-다) 후보가 각각 기반을 중심으로 나란히 출마했다.무소속에서는 2명이 나섰다. 최인생(기호 5) 후보는 8대 시의원 출신으로 다시 시민의 선택을 구한다. 구정화(기호 6) 후보는 7·8·9대 의원을 지낸 3선 현역으로 전체 지역구 출마자 중 최다선이다.나 선거구는 전체 선거인수와 1인당 선거인수가 4개 선거구 중 가장 많다. 여야 후보 모두 각각의 지역 기반이 있다. 산업단지와 아파트 단지가 밀집한 사천 최대 인구 선거구인 만큼, 후보들의 조직력과 지역 밀착도가 당락을 가를 것으로 보인다.