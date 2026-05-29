지지배

"4명의 후보 쪽에서만 우리 사업에 응답했어요. 서울시교육감 후보 중에서는 정근식 후보가 제일 먼저 응답했고, 한만중 후보 쪽에서는 오늘(29일) 오후에 답변을 보내왔습니다."

2022년 6월, 국회 앞에서 '선거 쓰레기 OUT' 운동을 펼치고 있는 지지배 활동가들. 가운데가 홍다경 공동대표다.지지배의 제안 결과는 어땠을까? 29일, 지지배의 홍다경 공동대표는 <오마이뉴스>와 만나 그 결과를 다음처럼 얘기했다.지지배는 29일 오전 10시 10분, 정근식 후보와 업무협약을 맺었다. 이 자리에는 홍 공동대표는 물론 이 사업을 함께 벌일 '생태전환 학부모·시민행동 365' 소속 회원 4명도 함께 했다.중앙선거관리위원회와 환경부 등에 따르면 2018년부터 2022년까지 전국 선거 과정에서 발생한 폐현수막은 1만 3985톤에 이른다. 무게 1.2㎏ 정도 되는 현수막 한 장의 제작·폐기 과정에서 나오는 탄소랑은 6.28㎏이다. 하지만, 이 현수막이 재활용되는 비율은 30.2% 수준에 머물렀다. 나머지는 소각, 폐기되는 것이다.지지배와 정근식 후보는 이번 협약을 통해 ▲정근식 후보의 선거 폐현수막 재활용 ▲학생·학부모 참여형 환경교육 프로그램 운영 ▲생태보전을 위한 지역사회 연계 활동 등을 함께 벌이기로 했다.