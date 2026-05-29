이정민

지난 15일 이명박 전 대통령과 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 15일 서울 청계광장에서 열린 청계천 걷기 행사'에 참석, 환담을 하고 있다. 이 전 대통령은 오는 31일 박형준 국민의힘 부산시장 후보를 부산에서 만나 사실상 지원전을 펼친다.국정농단 사태로 탄핵에 이어 징역형을 산 박근혜씨와 뇌물 수수 비리로 수감생활을 했던 이명박씨 등 전직 보수 대통령들이 6.3 지방선거 보수 후보 지원을 위해 부산을 잇달아 방문하자 더불어민주당이 강하게 반발하고 있다.박홍배 중앙당 대변인에 이어 전재수 민주당 부산시장 후보 선대위까지 한목소리로 "상식적으로 납득하기 어려운 장면"이라고 지적했다. 그러나 두 전 대통령의 지원을 받는 박형준 국민의힘 부산시장 후보 선대위는 적반하장이라고 맞대응하는 모습이다.이씨가 오는 31일 박 후보와 같이 부산의 한 교회에서 예배를 본다는 소식이 전해지자 전재수 후보 측은 29일 "동남권신공항 막고 해수부 없앤 이명박, 무슨 염치로 부산을 오나"라는 제목의 규탄 논평을 발표했다. 전 후보 측은 "부산 발전의 걸림돌이 되었던 인물이 이제 와 부산의 미래를 얘기하고, 특정후보 지지를 호소하겠다 한다"라면서 이는 부적절하다고 입장을 밝혔다.지역의 오랜 염원이었던 동남권 신공항은 지난 이명박 정부 시기 한 차례 '무산' 진통을 겪었다. 2006년 노무현 전 대통령의 국토균형발전 차원의 지시로 논의가 공식화했지만, 2011년 김황식 국무총리가 경제성이 없다는 이유를 내걸어 백지화를 선언했다. 지금은 해양수도를 상징하는 중앙부처이지만, 효율화를 이유로 단행된 해양수산부 폐지 역시 이명박 정부 시기 벌어진 일이다.이런 사실을 열거한 전 후보 측은 "신공항 백지화로 지역 발전 전략이 큰 타격을 입었고, 이후 가덕도신공항 사업이 다시 추진되기까지 수많은 시간과 사회적 비용이 소모됐다"라며 "해수부 폐지 또한 부산이 쌓아온 해양행정의 중심 기능이 흔들리고, 국가적 위상의 후퇴 계기가 됐다"라고 당시 심각했던 문제점을 꼬집었다.