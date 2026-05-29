유성호

더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장과 추미애 경기도지사 후보, 김병욱 성남시장 후보가 29일 경기 성남시 모란시장을 찾아 상인들과 인사를 나누며 지지를 호소하고 있다.김 후보 핵심 공약은 판교·분당 일대의 혁신기업들을 하나로 묶은 (가칭)'판교테크밸리 액티브 ETF(상장지수펀드)' 출시와 성남종합운동장 부지 야구 복합 돔구장으로 개발, 성남메트로 1·2호선 신설 등이다.29일 <오마이뉴스>에 "일에 대한 열정이 있고, 일을 풀어나가고 성과를 내는 일머리가 있으며, 또 더 큰 성남이 되기 위해서는 정부의 협조가 절실한데 이 모든 것을 갖춘 사람이 김병욱"이라며 자신이 성남시장 적임자 임을 강조했다.또한 "이재명 대통령 국정 철학과 성남시의 발전비전을 누구보다 깊이 이해하고 있다"며 "성남이 시작했던 '시민이 주인 되는 행정'의 명성을 되찾겠다"는 각오를 전했다.김 후보는 실물 경제에 대한 깊은 이해'와 검증된 문제 해결 능력이 상대 후보와 비교되는 자신의 가장 큰 장점이라며 "성남시를 대한민국을 넘어 세계적인 첨단 미래 도시로 한 단계 더 도약시키겠다"는 포부도 밝혔다.