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26.05.29 18:15최종 업데이트 26.05.29 18:15
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제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 서울 용산구 한남동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 오세훈 서울시장 후보 투표를 마친 후 질의응답을 진행하고 있다. 공동취재사진

6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 정원오(더불어민주당)-오세훈(국민의힘) 서울시장 후보 측이 '오세훈 캠프의 정원오 비방 콘텐츠 제작·유포 의혹'을 두고 사실 여부를 다투는 가운데, 조승래 더불어민주당 총괄선대본부장은 "정확히 수사해 처벌해야 하는 사안, 수사하면 확인될 것"이라고 말했다.

조 본부장은 이날 국회 기자간담회 모두발언에서 "오세훈 캠프에서 불법적이고 조직적인 댓글 여론전과 상대 후보 비방 콘텐츠를 하고 있다. 만약 선거사무를 시킬 수 없는 자들에게 선거사무를 불법적으로 시켰다면 공직선거법 위반 등 범죄행위가 된다"며 이같이 말했다.

전날 <뉴스타파>가 "오세훈 캠프가 정원오 후보에 대한 비방용 콘텐츠를 직접 제작해 인터넷에 유포한 정황이 구체적으로 확인됐다"고 보도하면서 '불법 여론전' 이슈가 막판 화두로 떠올랐다(관련 기사 : 정원오 측 "오세훈캠, 조직적 비방 콘텐츠 제작·유포... 오세훈 고발" https://omn.kr/2if2m).

오 후보는 같은 날 오전 기자회견에서 관련 질문을 받고 "완전히 금시초문이고 사실무근, 결코 그럴 리가 없다"며 "판세가 다급해지니 무리한 허위주장을 남발하는 것"이라 반박했다. "나는 여러 차례 캠프 관계자들에게 '어떤 순간에도 원리원칙에 어긋나지 않아야 하고 선거법을 엄격하게 준수해야 한다'고 강조해왔다"는 설명이다.

이같은 오 후보 해명에 조 본부장은 수사로 밝혀질 것이라 재반박했다. 그는 "오 시장이 알고 있었다고 말할 수는 없었을 거다. 본인은 연관성을 없애려고 '금시초문'이라 주장하겠지만, 그건 수사를 통해서 확인하고 밝혀야 될 문제"라며 "오 후보가 과연 인지하고 관여했느냐, 그 부분을 저희는 그랬을 개연성이 충분히 높다고 판단하고 있다"고 꼬집었다.

28일 뉴스타파는 <오세훈 캠프 '댓글 여론전' 모의 현장 육성 대화 공개> 제목의 기사로 오 후보 측 여론조작 의혹을 보도했다. <뉴스타파>가 현장에 잠입해 청취한 대화 내용에 따르면, 김아무개 국민의힘 책임당원협의회 상임의장은 2021년 서울시장 보궐 선거 당시 상황을 거론한다.화면갈무리

<뉴스타파>가 현장에 잠입해 청취했다는 대화 내용에 따르면, 김아무개 국민의힘 책임당원협의회 상임의장은 지난 20일 대왕빌딩에서 2021년 서울시장 보궐 선거 때 150명을 동원해 조직적인 댓글 여론전을 벌였고, 이후 후보의 감사전화를 받았다는 취지로 말한다. 다만 '요청'은 후보 본인이 아닌 김선동 당시 캠프 총괄선대본부장으로부터 왔다고 했다.

조 본부장은 이와 관련해 "해당 보도를 보면, 김아무개 국민의힘 책임당원협의회 상임의장이라는 분이 '오 시장이 언론사 댓글에 굉장히 민감하다. 전에 갑작스러운 요청으로 한 150여 명 동원해서 댓글팀을 구성했고 이틀 뒤에 오 시장이 고맙다고 전화를 했다'고 한다"며 "이게 몰랐던 건가, (오 시장도) 알았다는 소리"라고 지적했다.

오 후보 측은 연관성을 부인하고 있지만, 공방은 고발전으로 번지는 모양새다. 이날 오전 정 후보 측은 소통관 기자회견을 통해 오세훈 후보와 김선동 총괄본부장 등을 서울경찰청에 고발하겠다고 밝혔고, 이날 오후 "두 사람을 형법상 업무방해죄 및 공직선거법 위반죄로 고발했다"고 알렸다.
#오세훈 #정원오 #선관위 #서울시장

6.3 지방선거
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