제보자 제공

경기도 선거관리위원회가 이진용 후보의 선거공보물이 ‘사실과 다르다’며 28일부터 사전투표소마다 이를 바로잡는 공고문을 부착했다.이에 따라 29일부터 이틀간 실시되는 가평군 투표장에서는 선관위의 공식 공고문이 부착돼 이 사실을 직접 볼 수 있다.가평군 선관위에 이의를 제기했던 무소속 신동진 후보 측은 "치명적 성범죄 전과를 숨기기 위해 공보물의 죄명까지 조작한 행위"라며 "지금 당장 후보직에서 사퇴해야 마땅하다"고 주장했다.