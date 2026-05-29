민경선후보캠프

민경선 더불어민주당 고양시장 후보가 28일 일산서구 일산시장에서 집중유세를 열고 “불통과 무능의 지난 4년을 끝내고, 중앙정부와 함께 고양의 새로운 도약을 만들겠다”고 밝혔다. 이날 유세에는 지역 국회의원들과 시·도의원 후보들이 함께 참석해 민 후보 지지를 호소했다.이날 유세 현장에는 지역 국회의원들과 시·도의원 후보들이 총출동했다. 이들은 "경제 회복과 민생 정상화가 시작되고 있다"며 "중앙정부와 손발을 맞출 수 있는 지방정부가 필요하다"고 주장했다.민경선 후보 역시 "선거는 잘하면 기회를 주고 못하면 심판하는 것"이라며 "시민을 위해 일하는 민주당 지방정부를 만들어 달라"고 목소리를 높였다.이번 선거에서 민 후보가 집중적으로 파고드는 지점은 '정체된 고양시' 이미지다. 그는 이동환 국민의힘 후보의 지난 시정을 향해 "발전 동력을 잃었다"고 비판하면서 자신을 '변화와 혁신의 적임자'로 규정하고 있다. 실제로 유세 현장에서도 교통난과 지역경제 침체, 청년 유출 문제가 핵심 화두로 제기됐다.민경선 후보가 가장 강하게 내세우는 분야는 교통이다. 경기교통공사 사장 출신이라는 이력을 전면에 세우며 교통체계 혁신을 대표 공약으로 제시하고 있다.민 후보는 "고양시의 가장 큰 문제는 교통과 일자리"라며 "출퇴근 시간을 30분 단축하고 청년이 돌아오는 도시를 만들겠다"고 밝혔다. 이어 "마을버스·시내버스·광역버스 체계를 전면 개편하고 지하철 연계 환승 시스템과 교통 신호체계를 혁신하겠다"며 "시민들이 체감하는 교통 변화를 만들겠다"고 약속했다.이는 민경선 후보가 경기도의원 시절부터 추진해 온 '노선입찰형 준공영제'와도 연결되는 대목이다. 실제 행정 경험과 정책 전문성을 기반으로 '실무형 시장 후보' 이미지를 강화하려는 전략으로 해석된다.또한 교통 문제 해결을 단순한 이동 편의 차원을 넘어 경제 활성화와 연결하고 있다는 점도 특징이다. 민경선 후보는 교통 혁신이 청년 유입과 전통시장 활성화, 기업 유치까지 이어질 수 있다고 주장하고 있다.