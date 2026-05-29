연합뉴스

이재명 대통령과 김혜경 여사가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 서울 종로구 삼청동 주민센터에 마련된 사전투표소에서 투표용지를 투표함에 넣고 있다. 2026.5.29 [청와대통신사진기자단]계산역 사거리에 걸린 '당일 투표' 현수막 아래에선 '부방대(부정선거·부패방지대)' 몸자보를 입고 있는 중년 남성 A씨를 만날 수 있었다. A씨는 인근에서 국민의힘 후보의 명함을 나눠주던 한 노년 여성에게 다가가더니 "보수가 그러니까 멍청한 것"이라며 사전 투표를 하면 안 된다는 취지로 말을 꺼냈다.이어서 기자와 대화한 A씨는 "경기도 안양시에서 왔다"고 자신을 소개하며 "(부정선거와) 어떻게 싸워야 하는지에 대해서 사람들에게 설명하는 중"이라고 했다. 그는 안양에서 인천 계양구까지 온 이유에 대해 "이재명이 (국회의원을) 했던 지역이라서 (부정선거 감시가) 중요하다"라고 설명했다.그러면서 인근 사전 투표소 한 곳을 가리키며 그곳에서 부정선거 감시 봉사자를 만나보라고도 조언했다.A씨가 알려준 인근 사전 투표소에 도착하자, 1층 입구를 드나드는 사람들을 유튜브로 생중계하는 중년 남성 B씨가 보였다. 그는 '부정선거 감시 업무를 하고 있는 것이냐'라고 묻자 "그렇다"고 답했다. B씨는 "한미부정선거공동조사단장인 박주현 변호사의 유튜브에서 '유튜브를 활용할 수 있는 감시단'을 모집하고 있었다"며 "그걸 신청한 것"이라고 부연했다.'사전투표소 입구에서 지나가는 사람들을 생중계하는 이유'를 묻는 말엔 "중복 투표하는 사람이 있거나 중국인이 (투표소에) 들어갈까 싶어서"라며 "이렇게 찍어두면 나중에 증거 영상으로 자료가 남을 수 있잖나. 그걸 기대하고 찍는 것"이라고 말했다.하지만 B씨의 걱정은 기우다. 사전 투표를 하는 즉시 통합선거인명부에 투표 이력이 기록되고, 선거일 선거인명부에도 사전 투표 여부가 표시되기 때문이다. 또 지방선거에서는 외국인도 공직선거법과 출입국관리법상 요건을 충족하면 투표권을 행사할 수 있다.B씨는 그러면서 "원래 오늘 저와 함께 유튜브로 부정선거 감시를 하는 사람이 한 명 더 있었는데 먼저 철수했다. 선관위 직원이 와서 영상을 찍지 말라고 제지했다고 하더라. 아직 저는 선관위에 걸리지 않아서 계속 생중계 중이다"라고 말했다.도보로 15분 가량 떨어진 또 다른 사전 투표소에서는 한 노년 여성이 사전 투표자 수를 하나하나 세어보고 있었다. '참관인'이나 '안내인' 목걸이 없이 인근 의자에 앉아 왼손에 든 계수기를 연신 딸각이는 식이었다. 온라인상에선 갖가지 방식으로 사전 투표자 수를 계수하는 인증 글이 이어지고 있다.