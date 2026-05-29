맹수석

맹수석 대전교육감 후보 선대위가 지난 26일 배포한 사진. 이 사진과 함께 배포한 보도자료에서 맹 후보 측은 '대전학부모연대'가 맹수석 후보 지지선언을 했다고 밝혔지만, 대전학부모연대는 맹 후보를 지지한 적 없다고 반발하고 있다.맹수석 대전시교육감 후보가 지지선언 단체 명칭을 도용했다는 의혹이 제기돼 논란이 일고 있다. 특정 단체가 지지 선언을 했다고 밝혔는데, 해당 단체는 지지한 적이 없다고 부인하면서다. 캠프에선 '실무자 실수'라고 뒤늦게 해명하며 언론에 정정을 요청했다.맹 후보 선거대책위원회는 지난 26일 '대전 학부모 연대 맹수석 대전시교육감 후보 지지 선언'이라는 제목의 보도자료를 배포했다. 보도자료에 따르면, 대전학부모연대 유병욱 위원장 외 30명이 맹수석 교육119 안전캠프를 찾아 맹 후보에 대한 공식 지지를 선언했다.당시 참석자들은 '대전학부모연대 대전광역시 교육감 맹수석 후보 지지선언'이라고 적힌 현수막을 들고 사진을 촬영했다.맹 후보 측은 보도자료에서 유병욱 위원장이 "학부모는 교육의 질도 중요하지만 무엇보다 아이들이 안전하고 건강하게 성장하는 것을 가장 우선으로 생각한다"며 "맹 후보의 '안심 울타리 360°' 정책과 안전한 학교 환경 조성, 급식 보장 공약은 학부모들의 가장 큰 걱정을 덜어주는 정책"이라고 말했다고 밝혔다.이어 "지역과 환경에 따라 발생하는 교육격차 문제를 해소하고, 구도심 학교의 과밀학급 문제를 해결하겠다는 정책 방향 역시 매우 공감된다"며 "맹수석 후보야말로 학생 중심 교육정책을 실현할 후보라고 판단했다"고 전했다.맹 후보도 이 자리에서 "누구보다 학생들의 일상을 가까이에서 지켜보고 가장 많이 걱정하는 분들이 바로 학부모님들"이라며 "학생 안전은 물론 지역 간 교육격차를 줄이고, 구도심 과밀학급 문제 해결을 통해 모든 학생들이 보다 나은 환경에서 교육받을 수 있도록 하겠다"고 보도자료는 전했다.그러나 실제 대전지역에서 활동해 온 대전학부모연대는 자신들이 맹 후보를 지지한 사실이 없다며 강하게 반발하고 있다.대전학부모연대는 대전청소년인권네트워크 활동 시기부터 학생인권, 친환경 급식, 사립학교 비리 감시, 공교육 회복 등 지역 교육 현안에 대해 목소리를 내온 단체다.대전학부모연대 신현숙 대표는 29일 <오마이뉴스>와의 전화통화에서 "대전학부모연대는 맹수석 후보를 지지한 적이 없다"며 "단체 명의를 도용당했다"고 주장했다.신 대표는 "인터넷을 검색해 보니 '대전학부모연대'가 맹수석 후보를 지지한 것으로 검색되는 기사가 다수 나온다"며 "맹수석 후보가 아무리 급해도 이러면 안 된다"고 비판했다.특히 신 대표는 "맹수석 후보가 교육감 선거 출마를 준비하던 지난해부터 여러 행사장에서 만났고, 제가 대전학부모연대 대표라는 사실도 알고 있었다"며 "그런데 엉뚱한 사람들을 모아 놓고 대전학부모연대라는 이름을 쓴 것은 명백한 도용"이라고 말했다.신 대표는 단체 명의를 도용해 선거운동에 활용한 데 대해 선거관리위원회에 신고할 방침이라고 밝혔다.논란이 확산되자 맹 후보 측은 해당 보도자료의 지지단체 명칭이 잘못됐다며 언론사에 '대전학부모연대'를 '대전 학부모 운영위원회'로 정정해 달라는 보도자료를 다시 발송했다.맹 후보 측 관계자는 "당시 학부모들이 많이 오셨고, 단체 이름 전달 과정에서 실무자의 실수가 있었던 것 같다"고 해명했다.