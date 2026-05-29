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대전여성단체연합, 대전참여자치시민연대, 대전충남녹색연합은 29일 대전시의회에서 '2026년 제9회 전국동시지방선거 대전지역 후보자 공약 분류 보고서 발표 기자회견'을 열어 "6.3 지방선거에 출마한 대전지역 후보자 선거공보물에 담긴 공약 총 2920건을 분석한 결과, 기후정의·성평등·평화·시민참여 등 4개 시대적 가치 공약이 현저히 부족했다"고 밝혔다.오마이뉴스 장재완
6.3 지방선거에 출마한 대전지역 후보자들의 공약을 분석한 결과, 기후정의·성평등·평화·시민참여 등 시대적 가치와 관련한 공약이 전체의 5% 수준에 그친 것으로 나타났다.
대전여성단체연합, 대전참여자치시민연대, 대전충남녹색연합은 29일 대전시의회에서 '2026년 제9회 전국동시지방선거 대전지역 후보자 공약 분류 보고서'를 발표했다. 이들은 "대전지역 단체장·광역의원·기초의원 후보자들의 선거공약을 분야별로 분류하고, 기후정의·성평등·평화·시민참여 등 4개 가치 축에 따라 평가한 결과 가치 공약이 현저히 부족했다"고 밝혔다.
이들은 대전시장과 5개 자치구청장, 광역·기초의회 후보자들의 선거공보물에 담긴 공약 총 2920건을 분석했다. 분석 결과, 전체 공약 가운데 기후정의 공약은 62건, 성평등 공약은 36건, 시민참여 공약은 57건이었으며, 평화 공약은 단 한 건도 확인되지 않았다는 것.
지난 2022년 지방선거 당선자 공약 분석에서도 기후위기·성평등·평화·시민참여 공약은 전체 공약 1522건 중 5%에 그쳤는데, 이번 선거에서도 비슷한 수준의 한계가 반복됐다고 지적했다.
분야별로는 문화체육관광 공약이 540건으로 전체의 18.5%를 차지해 가장 많았다. 이어 교통 460건(15.8%), 경제 457건(15.7%), 행정복지 442건(15.1%), 주거·안전 352건(12.1%), 공공시설 340건(11.6%) 순이었다. 이 6개 분야가 전체 공약의 89%를 차지했다.
반면 의료 공약은 48건(1.6%), 노동 공약은 67건(2.3%)에 그쳐 시민 일상과 직결되는 공공의료와 노동권 의제가 공약 설계에서 소외된 것으로 나타났다.
"기후 공약은 적고, 반기후 개발 공약은 많아"
기후정의 분야에서는 공약 부족과 함께 개발 중심 공약의 한계가 지적됐다. 보고서에 따르면 대전시장과 5개 구청장 후보 15명 가운데 공보물에 '기후', '탄소중립', '에너지전환'이라는 핵심 단어를 한 번이라도 명시한 후보는 더불어민주당 3명, 국민의힘 1명 등 모두 4명에 불과했다.
단체장 후보들의 공약 총 801개 중 기후 공약은 25개(3.12%)였고, 시의원 후보 40명의 공약 801개 중 기후 공약은 9개(0.99%), 구의원 후보 79명의 공약 1290개 중 기후 공약은 26개(2.02%)에 그쳤다.
이들은 "대부분의 후보자 공약은 탄소중립 신도시, 에너지자립 도시, 대중교통 중심 전환 등 기후위기 대응 인식이 있는 것처럼 보이지만, 동시에 대규모 산업단지 조성, 그린벨트 해제, 산림·하천 개발, 승용차 중심 도로 개설 등 기후위기를 가속화하는 반기후 공약도 쏟아지고 있다"고 지적했다.
이어 "탄소중립은 여전히 도시체계를 구성하는 기준이 아니라 개발사업의 면죄부 공약처럼 존재하고 있다"며 "지금이라도 기후위기에 안전한 지역사회, 난개발이 아닌 기후와 돌봄, 도시전환 정책에 눈과 귀를 열어야 한다"고 밝혔다.
"성평등 관점 공약 극히 낮은 비율... 여성을 돌봄·출산의 대상으로 인식"