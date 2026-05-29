김보성

6.3 지방선거 사전투표일 첫날인 29일 부산 북구갑 유권자들이 소중한 한표를 행사하고 있다.이날 현장에선 '지역을 위한 일꾼이 누구인가'를 기준으로 투표를 행사했다는 유권자들이 많았다.만덕에 15년간 살았다는 채근출(76·남)씨는 우리 살림살이를 나아지게 할 것 같은 사람에게 투표했다"고 말했고, 구포1동에서 만난 한 여성은 "(북갑을) 이끌어 갈 토대와 뿌리를 내려야 한다"며 지역구을 향한 애정과 고민이 보이는 후보를 뽑았다고 전했다. 구포동에 30여 년간 살았다는 김춘(61·남)씨는 '여기를 배신하고 중앙 무대로 갈 사람은 안 된다'고 강조했다.또한 박아무개(40대·남)씨는 "난 보수도 진보도 아니고 특별히 색깔이 없다"면서 네거티브 선거운동이 상대적으로 심하지 않은 후보에게 표를 줬다고 했다.부산 북구에 30여 년간 살았다는 이선옥(82·여)씨는 '중앙정치에서도 큰 뜻을 품고 정치할 사람인지를 고려했다'고 했고, 만덕2동 행정복지센터에서 만난 이아무개(60대·여)씨는 "인물 면에서 세 후보 중 가장 나은 사람에게 투표했다"고 말했다.이밖에 취재 과정에서 "사전투표 겁이 나서 어떻게 하느냐"라거나 "요즘 누가 사전투표 잘 하느냐"라며 불신을 드러내는 시민들을 만나기도 했다.