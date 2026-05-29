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제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 서울 용산구 한남동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 오세훈 서울시장 후보 투표를 마친 후 질의응답을 진행하고 있다. 공동취재사진
6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 정원오(더불어민주당)-오세훈(국민의힘) 서울시장 후보 측이 '오세훈 캠프의 정원오 비방 콘텐츠 제작·유포 의혹'을 두고 사실 여부를 다투는 가운데, 조승래 더불어민주당 총괄선대본부장은 "정확히 수사해 처벌해야 하는 사안, 수사하면 확인될 것"이라고 말했다.
조 본부장은 이날 국회 기자간담회 모두발언에서 "오세훈 캠프에서 불법적이고 조직적인 댓글 여론전과 상대 후보 비방 콘텐츠를 하고 있다. 만약 선거사무를 시킬 수 없는 자들에게 선거사무를 불법적으로 시켰다면 공직선거법 위반 등 범죄행위가 된다"며 이같이 말했다.
전날 <뉴스타파>가 "오세훈 캠프가 정원오 후보에 대한 비방용 콘텐츠를 직접 제작해 인터넷에 유포한 정황이 구체적으로 확인됐다"고 보도하면서 '불법 여론전' 이슈가 막판 화두로 떠올랐다(관련 기사 : 정원오 측 "오세훈캠, 조직적 비방 콘텐츠 제작·유포... 오세훈 고발" https://omn.kr/2if2m
).
오 후보는 같은 날 오전 기자회견에서 관련 질문을 받고 "완전히 금시초문이고 사실무근, 결코 그럴 리가 없다"며 "판세가 다급해지니 무리한 허위주장을 남발하는 것"이라 반박했다. "나는 여러 차례 캠프 관계자들에게 '어떤 순간에도 원리원칙에 어긋나지 않아야 하고 선거법을 엄격하게 준수해야 한다'고 강조해왔다"는 설명이다.
이같은 오 후보 해명에 조 본부장은 수사로 밝혀질 것이라 재반박했다. 그는 "오 시장이 알고 있었다고 말할 수는 없었을 거다. 본인은 연관성을 없애려고 '금시초문'이라 주장하겠지만, 그건 수사를 통해서 확인하고 밝혀야 될 문제"라며 "오 후보가 과연 인지하고 관여했느냐, 그 부분을 저희는 그랬을 개연성이 충분히 높다고 판단하고 있다"고 꼬집었다.