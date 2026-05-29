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26.05.29 18:23최종 업데이트 26.05.29 18:23
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지난 5월 21일 경북 포항 죽도시장에서 국민의힘 박용선 포항시장 후보가 시민에게 지지를 호소하고 있다.연합뉴스

지방선거를 앞두고 경북 일부 기초단체장 후보가 선거관리위원회가 주관하는 법정 토론회에 불참하면서 '유권자의 알 권리'를 외면했다는 비판이 일고 있다.

박용선 국민의힘 포항시장 후보는 지난 27일 포항MBC에서 열린 포항시장 후보 법정토론회 시작 1시간 전 불참을 통보했다. 결국 토론회는 박희정 더불어민주당 후보와 박승호 무소속 후보만 참석한 채 진행됐다.

박 후보는 "상대 후보들의 마타도어 선거가 도를 넘고 있다"며 "정책선거 대신 공격의 장으로 흐를 우려가 크다고 판단해 불참을 결정했다"는 입장을 밝혔다.

앞서 경북경찰청은 지난 4월 박 후보를 공직선거법 위반과 횡령 혐의로 검찰에 송치했지만 검찰은 보완수사를 요구하며 사건을 다시 경북경찰청으로 돌려보낸 것으로 알려졌다.

박 후보의 토론회 불참을 두고 상대 후보들은 "시민들의 알 권리를 무시한 처사"라며 "표로 심판 받을 것"이라고 비판했다. 박 후보가 사법 리스크와 도덕성 문제가 제기되는 상황에서 토론회에 참석하는 것이 불리하다고 판단했기 때문 아니냐는 지적이다.

박희정 후보는 "무엇이 조심스러워 나서지 못한 것인지, 무엇이 부담스러워 시민과 마주할 소중한 기회를 내려놓은 것인지에 대해 입장을 밝히라"고 촉구했고 박승호 후보도 "법정 TV토론회에 일방적으로 불참을 통보한 것은 최소한의 책임을 회피하고 시민을 무시한 행동"이라고 비판했다.

더불어민주당 경북도당도 논평을 통해 "50만 포항시민의 삶을 책임지겠다는 시장 후보가 유권자들의 가장 기본적인 소통이자 의무인 토론을 외면한 것에 대해 깊은 우려와 유감을 표한다"고 밝혔다.

민주당은 "박 후보는 최근 횡령 및 공직선거법 위반 혐의에 대한 검찰수사뿐만 아니라 이해충돌방지법, 지자체보조금관리법 위반 등 8개 혐의에 달하는 사법리스크의 중심에 서 있다"며 "박 후보가 정당한 사유 없이 토론회를 피한 것은 본인을 향한 날카로운 검증의 시선과 시민들의 정당한 질문에 답할 준비가 되어 있지 않음을 스스로 보여준 것과 다름없다"고 지적했다.

그러면서 "떳떳하게 설명하지 못하고 토론회를 무산시킨 행동은 결국 시민들의 의구심만 더욱 키우는 결과를 낳을 뿐"이라며 "검증을 피하는 정치는 시민들의 신뢰를 얻을 수 없다. 시장 후보로서의 자격을 스스로 내려놓아야 된다"고 주장했다.

포항참여연대와 포항바로세우기실천연대본부 등 시민단체들도 박 후보의 TV토론 불참을 강하게 비판했다. 단체들은 지난 28일 성명을 통해 "박 후보가 공개 검증의 자리이자 민주주의의 최소한 장치인 법정토론회에 불참했다"며 "시민 앞에 서야 할 후보가 검증을 회피한 것은 유권자의 알 권리를 외면한 행위"라고 규탄했다. 이어 "시민 검증을 거부한 후보는 포항시장이 될 자격이 없다"며 "법정토론회 불참에 대해 시민 앞에 공개 사과하고 국민의힘은 후보 문제를 전면 재검토하라"고 촉구했다.

김하수 청도군수 후보 "감기 몸살로 출연 못해"... 박권현 "국민의 알 권리 제약"

김하수 경북 청도군수가 10일 오후 청도군청 대회의실에서 기자회견을 열고 자신의 여러 의혹에 대해 사실무근이라고 주장했다.조정훈

김하수 국민의힘 청도군수 후보도 지난 28일 오전 대구MBC에서 열린 법정 선거방송 후보자 토론회에 불참했다. 김 후보의 불참으로 이날 토론회는 박권현 무소속 후보와의 대담 형식으로 진행됐다.

김 후보 측은 토론회 불참 이유로 "심한 감기와 몸살을 얻어 통원치료를 받던 중 급성 후두염 및 기관지염으로 인해 부득이하게 참여가 어려웠다"고 밝혔다.

하지만 지역민에게 막말을 하고 불법 주거침입 등의 혐의로 기소된 김 후보를 둘러싸고 최근 금품 수수 의혹과 사전 선거운동 의혹, 허위 지지선언 등이 추가로 불거지면서 상대 후보의 공개 검증 요구에 부담을 느껴 불참했을 것이란 추정이 나오고 있다.

박권현 후보는 이날 오후 기자회견을 열고 "김 후보가 토론회를 거부한 것은 군민의 알 권리와 후보자 검증 기회를 제약하는 행위"라며 "지역 정가와 유권자들 사이에서는 토론회 불참이 각종 의혹에 대한 수사 및 도덕성 검증을 회피하기 위한 목적이 아니냐는 지적이 지배적"이라고 비판했다.

이어 "현재 청도군수 선거는 공직선거법 위반 혐의와 관련해 선관위 고발 및 경찰의 관련자 압수수색 등이 진행되며 지역 여론이 크게 혼탁해진 상황"이라며 "김 후보를 향해 제기된 의혹들에 대해 군민 앞에 명백히 소명하라"고 목소리를 높였다.

법정 후보자 토론회는 공직선거법에 따라 선거방송토론위원회가 주관하고 방송사가 중계한다. 후보자가 토론회에 정당한 사유 없이 불참하면 1000만 원 이하의 과태료에 처해질 수 있다.

지역 방송사 토론회에 경북교육감 후보 2명 불참... 시민단체 "교육감 후보 자질 의심"

임종식 경북교육감 후보,임종식

법정 토론회는 아니지만 지역 언론사 초청 토론회에 참석하기로 했다가 불참한 경북교육감 후보들에 대해서도 비판의 목소리가 나오고 있다.

경북교육감 3선에 도전하는 임종식 후보와 그에게 맞서는 김상동 후보, 이용기 후보는 지난 28일 예정된 LG헬로비전 TV토론회에 참석하기로 했다. 하지만 이 후보를 제외한 두 후보가 일방적으로 불참을 통보하면서 결국 TV토론회는 무산됐다.

그러자 이용기 후보는 이날 포항시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "두 후보가 불참을 통보해 토론회가 무산된 것은 정치적 유불리 앞에 도민의 알권리를 정면으로 짓밟는 반민주적 행위이자 유권자를 표를 주는 도구로밖에 보지 않는 오만한 처사"라고 비판했다.

이 후보는 "교육감 선거는 정당 정치의 논리가 아닌 철저히 '교육정책'으로 경쟁하는 장이어야 한다"며 "학생·학부모·교사·학교비정규직 노동자에 이르기까지 모든 교육주체는 TV토론을 통해 후보들의 비전을 비교하고 누가 아이들을 위한 최선의 선택인지 가려내야 한다"고 지적했다.

이 후보는 ▲임종식·김상동 후보는 토론의 장으로 복귀하여 당당히 검증받을 것 ▲토론 무산에 대해 250만 경북도민에게 즉각 공개사과할 것 ▲공영방송은 3자 TV토론을 긴급 편성할 것 등을 요구했다.

전국농민회총연맹 경북도연맹도 성명을 통해 "유권자의 알 권리 무시하는 임종식·김상동 후보는 교육감 자격이 없다"고 비판했다. 경북도연맹은 "TV토론회는 여러 차례 개최되어 유권자의 알 권리를 보장하는 것이 중요함에도 불구하고 이를 거부하는 두 후보를 보면서 교육감 후보로서의 자질과 과연 올바른 정책이 무엇인지 의심하지 않을 수 없다"고 주장했다.

이어 "임종식 후보는 지난 2022년에도 TV토론회를 회피했었다"며 "본인과 관련된 뇌물혐의 재판 논란, 변호사비 논란, 음주운전자 비서실장 임명 등 인사논란, 임기 중 각종 실정 논란에 제대로 답하기 어렵자 회피한 것"이라고 지적했다. 또 "김상동 후보는 경북대 총장 재임시절 경북대 70년사 책자 실종사건, 유·초·중등 정책 검증에도 제대로 답변을 하지 못한 점 등 자신의 문제점이나 치부가 드러날까봐 토론회를 일방적으로 거부한 행위는 규탄 받아 마땅하다"고 비판했다.
#지방선거 #법정토론회 #박용선 #김하수 #교육감후보

6.3 지방선거
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