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29일 오전, 지지배의 홍다경 공동대표가 정근식 서울시교육감과 업무협약을 맺고 있다.윤근혁
이날 정 후보는 "서울 관악 지역 현수막만 수거할 계획이라고 하는데, 서울 전 지역 현수막을 수거할 수 있도록 우리가 할 수 있는 일을 할 것"이라고 말하기도 했다.
하지만, 이런 제안에 홍 공동대표는 선뜻 응하지 못했다. 운반비, 마대자루 제작비를 마련하기 힘든 형편이기 때문이다.
홍 공동대표는 "지금도 사실 개인 돈을 들여서 하는 것인데..."라고 말을 아꼈다. 이를 지켜보던 '생태전환 학부모·시민행동 365' 소속 학부모들은 "우리들이 폐현수막으로 마대자루를 직접 만들어보겠다"라고 약속하기도 했다.
다행히 지지배는 최근 서울환경연합과 함께 '버려진 현수막 활용을 위한 모금활동'을 벌이고 있다. '카카오같이가치'(기부 참여 주소
: https://together.kakao.com/fundraisings/137339/story)를 통해서다.
"선거 폐기물 낭비 구조 바꾸고 친환경 선거 돼야"
홍 공동대표는 이런 일을 하는 까닭에 대해 다음처럼 말했다.
"선거 기간 15일 동안 생기는 선거 폐기물이 1천 톤이 넘어요. 한 번 쓰고 버리는 이 낭비의 구조를 바꾸지 않으면 결국 또 다른 환경문제로 이어질 수밖에 없잖아요. 그래서 더 오래 걸리더라도 누군가는 계속 이런 일을 해야 한다고 생각해요. 결국 환경을 지키는 친환경 선거가 우리의 목표에요."
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