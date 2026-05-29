김병욱 캠프

더불어민주당 한병도 원내대표가 성남시를 방문해 김병욱 성남시장 후보에 대한 전폭적인 지지와 당 차원의 확실한 예산 지원을 약속했다. 특히 1가구 1주택 실거주자에 대한 세금 보호를 당론으로 확약하며, 민생 중심의 행정에 힘을 실었다.더불어민주당 한병도 원내대표가 성남시를 방문해 김병욱 성남시장 후보에 대한 전폭적인 지지와 당 차원의 확실한 예산 지원을 약속했다. 특히 1가구 1주택 실거주자에 대한 세금 보호를 당론으로 확약하며, 민생 중심의 행정에 힘을 실었다.29일 김병욱 후보 선거사무소에서 열린 '입법지원 기자간담회'에서 한병도 원내대표와 김병욱 성남시장 후보는 1가구 1주택자를 위한 장기보유특별공제(장특공제) 유지를 확약했다.한 원내대표는 최근 일각에서 제기된 '1주택자 장특공제 폐지' 논란에 대해 "이는 전혀 사실이 아닌 악의적 프레임"이라고 선을 그으며, 실거주자에 대한 확실한 세제 보호를 약속했다. 민주당은 1세대 1주택 등 실거주자의 세금 부담을 줄이는 이 같은 정책을 당론으로 삼아 확고히 지원할 계획이다.이날 간담회에서는 성남시 전역을 촘촘히 연결하는 대규모 교통망 확충 계획도 핵심 과제로 논의됐다. 김 후보는 '내 집 앞 역세권' 보장을 위해 광역 교통 허브를 구축공약으로 제시했다.이와 관련 한 원내대표는 당차원에서 성남권 신설역 대거 확충을 지원하겠다고 약속했다. 김 후보는 구도심 및 주요 거점에 교동역, 위례푸른초사거리역, 을지대역, 신구대역, 상대원하이테크밸리역, 성남시청역을, 신도시·판교권과 연계해 야탑도촌역, 봇들사거리역, 고등동역-서판교역(환승)-판교대장역, 백현마이스역, 오리동천역 신설 공약을 제시했다.한 원내대표는 김 후보가 과거 '1기 신도시 특별법'을 발의하고 통과시킨 경험과 능력을 높이 평가했다. 한 원내대표는 "노후된 주택단지의 재건축과 구도심 재개발을 신속하게 이뤄내려면 거대 여당의 예산 폭탄과 입법 지원이 필수적"이라며 성남의 중단 없는 발전을 위해 당 차원의 '입법·예산 지원 TF'를 구성하여 확실히 뒷받침하겠다고 했다.이에 대해 김 후보는 "분당지역 재건축 속도를 내는 데 핵심 관건으로 떠오른 공공기여금 문제와 관련해 신상진 후보가 주민 권익을 오히려 훼손하는 방향으로 선거전을 전개하고 있다. 심지어 문제 제기 현수막 사진을 비방수단으로 활용하고 있다"며 "이 같은 퇴행적 행태를 극복하는데 당 차원의 전폭 지원이 큰 힘이 됐다"고 감사를 표시했다.한편 김병욱 후보는 29일 오전 단대오거리 출근 인사를 마친 뒤 신흥2동 행정복지센터를 찾아 제9회 전국동시지방선거 사전투표를 완료했다.