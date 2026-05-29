연합뉴스

지난 5월 21일 경북 포항 죽도시장에서 국민의힘 박용선 포항시장 후보가 시민에게 지지를 호소하고 있다.지방선거를 앞두고 경북 일부 기초단체장 후보가 선거관리위원회가 주관하는 법정 토론회에 불참하면서 '유권자의 알 권리'를 외면했다는 비판이 일고 있다.박용선 국민의힘 포항시장 후보는 지난 27일 포항MBC에서 열린 포항시장 후보 법정토론회 시작 1시간 전 불참을 통보했다. 결국 토론회는 박희정 더불어민주당 후보와 박승호 무소속 후보만 참석한 채 진행됐다.박 후보는 "상대 후보들의 마타도어 선거가 도를 넘고 있다"며 "정책선거 대신 공격의 장으로 흐를 우려가 크다고 판단해 불참을 결정했다"는 입장을 밝혔다.앞서 경북경찰청은 지난 4월 박 후보를 공직선거법 위반과 횡령 혐의로 검찰에 송치했지만 검찰은 보완수사를 요구하며 사건을 다시 경북경찰청으로 돌려보낸 것으로 알려졌다.박 후보의 토론회 불참을 두고 상대 후보들은 "시민들의 알 권리를 무시한 처사"라며 "표로 심판 받을 것"이라고 비판했다. 박 후보가 사법 리스크와 도덕성 문제가 제기되는 상황에서 토론회에 참석하는 것이 불리하다고 판단했기 때문 아니냐는 지적이다.박희정 후보는 "무엇이 조심스러워 나서지 못한 것인지, 무엇이 부담스러워 시민과 마주할 소중한 기회를 내려놓은 것인지에 대해 입장을 밝히라"고 촉구했고 박승호 후보도 "법정 TV토론회에 일방적으로 불참을 통보한 것은 최소한의 책임을 회피하고 시민을 무시한 행동"이라고 비판했다.더불어민주당 경북도당도 논평을 통해 "50만 포항시민의 삶을 책임지겠다는 시장 후보가 유권자들의 가장 기본적인 소통이자 의무인 토론을 외면한 것에 대해 깊은 우려와 유감을 표한다"고 밝혔다.민주당은 "박 후보는 최근 횡령 및 공직선거법 위반 혐의에 대한 검찰수사뿐만 아니라 이해충돌방지법, 지자체보조금관리법 위반 등 8개 혐의에 달하는 사법리스크의 중심에 서 있다"며 "박 후보가 정당한 사유 없이 토론회를 피한 것은 본인을 향한 날카로운 검증의 시선과 시민들의 정당한 질문에 답할 준비가 되어 있지 않음을 스스로 보여준 것과 다름없다"고 지적했다.그러면서 "떳떳하게 설명하지 못하고 토론회를 무산시킨 행동은 결국 시민들의 의구심만 더욱 키우는 결과를 낳을 뿐"이라며 "검증을 피하는 정치는 시민들의 신뢰를 얻을 수 없다. 시장 후보로서의 자격을 스스로 내려놓아야 된다"고 주장했다.포항참여연대와 포항바로세우기실천연대본부 등 시민단체들도 박 후보의 TV토론 불참을 강하게 비판했다. 단체들은 지난 28일 성명을 통해 "박 후보가 공개 검증의 자리이자 민주주의의 최소한 장치인 법정토론회에 불참했다"며 "시민 앞에 서야 할 후보가 검증을 회피한 것은 유권자의 알 권리를 외면한 행위"라고 규탄했다. 이어 "시민 검증을 거부한 후보는 포항시장이 될 자격이 없다"며 "법정토론회 불참에 대해 시민 앞에 공개 사과하고 국민의힘은 후보 문제를 전면 재검토하라"고 촉구했다.