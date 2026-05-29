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6.3 지방선거 사전투표일 첫날인 29일 부산 북구갑 유권자들이 소중한 한표를 행사하고 있다.김보성
사전투표 첫날인 29일, 부산 북갑 투표장은 뜨거운 선거 열기만큼이나 유권자들의 투표 행렬로 북적였다. '명픽(이재명 대통령의 선택)'에 힘입은 하정우 더불어민주당 후보와 '보수 재건'을 기치로 내건 한동훈 무소속 후보, '제1야당 간판'을 전면에 내세운 박민식 국민의힘 후보의 치열한 대결 속에서, 지역 표심 역시 한 치 앞을 내다볼 수 없이 팽팽한 분위기다.
<오마이뉴스>는 사전투표 첫날인 29일 구포1동·덕천2동·만덕2동 행정복지센터를 찾았다. 덕천2동 행정복지센터는 하정우 민주당 후보가, 만덕2동 행정복지센터는 박민식 국민의힘 후보와 한동훈 무소속 후보가 이날 사전투표를 한 곳이다. 이날 투표장엔 청년층보단 해당 동네에 오래 거주해 온 노년층 유권자들이 많았다.
만덕2동 한 선거사무원은 "지난 (지방)선거보다 사전투표 하는 유권자들이 더 많은 것 같다"라며 "아무래도 북구갑 선거가 뜨거워서 그런 게 아니겠나"라고 전했다.
덕천2동 사전투표 한 참관인도 "선거가 관심을 많이 받다보니 아침부터 상당히 많은 주민이 투표하고 있는 것 같다"라고 했다.
"살림살이 나아지게 할 사람 뽑았다" "인물 면에서 가장 나은 사람에게 투
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