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26.05.29 18:01최종 업데이트 26.05.29 18:01
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여야의 자존심이 걸린 수도권 최대 승부처 성남시장 선거는 김병욱(61) 더불어민주당 후보(전 국회의원)와 신상진(69) 국민의힘 후보(현 성남시장) 양강 구도로 진행되고 있다. 장지화(56) 진보당 후보도 본선 트랙을 질주하고 있다.

이재명 대통령 정치 고향이라는 상징성이 있어 민주당에서는 성남을 기필코 탈환해야 하는 입장이다. 이 대통령 중간 평가 성격을 띤 선거이니 만큼 성남이 갖는 정치적 상징성은 그 어느 때보다 크고 무겁다. 반대로 이러한 정치적 상징성 때문에 국민의힘으로서는 반드시 지켜내야 하는 입장이다.

김병욱 후보는 이 대통령 핵심 측근으로 재선 국회의원(분당을) 출신이다. 이재명 대통령 청와대 정무비서관을 하며 정치적 체급을 높였다. 신상진 후보는 4선 국회의원(중원구) 출신으로 현 성남시장이다.

성남 표심 역시 이재명 대통령의 높은 국정 지지도에 힘 입어 민주당을 향해 거세게 불고 있어 김 후보에게 유리해 보인다. 하지만 현직 시장 프리미엄(기득권)이라는 큰 산을 넘어야 한다는 숙제가 있어 유불리를 단정하기 어렵다. 또한 보수 색채가 짙은 분당 표심의 향방이 변수로 작용할 수 있어 선거 결과를 섣불리 예측하기 어렵다. 성남을 격전지로 보는 이유다.

분당은 대선에서 성남시장 출신인 이 대통령이 아닌 김문수 국민의힘 후보 손을 들어 줄 만큼 보수 색채가 강하다. 지난해 대선에서 이 대통령은 44.3%를, 김문수 후보는 44.83%를 얻었다. 보수성향 이준석 후보도 분당에서 9.85%를 얻었다. 옆 동네인 수정구(이 54.8%-김 36.5%-이 8.71%), 중원구(이 57.53%-김 33.88%-이 7.71%)와 많은 차이가 나는 표심이다.

직전 지방선거에서는 분당에서 민주당과 국민의힘 후보 득표율이 20%p 가까이 차이가 났다. 신상진 후보는 당시 59.57%를 얻었고, 배국환 민주당 후보는 39.61% 득표에 그쳤다.

최근 여론조사 결과를 봐도 초박빙이다. 조원씨앤아이가 <스트레이트뉴스> 의뢰로 지난 26~27일 성남 거주 18세 이상 남녀 500명을 대상으로 한 ARS 여론조사(표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.4%포인트, 응답률 6.9%)에서 김 후보가 48.1%, 신 후보가 41.5%로 오차범위 내 접전을 보였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

김병욱 "시민이 주인 되는 행정 명성 되찾겠다"

더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장과 추미애 경기도지사 후보, 김병욱 성남시장 후보가 29일 경기 성남시 모란시장을 찾아 상인들과 인사를 나누며 지지를 호소하고 있다.유성호

김 후보 핵심 공약은 판교·분당 일대의 혁신기업들을 하나로 묶은 (가칭)'판교테크밸리 액티브 ETF(상장지수펀드)' 출시와 성남종합운동장 부지 야구 복합 돔구장으로 개발, 성남메트로 1·2호선 신설 등이다.

29일 <오마이뉴스>에 "일에 대한 열정이 있고, 일을 풀어나가고 성과를 내는 일머리가 있으며, 또 더 큰 성남이 되기 위해서는 정부의 협조가 절실한데 이 모든 것을 갖춘 사람이 김병욱"이라며 자신이 성남시장 적임자 임을 강조했다.

또한 "이재명 대통령 국정 철학과 성남시의 발전비전을 누구보다 깊이 이해하고 있다"며 "성남이 시작했던 '시민이 주인 되는 행정'의 명성을 되찾겠다"는 각오를 전했다.

김 후보는 실물 경제에 대한 깊은 이해'와 검증된 문제 해결 능력이 상대 후보와 비교되는 자신의 가장 큰 장점이라며 "성남시를 대한민국을 넘어 세계적인 첨단 미래 도시로 한 단계 더 도약시키겠다"는 포부도 밝혔다.

신상진 "분당과 중원, 수정구 재건축·재개발 마무리하겠다"

신상진 국민의힘 성남시장 후보신상진

신 후보의 대표 공약은 재건축·재개발 지원을 위한 '10조 원 기금조성 프로젝트'와 신생아 종잣돈 100만 원 '베이비펀드 프로젝트', 지하철 사각지대 제로 '추가역 및 신규노선 신설' 등이다.

신상진 후보는 29일 <오마이뉴스>에 "성남은 세계적 첨단 과학도시가 될 수 있는 충분한 잠재력이 있는 글로벌 도시"라며 "이런 성남을 과거로 퇴행시켜서는 안 된다"라고 강조했다.

그러면서 "시장으로 재직하는 동안 성남은 2천백억 원에 달하는 채무를 갚아 '채무 제로 도시'가 됐고 4등급에 머물렀던 성남시의 청렴도는 지난 4년 간 대폭 상승했다"라고 설명하며 "제가 성남을 계속 지켜나가고자 한다"라고 강조했다.

신 후보는 또한 지난 4년 시정 운영 경험을 자신의 강점으로 꼽았다.

그러면서 "초짜 운전자가 성남시를 운영해서는 안 된다"며 "지난 4년 간 시장직을 수행해 온 제가 시정을 챙기고 시민의 삶을 보살필 수 있다"라고 강조했다. "그동안 추진한 9만 8천 세대의 대규모 분당 재건축과 중원구·수정구의 재개발·재건축 사업을 강한 추진력과 행정력으로 마무리하겠다"라고 덧붙였다.
#성남시장선거 #신상진 #김병욱

6.3 지방선거
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