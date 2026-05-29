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26.05.29 17:32최종 업데이트 26.05.29 17:37
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추미애 더불어민주당 경기도지사 후보,가 29일 경기 성남시 모란시장을 찾아 시민들에게 지지를 호소하고 있다.유성호

추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 수원과 성남을 오가며 사전투표 참여와 지지를 호소하는 총력 유세를 펼쳤다.

추미애 후보는 이날 사전투표를 마친 뒤 선거대책위원회 공개회의를 통해 이번 선거의 의미를 "대한민국 정상화를 완성하는 선거"라고 규정하며, 국민의힘과 양향자 후보를 강하게 비판했다. 이어 경기도의 미래 방향을 담은 다섯 가지 핵심 공약을 발표하며 "유능한 지방정부"를 강조했다.

"경기도 세수가 어디에서 나오는지도 모르는 국힘 후보" 맹비판

정청래 "윤석열, 박근혜, 이명박 감옥 3인 방이 설치고 있다" 사전 투표 첫날인 29일 오전, 정청래 더불어민주당 대표가 경기도 성남시 모란시장을 찾아 추미애 경기도지사 후보·김병욱 성남시장 후보와 함께 유세를 했다. 정 대표는 유세차에 올라 "국정농단과 촛불혁명으로 탄핵 된 박근혜가 걸어 다니고 있고, 부정부패로 감옥에 갔다 온 이명박도 걸어 다니고 있다"며 "내란 우두머리 윤석열의 부활을 꿈꾸는 윤어게인을 물리쳐야 한다"고 목소리를 높였다. 이어 "윤석열, 박근혜, 이명박 감옥 3인 방이 설치고 있다"라고 성토했다. ⓒ 유성호


추미애 후보는 이날 오전 수원시 인계동 행정복지센터에서 사전투표를 마친 뒤 열린 '추추선대위' 공개회의에서 "이번 선거는 민주주의를 위협한 세력에 대한 국민의 엄중한 심판을 민생의 성과로 이어가는 선거"라며 "국민이 만든 이재명 정부와 함께 도민의 삶을 책임질 유능한 지방정부를 세우는 선거"라고 말했다.

이어 윤석열 정부와 국민의힘을 겨냥해 "민생은 무너졌고, 경제는 흔들렸으며 민주주의와 헌정질서마저 위협받았다"면서 "그런데도 국민의힘은 반성하지 않고 책임지지 않는다"고 비판했다.

특히 추미애 후보는 최근 TV토론회를 거론하며 양향자 국민의힘 경기도지사 후보를 직접 겨냥했다. 그는 "국정을 망친 무능이고 지방정부까지 망칠 무능"이라며 "도지사 후보라면 최소한의 준비와 책임감, 도민에 대한 예의가 있어야 하는데 전혀 준비돼 있지 않았다"고 주장했다.

또 "수조 원 공약을 남발하면서도 정작 경기도 세수가 어디에서 나오고 어느 정도 규모인지조차 제대로 알지 못했다"며 "도민의 삶을 책임질 실력도 비전도 보여주지 못했다"고 날을 세웠다.

더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장과 추미애 경기도지사 후보, 김병욱 성남시장 후보가 29일 경기 성남시 모란시장을 찾아 시민들에게 지지를 호소하고 있다.유성호

"31개 시군 모두 압도적 승리" 총결집 호소

이날 추미애 후보 메시지의 핵심은 '윤석열 정권 심판론'과 '유능한 지방정부론'의 결합이었다. 중앙정부 차원의 정치 심판론을 지방선거 구도와 연결하면서 동시에 민주당 지방정부의 행정 역량을 강조하는 전략으로 풀이된다.

추 후보는 "국가 운영을 무너뜨린 세력에게 지방정부까지 맡길 수 없다"며 "반성도 책임도 능력도 없는 국민의힘에게 경기도의 미래를 맡길 수 없다"고 말했다.

그러면서 "도민께서 투표로 힘을 모아주시면 더불어민주당이 해내겠다"며 "도지사부터 시장·군수, 도의원, 시·군의원까지 모두 준비돼 있다"고 강조했다.

특히 사전투표 참여를 거듭 독려하며 "무능과 무책임을 심판하고 유능한 지방정부를 세울 힘을 사전투표로 모아달라"며 "31개 시군 모두에서 압도적으로 승리하게 해달라"고 호소했다.

더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장과 추미애 경기도지사 후보, 김병욱 성남시장 후보가 29일 경기 성남시 모란시장을 찾아 상인들과 인사를 나누며 지지를 호소하고 있다.유성호

"수도권 30분 출근 시대"… 5대 미래 비전 제시

추미애 후보는 이날 공개회의에서 경기도의 미래 청사진으로 다섯 가지 핵심 방향도 제시했다.

첫 번째는 '수도권 30분 출근 시대'다. GTX A·B·C 노선의 차질 없는 추진과 함께 GTX D·E·F 및 G·H 노선의 국가철도망 계획 반영을 추진하겠다고 밝혔다. 서울·인천과 연계한 수도권 통합 교통체계 구축과 청소년 교통비 지원 확대 방안도 제시했다.

두 번째는 교통과 주거를 결합한 도시정책이다. 역세권 중심 청년·신혼부부 공공임대주택 공급, 3기 신도시 적기 공급, 1기 신도시 재건축 신속 추진 등을 약속했다.

세 번째는 '대한민국 경제 1번지 경기도' 구상이다. 추미애 후보는 "'수용성평오이 K-반도체 클러스터'를 구축해 반도체 전주기 생태계를 완성하겠다"고 밝혔다. 경기 북부에는 항공·우주·MRO 산업과 스마트농업, 평화경제특구 등을 추진하겠다고 했다.

이와 함께 돌봄·산후조리·요양 서비스 확대 등 복지 정책과 AI 기반 응급의료 체계 구축, 노동감독관 도입 등 안전·노동 정책도 함께 제시했다.

더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장과 추미애 경기도지사 후보, 김병욱 성남시장 후보가 29일 경기 성남시 모란시장을 찾아 시민들에게 지지를 호소하고 있다.유성호

모란시장 유세… "이재명 개혁 정신 이어가겠다"

추미애 후보는 이날 오후에는 정청래 더불어민주당 대표, 김병욱 성남시장 후보와 함께 성남 모란시장 사거리에서 집중 유세를 벌였다.

추 후보는 이후 자신의 SNS를 통해 "모란시장은 이재명 전 시장 시절 과감한 개혁과 민생행정으로 시민의 삶을 바꿔낸 상징적인 공간"이라며 "그 결단과 실천의 정신을 이제 저 추미애와 김병욱이 흔들림 없이 이어가겠다"고 밝혔다.

이어 "이번 선거는 대한민국 정상화를 완성하는 선거"라며 "내란 세력을 단호히 심판하고 국민이 만든 정부와 함께할 유능한 지방정부를 세우는 선거"라고 다시 한번 강조했다.

또 "성남을 더 크게 키우고 경기도를 대한민국에서 가장 살기 좋은 곳으로 만들겠다"며 지지를 호소했다.

사전투표 첫날 추미애 후보는 단순한 투표 독려를 넘어 이번 지방선거를 '윤석열 정권 심판'과 '민주당 지방정부 재구성'의 의미로 확대하는 데 힘을 쏟았다. 특히 이재명 정부와의 연계성, 성남·경기에서 이어지는 민주당 행정 경험, 그리고 국민의힘 후보와의 '준비된 행정가' 대비를 전면에 내세우며 지지층 결집에 집중하는 모습이다.

추 후보는 이날 마지막으로 "유능한 더불어민주당이 경기도의 미래를 바꾸겠다"며 "여러분이 주신 힘이 경기도를 당당하게 바꾼다"고 강조했다.
#추미애 #경기도지사후보 #정청래 #이재명정부 #양향자국민의힘후보

6.3 지방선거
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