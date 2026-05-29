▲경기도 가평군수 선거에 출마한 이진용 무소속 후보이진용 후보 페이스북 경기도 가평군수 선거에 출마한 이진용 무소속 후보가 자신의 선거 홍보물에서 전과 기록을 축소했다는 의혹과 관련, 경기도(가평군) 선거관리위원회가 이 후보의 선거공보물이 '사실과 다르다'며 사전투표소마다 이를 바로잡는 공고문을 부착했다(관련 기사 : 이진용 가평군수 후보, 선거홍보물 전과기록 변형 기재 의혹 https://omn.kr/2icur). 이 후보는 지난 2003년 '청소년성보호에관한법률(현 아동·청소년의 성보호에 관한 법률)' 위반 혐의로 벌금 300만 원의 유죄 판결을 확정 받았지만 이번 선거 홍보물에는 '성(性)'를 빼고 '청소년 보호에 관한 법률'위반으로 기재했다. 지난 26일 이 후보의 선대위원장은 기자와의 통화 당시 인쇄소 측의 실수인 것처럼 설명했으나 선관위 측은 이 후보 측의 고의인지 인쇄소 측의 실수인지는 언급하지 않고 선거 홍보물에 기재된 내용이 '사실과 부합하지 않다'는 설명만 바로 잡았다. ▲경기도 선거관리위원회가 이진용 후보의 선거공보물이 ‘사실과 다르다’며 28일부터 사전투표소마다 이를 바로잡는 공고문을 부착했다.제보자 제공 이에 따라 29일부터 이틀간 실시되는 가평군 투표장에서는 선관위의 공식 공고문이 부착돼 이 사실을 직접 볼 수 있다. 가평군 선관위에 이의를 제기했던 무소속 신동진 후보 측은 "치명적 성범죄 전과를 숨기기 위해 공보물의 죄명까지 조작한 행위"라며 "지금 당장 후보직에서 사퇴해야 마땅하다"고 주장했다. #가평군수 #이진용후보 #전과변형의혹 #청소년성보호에관한법률 #경기도선관위 구독하기 6.3 지방선거 이전글 "기울어진 운동장 잘 극복해 전남광주 교육도시로 만들 것" 다음글 지방선거, 시각장애인은 투표 용지를 볼 수 없다 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 추천2 댓글 공유 시민기자기사쓰기 시리즈연재발행 오마이뉴스취재후원 기사제보하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 이영일 (ngo201) 내방 구독하기 트위터 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원 댓글 보기 응원글 보기 응원글 보기 독자의견 응원글 더보기 응원하기 더보기닫기 독자의견 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차2134 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 "기울어진 운동장 잘 극복해 전남광주 교육도시로 만들 것" 지방선거, 시각장애인은 투표 용지를 볼 수 없다 다음글 이용약관 개인정보처리방침 청소년보호정책 Copyright © OhmyNews 맨위로 다크