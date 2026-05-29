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28일 뉴스타파는 <오세훈 캠프 '댓글 여론전' 모의 현장 육성 대화 공개> 제목의 기사로 오 후보 측 여론조작 의혹을 보도했다. <뉴스타파>가 현장에 잠입해 청취한 대화 내용에 따르면, 김아무개 국민의힘 책임당원협의회 상임의장은 2021년 서울시장 보궐 선거 당시 상황을 거론한다.<뉴스타파>가 현장에 잠입해 청취했다는 대화 내용에 따르면, 김아무개 국민의힘 책임당원협의회 상임의장은 지난 20일 대왕빌딩에서 2021년 서울시장 보궐 선거 때 150명을 동원해 조직적인 댓글 여론전을 벌였고, 이후 후보의 감사전화를 받았다는 취지로 말한다. 다만 '요청'은 후보 본인이 아닌 김선동 당시 캠프 총괄선대본부장으로부터 왔다고 했다.조 본부장은 이와 관련해 "해당 보도를 보면, 김아무개 국민의힘 책임당원협의회 상임의장이라는 분이 '오 시장이 언론사 댓글에 굉장히 민감하다. 전에 갑작스러운 요청으로 한 150여 명 동원해서 댓글팀을 구성했고 이틀 뒤에 오 시장이 고맙다고 전화를 했다'고 한다"며 "이게 몰랐던 건가, (오 시장도) 알았다는 소리"라고 지적했다.오 후보 측은 연관성을 부인하고 있지만, 공방은 고발전으로 번지는 모양새다. 이날 오전 정 후보 측은 소통관 기자회견을 통해 오세훈 후보와 김선동 총괄본부장 등을 서울경찰청에 고발하겠다고 밝혔고, 이날 오후 "두 사람을 형법상 업무방해죄 및 공직선거법 위반죄로 고발했다"고 알렸다.