민경선 후보 캠프 제공

더불어민주당 민경선 고양시장 후보가 29일 오전 고양시 마선거구(행신2동 등) 사전투표소를 찾아 투표 조기 참여를 독려하며 인증 사진을 촬영하고 있다.민경선 후보는 배포된 자료를 통해 다음과 같이 투표 소감을 밝혔다."첫날부터 사전투표율이 역대 최고치를 기록한 것은 새로운 고양시를 바라는 시민들의 자발적인 참여와 변화에 대한 열망이 전폭적으로 반영된 결과라고 확신합니다. 유권자 한 분 한 분이 행사해주신 소중한 표가 고양시의 확실한 미래 변화로 이어질 수 있도록, 투표가 완전히 종료되는 순간까지 진심을 다해 시민들의 목소리를 경청하고 현장을 누비겠습니다."반면 국민의힘 이동환 고양시장 후보는 사전투표 대신 6월 3일 본투표 당일에 소중한 한 표를 행사할 예정인 것으로 확인됐다. 이 후보 측은 사전투표 기간에는 투표 독려와 함께 막판 표심 다지기 및 현장 유세에 총력을 기울인다는 전략이다.이동환 후보 측은 서면을 통해 높은 사전투표율에 대한 입장과 지지를 호소했다."이번 지방선거는 우리 고양특례시가 앞으로 지속 가능한 발전을 이뤄내느냐, 혹은 정체하느냐를 가르는 중차대한 분수령입니다. 사전투표 첫날부터 수많은 시민들께서 직접 투표소를 찾아 행동으로 보여주신 것은 지역 경제 활성화와 도시 안정을 향한 뜨거운 열망의 증거입니다. 끝까지 공정하고 깨끗한 선거운동을 통해 시민들의 기대에 부응하겠습니다."지방선거는 내가 사는 동네의 교육, 복지, 환경, 교통 등 주민들의 삶과 가장 밀접한 정책을 결정하는 일꾼을 뽑는 무대다. 첫날의 높은 투표율과 여야 후보들의 엇갈린 행보 속에서, 고양시민들은 이미 '투표의 힘'을 적극적으로 증명해내고 있다.제9회 전국동시지방선거 사전투표는 30일(토) 오후 6시까지 이어진다. 주소지와 상관없이 주민등록증, 운전면허증, 여권 등 사진이 부착된 공공기관 발행 신분증만 지참하면 전국에 설치된 사전투표소 어디에서나 참여할 수 있다.