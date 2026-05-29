이정민

제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 서울 중구 소공동 행정복합청사에 마련된 사전투표소에서 시민들이 사전투표를 히고 있다.그런 장면을 한두 번은 본 적이 있을 것입니다. 책상 앞에 웅크린 아이가 동그란 등을 보인 채 문제집을 붙잡고 있습니다. 손에는 연필을 쥐고 있지만 좀처럼 답을 쓰지 못합니다. 뭐가 그리 어려운지 쩔쩔매다 못해 금세 울음이 터질 것 같은 표정입니다. 옆에서 보면 그리 어려워 보이지 않는 문제입니다. 그래서 어른은 순간 잘난 척을 합니다.입장을 바꿔보면 사정은 달라집니다. 누구에게나 낯설고 어려운 공식이 있습니다. 문제를 푸는 사람에게는 그 한 줄의 수식이 벽처럼 높을 수 있습니다. 공식의 뜻을 모르면 숫자가 보이지 않고, 풀이 과정을 모르면 답까지 가는 길이 보이지 않습니다. 쉬워 보이는 문제도 언어를 모르면 막막해집니다.다른 언어를 사용하는 생활공간에 놓였을 때도 마찬가지입니다. 말은 들리지만 뜻은 잡히지 않고, 마음속 생각은 분명한데 입 밖으로 나오지 않습니다. 묻고 싶어도 묻지 못하고, 설명하고 싶어도 설명하지 못합니다. 그 순간 사람은 답답함을 넘어 당혹감과 외로움을 느낍니다. 언어를 모른다는 것은 단순히 말 못 한다는 뜻이 아닙니다.해결 방법은 따로 없습니다. 수학 문제를 풀려면 공식을 익혀야 합니다. 낯선 언어 속에서 살아가려면 단어와 문장을 배워야 합니다. 처음에는 어렵고 서툴러도 반복해서 익히다 보면 어느 순간 길이 보입니다. 공식은 문제를 푸는 도구가 되고, 언어는 세상을 이해하는 통로가 됩니다.정치도 그렇지 않을까요. 특히 정치의 출발점이라 할 수 있는 선거는 더욱 그렇다고 봅니다. 선거는 단순히 후보 이름을 고르는 일이 아닙니다. 우리 삶에 영향을 미칠 정책과 방향을 선택하는 일입니다. 그런데 선거 때마다 유권자 앞에 놓이는 정치언어는 쉽지 않습니다. 익숙한 말처럼 들리지만 정작 생활 속 의미를 따져보면 막연할 때가 많습니다.정치권도 책임이 큽니다. 후보와 정당은 유권자가 알아듣기 쉬운 언어로 말해야 합니다. 거창한 구호만 반복해서는 안 됩니다. '지역 발전'이라고 말한다면 어느 지역에, 어떤 사업을, 어떤 예산으로, 언제까지 추진할 것인지 설명해야 합니다. '교통 개선'이라고 말한다면 노선 하나를 늘리겠다는 것인지, 배차 간격을 줄이겠다는 것인지, 도로를 확장하겠다는 것인지 분명히 밝혀야 합니다. '복지 확대'라고 한다면 누구에게 어떤 지원이 돌아가는지 말해야 합니다.정치언어가 생활언어가 되지 못하면 선거는 구호의 경쟁으로 흐릅니다. 듣기 좋은 말은 많지만 시민 삶과 연결되는 내용은 흐릿해집니다. 유권자는 후보의 표정과 말솜씨, 정당의 색깔만 보고 판단하게 됩니다. 그렇게 되면 선거는 미래를 선택하는 절차가 아니라 익숙한 편을 고르는 행위로 좁아집니다.유권자도 정치언어를 해석하는 힘을 키워야 합니다. 후보가 내놓은 공약이 가능한지, 예산은 있는지, 지방자치단체 권한으로 할 수 있는 일인지, 이전에도 비슷한 약속을 했는지 따져봐야 합니다. 어려운 정치용어를 모두 전문가처럼 알 필요는 없습니다. 다만 내 생활과 연결해 묻는 습관은 필요합니다. 이 공약이 우리 동네 교통과 무슨 관련이 있는지, 내 아이의 학교와 어떤 관계가 있는지, 부모님의 돌봄과 시민의 안전에 어떤 변화를 주는지 물어야 합니다.정치언어를 생활언어로 만드는 일은 결국 투표에서 완성됩니다. 아무리 많은 공약이 쏟아지고, 아무리 많은 정치 구호가 오가도 시민이 투표장으로 가지 않으면 그 말들은 생활 속 변화로 이어지기 어렵습니다. 선거는 남의 일이 아닙니다. 정당을 위한 투표도, 후보만을 위한 투표도 아닙니다. 출근길을 조금 덜 힘들게 만들기 위한 투표이고, 아이들이 다니는 학교와 골목을 조금 더 안전하게 만들기 위한 투표입니다. 부모님의 노후와 이웃의 삶, 내일의 지역공동체를 위한 투표입니다.내 삶의 불편을 줄이고, 내 가족의 일상을 지키며, 내가 사는 도시의 방향을 정하는 마음으로 투표해야 합니다. 그때 비로소 어렵게만 들리던 정치언어는 생활언어로 번역됩니다. 공약은 내 삶의 문제로 읽히고, 정책은 우리 동네의 변화로 다가오며, 한 표는 시민의 의사로 힘을 갖게 됩니다. 투표 하지 않을 이유를 찾기 힘듭니다.