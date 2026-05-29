조용익 캠프

조용익 부천시장 후보가 29일 오전 부인과 함께 부천시 원미구 중1동 행정복지센터에서 사전투표를 하고 있다.조용익 더불어민주당 부천시장 후보가 29일 오전 부천시 원미구 중1동 행정복지센터를 찾아 제9회 전국동시지방선거 사전투표에 참여했다.조 후보는 이날 오전 7시 10분경 부인과 함께 사전투표를 마친 것으로 전해졌다. 조 후보 측 관계자는 이날 통화에서 "당초 오전 7시 10분 일정으로 계획돼 있었고, 비슷한 시간대에 투표를 진행한 것으로 알고 있다"고 밝혔다.조 후보는 투표 직후 자신의 페이스북을 통해 시민들의 사전투표 참여를 독려하며 "투표는 민주주의의 꽃이자 소중한 국민의 권리"라고 강조했다.그는 "사전투표는 오늘과 내일 이틀간 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된다"며 "신분증만 지참하면 거주지와 상관없이 전국 어느 사전투표소에서나 참여할 수 있다"고 안내했다.특히 이번 지방선거의 복잡한 투표 방식과 관련해 유권자들의 주의를 당부했다. 조 후보는 "지방선거는 투표용지가 여러 장"이라며 "투표용지 한 장에는 반드시 한 명의 후보만 선택해야 한다"고 설명했다.이어 "기호 1-가, 1-나 후보처럼 같은 더불어민주당 소속 후보가 함께 있는 경우에도 한 사람만 선택해야 한다"며 "두 후보 모두에게 기표하면 무효표가 된다"고 말했다.조 후보 측 관계자는 "실제로 유권자들이 같은 정당 후보 두 명 모두에게 표시해 무효표가 되는 사례가 적지 않은 것으로 알고 있다"며 "캠프에서도 '한 투표용지에는 한 번만 기표해야 한다'는 점을 중점적으로 안내하고 있다"고 전했다.또 조 후보는 "본투표일은 다음 주 수요일인 6월 3일"이라며 "당일 투표가 어려운 시민들은 이번 사전투표에 꼭 참여해 달라"고 호소했다.끝으로 그는 "적극적인 투표 참여로 희망 가득한 대한민국, 더 행복한 부천을 만들어 달라"고 말했다.한편 제9회 전국동시지방선거 사전투표는 29일부터 30일까지 전국 사전투표소에서 진행된다.