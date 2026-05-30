이동환 후보 캠프 제공

양향자 경기도지사 후보와 이동환 고양시장 후보가 주엽역 광장 유세에서 승리를 다짐하며 손을 번쩍 치켜들고 있다.마이크를 이어받은 국민의힘 윤상현 의원은 두 후보가 가진 전문성과 정책 실행 능력을 부각했다. 윤 의원은 "도시 전문가 이동환 후보는 이미 고양시에서 검증된 후보"라고 치켜세웠다. 또한 "반도체 신화의 주인공 양향자 후보는 경기도를 대한민국 경제와 산업 중심지로 이끌 인물"이라며 "경기도지사는 양향자, 고양시장은 이동환을 선택해 달라"고 당부했다.마지막으로 유세차에 오른 이동환 후보는 고양시의 체질 개선을 최우선 과제로 내세웠다. 이 후보는 "고양은 오랫동안 베드타운의 한계에 갇혀 있었다"며 "아파트와 오피스텔만 늘어나는 도시가 아니라 기업이 들어오고 청년이 고양 안에서 일자리를 찾는 자족도시로 바뀌어야 한다"고 강조했다.더불어 "자족도시가 완성되면 서울과 수도권의 청년 인재가 모여든다"며 "아이와 어르신이 함께 행복하고 청년들이 꿈을 펼칠 수 있다"고 자족도시 고양의 비전을 설명했다. 연설 말미에는 "고양의 변화와 발전이 중단되지 않도록 이번 6.3 지방선거에서 빠짐없이 투표에 참여해야 한다"고 투표를 독려했다.