이남호

'이한주 대통령 정책특보' 응원 글이 실린 이남호 전북교유감 후보 선거 공보.이재명 대통령 측근으로 알려진 이한주 대통령 정책특보 겸 국무총리실 산하 경제·인문사회연구회 이사장이 특정 보수 성향 교육감 후보의 선거공보에 등장해 후보자 '선거법 위반' 논란이 일고 있다. 이에 대해 이한주 특보는 "해당 후보가 사전 허락 없이 선거공보에 내 사진과 글을 실은 것"이라고 밝혔다.29일, <오마이뉴스>는 이남호 전북교육감 후보가 선거관리위원회를 통해 이 지역 전체 가구에 일제히 보낸 '책자형 선거공보'를 살펴봤다. 이 공보에는 '응원합니다'란 항목 아래에 이한주 특보의 글과 직함, 그리고 캐리커처가 실려 있었다.내용은 "전북의 미래를 이야기할 때 우리는 늘 '사람'을 말한다"라면서 "개혁의 의지로 공동체를 이끈 사람을 말하자면, 나는 그 이름으로 이남호를 떠올린다"였다.이 특보는 <오마이뉴스>에 "나는 선거중립 의무가 있는 사람이기 때문에, 내가 교육감 후보 선거공보에 글을 게재하는 것을 허락하면 당연히 법적 문제가 된다"라면서 "해당 내용은 이남호 후보가 출판기념회를 할 때 내가 축사로 써준 내용이다. 나는 이 내용을 선거공보에 사용하라고 허락하지도 않았고 사용되는 줄도 몰랐다"라고 설명했다. 그러면서 "(이남호 후보 쪽이) 이런 이상한 행동을 한 것에 대해 바로 시정하도록 요구할 것"이라고도 했다.해당 공보의 응원 란에 글을 쓴 것으로 되어 있는 조희연 전 서울시교육감도 페이스북에 올린 글에서 "이남호 후보의 출판기념회용 추천사로 써준 글 일부가 공보에 들어간 것 같다"라고 밝혔다.이에 대해 김승환 전 전북교육감은 <오마이뉴스>에 "이번 이한주 특보 등의 글이 실린 선거공보 배달 사태는 이미 행위가 끝난 '기수' 사건이고 엄연한 위법 사안"이라면서 "당사자가 이른 시간 안에 전체 전북도민에게 공개 해명하고 사과해야 그나마 정상 참작이 될 것"이라고 말했다.<오마이뉴스>는 이남호 후보의 의견을 듣기 위해 이 후보 선거사무소에 여러 차례 전화를 걸었지만, 설명을 들을 수 없었다.