오마이뉴스 장재완

대전여성단체연합, 대전참여자치시민연대, 대전충남녹색연합은 29일 대전시의회에서 '2026년 제9회 전국동시지방선거 대전지역 후보자 공약 분류 보고서 발표 기자회견'을 열어 "6.3 지방선거에 출마한 대전지역 후보자 선거공보물에 담긴 공약 총 2920건을 분석한 결과, 기후정의·성평등·평화·시민참여 등 4개 시대적 가치 공약이 현저히 부족했다"고 밝혔다. 사진은 '2026 대전광역시 6.3 지방선거 단체장 후보자 공약 종합분류표'.시민참여 공약도 충분하지 않았다. 이들은 시민참여 공약을 주민참여예산, 주민자치회, 공론화·토론회 등 시민이 직접 정책을 제안하고 결정 과정에 참여하는 구조를 만드는 공약인지로 분류했다. 단순히 주민 의견을 듣겠다는 선언이나 민원 응대는 시민참여 공약으로 보지 않았다.그 결과 시민참여 공약은 더불어민주당 후보들에게 상대적으로 집중됐고, 국민의힘 후보들에게서는 거의 찾아보기 어려운 것으로 나타났다.유성구의회 더불어민주당 김은진 후보와 대전시의원 대덕구 더불어민주당 권인호 후보처럼 주민자치회 조례 제·개정, 시민의회 상설화, 청소년 주민참여예산제 등 제도적 기반을 구체적으로 설계한 공약도 있었지만, 전체적으로는 소수 사례에 그쳤다.특히 중구 기초의회 후보 전원과 유성구 선거구 광역시의원 후보 전원이 시민참여 공약을 제시하지 않은 점도 문제로 지적됐다.이들은 "지방의회는 주민과 가장 가까운 정치의 장인 만큼 시민참여 제도화에 앞장서야 할 위치에 있다"며 "그럼에도 이번 선거에서 시민을 정책 결정의 주체로 세우려는 공약은 여전히 소수에 그쳤다"고 밝혔다.이들은 이번 분석을 통해 대전 지방선거 공약이 여전히 개발 중심에서 벗어나지 못하고 있다고 총평했다.이들은 "경제, 문화체육관광, 행정복지 시설의 신설·확충 공약이 여전히 주를 차지하고 있다"며 "건물을 짓고 도로를 놓겠다는 약속의 경쟁이 지방선거의 표준이 되고 있다는 지난 2022년 평가가 여전히 달라지지 않았다"고 밝혔다.아울러 "기후정의 공약이 없는 단체장이 기후 예산을 우선 편성할 가능성은 낮고, 성평등 공약이 없는 후보자가 성평등 구조 체계를 만들 가능성도 낮다"며 "공약은 당선 이후 행정의 방향을 미리 보여주는 창"이라고 강조했다.끝으로 이들은 "제9회 지방선거에 출마하는 모든 후보는 지금이라도 자신의 공약을 다시 펼쳐봐야 한다"며 "기후위기 앞에 선 시민의 생존권, 구조적 불평등을 바꾸려는 의지, 주민이 정책 결정 과정에 참여하는 설계, 전쟁과 혐오가 아닌 평화와 공존의 가치가 담겨 있는지 확인하고 수정해야 한다"고 촉구했다.