이정선 캠프 제공

29일 사전투표에 참여한 이정선 전남광주통합특별시 교육감 후보.이 후보는 투표를 마치고 유세에 나서면서 "강남에 뒤지지 않는 공교육 시스템을 구축하고, 사교육에 의존하지 않아도 원하는 대학과 진로를 준비할 수 있는 환경을 만들겠다"고 밝혔다.민주진보진영 단일 후보인 장관호 후보는 무안군 삼향읍 사전투표소에서 생애 첫 투표권 행사에 나선 고3 학생들과 함께 투표를 마쳤다. 부인 장연주 전 정의당 광주시의원도 동행했다.장 후보는 "투표는 민주주의의 시작이자 시민으로서의 첫 책임"이라며 "아이들에게 민주주의를 말로만 가르치는 것이 아니라, 함께 참여하며 몸소 경험하게 하는 게 진짜 교육"이라고 밝혔다.