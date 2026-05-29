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26.05.29 20:20최종 업데이트 26.05.29 20:27
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29일 오전, 환경모임인 ‘지구를 지키는 배움터’ 홍다경 공동대표(맨 왼쪽)가 ‘생태전환 학부모·시민행동 365’ 소속 학부모들과 대화하고 있다.윤근혁

"지방선거 현수막들을 수거해서 해양폐기물 수거용 마대자루로 만들려고 합니다. 선거가 끝난 뒤 6월 말에 학생·청소년들이 이 마대자루에 환경을 생각하는 그림을 그릴 겁니다. 그런 뒤에 이 마대자루를 유네스코가 세계유산으로 지정한 고창의 갯벌에서 해양폐기물 수거용 자루로 쓸 예정입니다."

40명의 후보자에게 제안서 보냈더니 4명만 응답

환경모임인 '지구를 지키는 배움터'(약칭 지지배)는 6.3 지방선거를 앞두고, 서울지역 교육감 출마자 7명을 포함해 서울시장, 구청장, 시·구의원 주요 출마자 40여 명에게 이런 내용이 담긴 협약 제안서를 지난 23일에 보냈다. 여야, 진보와 보수 후보를 떠나서 보낼 수 있는 만큼 보냈다고 한다.

2018년 첫발을 뗀 지지배는 2022년부터 선거용 현수막과 공보 등을 줄이고, 선거 뒤 나온 쓰레기를 재활용하는 사업을 펼쳐온 단체다. 현재 350여 명이 온라인커뮤니티에 참여하고 있는데, 실제 활동가는 20여 명이라고 한다.

2022년 6월, 국회 앞에서 '선거 쓰레기 OUT' 운동을 펼치고 있는 지지배 활동가들. 가운데가 홍다경 공동대표다.지지배

지지배의 제안 결과는 어땠을까? 29일, 지지배의 홍다경 공동대표는 <오마이뉴스>와 만나 그 결과를 다음처럼 얘기했다.

"4명의 후보 쪽에서만 우리 사업에 응답했어요. 서울시교육감 후보 중에서는 정근식 후보가 제일 먼저 응답했고, 한만중 후보 쪽에서는 오늘(29일) 오후에 답변을 보내왔습니다."

지지배는 29일 오전 10시 10분, 정근식 후보와 업무협약을 맺었다. 이 자리에는 홍 공동대표는 물론 이 사업을 함께 벌일 '생태전환 학부모·시민행동 365' 소속 회원 4명도 함께 했다.

중앙선거관리위원회와 환경부 등에 따르면 2018년부터 2022년까지 전국 선거 과정에서 발생한 폐현수막은 1만 3985톤에 이른다. 무게 1.2㎏ 정도 되는 현수막 한 장의 제작·폐기 과정에서 나오는 탄소랑은 6.28㎏이다. 하지만, 이 현수막이 재활용되는 비율은 30.2% 수준에 머물렀다. 나머지는 소각, 폐기되는 것이다.

지지배와 정근식 후보는 이번 협약을 통해 ▲정근식 후보의 선거 폐현수막 재활용 ▲학생·학부모 참여형 환경교육 프로그램 운영 ▲생태보전을 위한 지역사회 연계 활동 등을 함께 벌이기로 했다.

29일 오전, 지지배의 홍다경 공동대표가 정근식 서울시교육감과 업무협약을 맺고 있다.윤근혁

이날 정 후보는 "서울 관악 지역 현수막만 수거할 계획이라고 하는데, 서울 전 지역 현수막을 수거할 수 있도록 우리가 할 수 있는 일을 할 것"이라고 말하기도 했다.

하지만, 이런 제안에 홍 공동대표는 선뜻 응하지 못했다. 운반비, 마대자루 제작비를 마련하기 힘든 형편이기 때문이다.

홍 공동대표는 "지금도 사실 개인 돈을 들여서 하는 것인데..."라고 말을 아꼈다. 이를 지켜보던 '생태전환 학부모·시민행동 365' 소속 학부모들은 "우리들이 폐현수막으로 마대자루를 직접 만들어보겠다"라고 약속하기도 했다.

다행히 지지배는 최근 서울환경연합과 함께 '버려진 현수막 활용을 위한 모금활동'을 벌이고 있다. '카카오같이가치'(기부 참여 주소: https://together.kakao.com/fundraisings/137339/story)를 통해서다.

"선거 폐기물 낭비 구조 바꾸고 친환경 선거 돼야"

홍 공동대표는 이런 일을 하는 까닭에 대해 다음처럼 말했다.

"선거 기간 15일 동안 생기는 선거 폐기물이 1천 톤이 넘어요. 한 번 쓰고 버리는 이 낭비의 구조를 바꾸지 않으면 결국 또 다른 환경문제로 이어질 수밖에 없잖아요. 그래서 더 오래 걸리더라도 누군가는 계속 이런 일을 해야 한다고 생각해요. 결국 환경을 지키는 친환경 선거가 우리의 목표에요."
#지지배 #친환경선거

6.3 지방선거
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