6.3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 오후 2시경, 고양특례시 일산서구 주엽역 광장 일대에서 국민의힘 이동환 고양시장 후보의 대규모 선거 유세가 펼쳐졌다. 중앙당의 전폭적인 지원 아래 열린 이날 유세에는 윤상현 의원과 양향자 경기도지사 후보가 나란히 참석해 국민의힘 후보 지지를 호소했다. 현장에는 선거운동원과 시민 등 약 200명이 자리했으며, 유세장 곳곳에서는 "양향자", "이동환"을 연호하는 목소리가 이어졌다. "고양에 오면 친정 온 느낌... 첨단산업 살아야 청년 일자리 생겨" 가장 먼저 유세차 연단에 오른 양향자 경기도지사 후보는 고양시와의 유대감을 강조하며 "고양에 오면 친정에 온 느낌"이라며 "우리는 한 팀이고 한 식구다. 시민 한 분 한 분의 행동이 이동환 후보의 당선을 결정한다"고 지지를 호소했다. 반도체 전문가 출신답게 경제 활성화의 중요성을 역설한 양 후보는 "반도체와 AI, 첨단산업이 살아야 청년 일자리와 도시 경쟁력이 살아난다"며 "고양은 더 이상 베드타운, 교통지옥이라는 말을 들어서는 안 된다"고 목소리를 높였다. ▲양향자 경기도지사 후보와 이동환 고양시장 후보가 주엽역 광장 유세에서 승리를 다짐하며 손을 번쩍 치켜들고 있다.이동환 후보 캠프 제공 마이크를 이어받은 국민의힘 윤상현 의원은 두 후보가 가진 전문성과 정책 실행 능력을 부각했다. 윤 의원은 "도시 전문가 이동환 후보는 이미 고양시에서 검증된 후보"라고 치켜세웠다. 또한 "반도체 신화의 주인공 양향자 후보는 경기도를 대한민국 경제와 산업 중심지로 이끌 인물"이라며 "경기도지사는 양향자, 고양시장은 이동환을 선택해 달라"고 당부했다. 마지막으로 유세차에 오른 이동환 후보는 고양시의 체질 개선을 최우선 과제로 내세웠다. 이 후보는 "고양은 오랫동안 베드타운의 한계에 갇혀 있었다"며 "아파트와 오피스텔만 늘어나는 도시가 아니라 기업이 들어오고 청년이 고양 안에서 일자리를 찾는 자족도시로 바뀌어야 한다"고 강조했다. 더불어 "자족도시가 완성되면 서울과 수도권의 청년 인재가 모여든다"며 "아이와 어르신이 함께 행복하고 청년들이 꿈을 펼칠 수 있다"고 자족도시 고양의 비전을 설명했다. 연설 말미에는 "고양의 변화와 발전이 중단되지 않도록 이번 6.3 지방선거에서 빠짐없이 투표에 참여해야 한다"고 투표를 독려했다. ▲양향자 경기도지사 후보와 이동환 고양시장 후보가 주엽역 광장에서 시민과 인사를 나누며 현장의 목소리를 청취하고 있다.이동환 후보 캠프 제공 엇갈리는 현장 민심 속 강행군 이어가는 캠프 공식 연설을 마친 후보들은 유세차에서 내려 주엽역 광장을 지나는 시민들과 인사를 나누며 현장의 목소리에 귀를 기울였다. 유세 현장에서 만난 50대 주엽동 주민은 "일산이 예전 같지 않아 활력이 떨어졌는데, 첨단 기업 유치와 일자리 창출을 약속하니 변화를 기대해 보겠다"며 긍정적인 반응을 보였다. 반면, 발걸음을 멈추고 현장을 지켜보던 한 40대 시민은 "거창한 슬로건보다는 교통망 확충이나 경제자유구역 지정 같은 실질적인 약속이 진짜 이행되는지가 더 중요하다"고 말했다. 선거운동이 막바지로 치달으면서 이동환 후보는 이른 아침 출근길 인사를 시작으로 오전에는 30분 단위로 모두 6개의 협약식과 간담회를 소화하고, 오후에는 대규모 지원 유세를 잇따라 개최하며 촘촘한 일정을 소화 중이다. 이 후보 캠프 관계자는 "선거운동 초기와 비교하면 이 후보에 대한 시민들의 반응과 지지 의사가 뚜렷하게 높아졌다"며 "선거운동 마지막 날까지 유권자 접촉을 계속 높여 나갈 것"이라고 밝혔다. ▲양향자 경기도지사 후보가 한 중년 여성 시민의 두 손을 꼭 쥐고 눈을 맞추며 서민 경제의 어려움과 지역 현안에 대한 이야기를 경청하고 있다.이동환 후보 캠프 제공 ▲양향자 경기도지사 후보가 시민들과 함께 기념 촬영을 하고 있다.이동환 후보 캠프 제공 덧붙이는 글 고양시의 가장 큰 과제 중 하나인 '자족도시로의 전환'은 매 선거 때마다 단골로 등장하는 핵심 의제입니다. 이번 합동 유세에서 국민의힘 후보들이 제시한 '반도체·AI 첨단산업 유치'와 '경제자유구역 완성'이라는 청사진은 일자리 부족 문제에 시달리는 시민들에게 분명 매력적인 대안입니다. 그러나 이러한 공약이 선거용 구호에 그치지 않기 위해서는 구체적인 재원 마련 방안과 과밀억제권역 등 수도권 규제를 어떻게 돌파할 것인지에 대한 정교한 로드맵 제시가 필수적입니다. 유권자들은 막바지에 접어든 선거전에서 각 후보의 공약 실현 가능성을 더욱 꼼꼼히 따져봐야 할 것입니다. #양향자 #이동환 #국민의힘 #합동유세 #주엽역 구독하기 6.3 지방선거 이전글 혼전·격전·변수... 6·3지방선거 사천시의원 선거구별 '관전 포인트' 다음글 문 닫은 한동훈 자봉 쉼터... "흰옷 입고 왔다갔다, 기사 나오니 싹 비어" 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 박상준 (pdbrad) 내방 구독하기 트위터 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차2178 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 혼전·격전·변수... 6·3지방선거 사천시의원 선거구별 '관전 포인트' 문 닫은 한동훈 자봉 쉼터... "흰옷 입고 왔다갔다, 기사 나오니 싹 비어" 다음글 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크