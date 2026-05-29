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신상진 국민의힘 성남시장 후보신상진
신 후보의 대표 공약은 재건축·재개발 지원을 위한 '10조 원 기금조성 프로젝트'와 신생아 종잣돈 100만 원 '베이비펀드 프로젝트', 지하철 사각지대 제로 '추가역 및 신규노선 신설' 등이다.
신상진 후보는 29일 <오마이뉴스>에 "성남은 세계적 첨단 과학도시가 될 수 있는 충분한 잠재력이 있는 글로벌 도시"라며 "이런 성남을 과거로 퇴행시켜서는 안 된다"라고 강조했다.
그러면서 "시장으로 재직하는 동안 성남은 2천백억 원에 달하는 채무를 갚아 '채무 제로 도시'가 됐고 4등급에 머물렀던 성남시의 청렴도는 지난 4년 간 대폭 상승했다"라고 설명하며 "제가 성남을 계속 지켜나가고자 한다"라고 강조했다.
신 후보는 또한 지난 4년 시정 운영 경험을 자신의 강점으로 꼽았다.
그러면서 "초짜 운전자가 성남시를 운영해서는 안 된다"며 "지난 4년 간 시장직을 수행해 온 제가 시정을 챙기고 시민의 삶을 보살필 수 있다"라고 강조했다. "그동안 추진한 9만 8천 세대의 대규모 분당 재건축과 중원구·수정구의 재개발·재건축 사업을 강한 추진력과 행정력으로 마무리하겠다"라고 덧붙였다.
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