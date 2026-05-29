▲29일 사전투표에 참여한 김대중 전남광주통합특별시 교육감 후보. 오른쪽은 부인 천진희씨.목포MBC 제공 전남광주통합특별시 초대 교육감 선거에 나선 후보자 4명이 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 일제히 투표를 마쳤다. 현 전남교육감인 김대중 후보는 이날 오전 6시30분께 전남 무안 삼향읍 사전 투표소에서 부인 천진희씨와 함께 투표했다. 김 후보는 투표를 마치고 "우리 아이들의 배움과 지역 일자리를 잇는 대한민국 교육특별시를 향한 투표가 시작됐다"며 "여러분의 소중한 투표가 우리 아이들의 미래를 더 크게 만든다"고 지지를 호소했다. 현 광주교육감인 이정선 후보는 광주 동구 계림동 행정복지센터에 마련된 투표소에서 투표를 마쳤다. ▲29일 사전투표에 참여한 이정선 전남광주통합특별시 교육감 후보.이정선 캠프 제공 이 후보는 투표를 마치고 유세에 나서면서 "강남에 뒤지지 않는 공교육 시스템을 구축하고, 사교육에 의존하지 않아도 원하는 대학과 진로를 준비할 수 있는 환경을 만들겠다"고 밝혔다. 민주진보진영 단일 후보인 장관호 후보는 무안군 삼향읍 사전투표소에서 생애 첫 투표권 행사에 나선 고3 학생들과 함께 투표를 마쳤다. 부인 장연주 전 정의당 광주시의원도 동행했다. 장 후보는 "투표는 민주주의의 시작이자 시민으로서의 첫 책임"이라며 "아이들에게 민주주의를 말로만 가르치는 것이 아니라, 함께 참여하며 몸소 경험하게 하는 게 진짜 교육"이라고 밝혔다. ▲29일 사전투표에 참여한 장관호 전남광주통합특별시 교육감 후보. 오른쪽은 중학교 교사 시절 제자인 고3 학생들로, 두 학생은 이번에 생애 첫 투표권을 행사했다.장관호 캠프 제공 강숙영 후보도 이날 오전 순천대에 마련된 사전투표소에서 투표를 마쳤다. 지방선거와 함께 치러지는 교육감 선거에서 광주와 전남은 시·도 통합 교육감 선거를 치른다. 사전투표는 다음 달 3일 본 선거에 앞서 29~30일 이틀 간 전국 투표소에서 치러진다. 사전투표 첫 날인 29일 오후 3시 현재, 전국 투표율은 8.15%를 보이고 있다. 전남 지역이 16.66%로 가장 높은 투표율을 기록하고 있으며, 전북(14.16%), 강원(10.42%), 광주(10.00%)가 뒤를 잇고 있다. ▲초대 통합 교육감 4파전전남광주통합특별시 교육감 선거 후보자 4인. 왼쪽부터 강숙영 전 전남교육청 장학관, 김대중 전남교육감, 이정선 광주교육감, 장관호 전 전교조 전남지부장.중앙선거관리위원회 #교육감선거 #사전투표 #전남광주통합교육감 #전남광주교육감 구독하기 6.3 지방선거 이전글 대구 투표율 끌어올리자... 한국유권자중앙회·호남향우회 손잡았다 다음글 "1주택 실거주자 세금 보호 당론 확약" 한병도, 김병욱 지원사격 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천1 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 김형호 (demian81) 내방 구독하기 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차2149 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 대구 투표율 끌어올리자... 한국유권자중앙회·호남향우회 손잡았다 "1주택 실거주자 세금 보호 당론 확약" 한병도, 김병욱 지원사격 다음글 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크