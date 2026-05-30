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사천시의원 선거구별 출마자, 선거인수, 경쟁률 현황. 뉴스사천
지역구 시의원 전체 경쟁률은 2대 1이지만, 선거구별 온도 차는 상당하다.
이번 6.3 지방선거 사천시의원의 특징은?
이번 선거의 출발은 순탄치 않았다. 경남도의회가 사천시 선거구 개편안을 통과시킨 것은 지난 4월 28일, 지방선거를 불과 36일 앞둔 시점이었다. 시의원 선거구는 기존 읍면지역 3개 선거구(가·나·다)가 2개(가·나)로 통합·재편됐다. 동지역은 명칭만 다, 라로 변경됐다. 특히 서부권 면 지역과 사천읍이 하나의 선거구로 묶이면서 후보자들의 행보도 복잡해졌다.
또한 시의원 선거구 늑장 획정에 정당 공천 작업까지 늦어지면서 신인들의 진입은 더욱 어려워졌다. 실제로 이번 선거에서 기존 출마횟수가 0회인 후보는 박도희(다·국힘), 여지훈(라 ·민주), 김경민(라·국힘), 김명석(라·국힘) 등 4명에 불과하다.
여기에 지역구 후보 20명 가운데 현직 시의원이 10명으로 절반을 차지한다. 정서연(가·민주), 김민규(가·국힘), 진배근(가·국힘), 박병준(나·민주), 임봉남(나·국힘), 강명수(나·국힘), 구정화(나 ·무소속), 최동환(다·민주), 윤형근(다·국힘), 전재석(라·무소속)이 도전장을 내밀었다.
전직 의원 출신도 4명이 도전한다. 최용석(나·민주), 김영애(나·국힘), 최인생(나·무소속), 김경숙(라 ·국힘)이 각각 의정 경험과 지역 기반을 내세워 복귀를 노린다.
지역구 여성 후보는 정서연(가·민주), 김영애(나·국힘), 임봉남(나·국힘), 구정화(나·무소속), 김경숙(라·국힘) 등 5명이다. 여기에 비례대표 후보도 4명다. 이정숙·김미선(민주), 노숙자(국힘), 김연화(진보)가 비례 2석을 놓고 경쟁한다.
역대 여성 의원이 가장 많았던 8대 시의회에서 전체 12명 중 5명이 여성이었다. 이번 선거에서 지역구 당선자와 비례 2명을 합산하면 최다 기록 경신 가능성도 있다.
시의원 선거구별 관전 포인트는?