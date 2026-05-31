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"군이 직접 개입한다는 것은 중요한 결과가 된다. 그리고 마지막이다. 3천 7백만 명 모두 똑같이 생각할 수는 없다. 전체 여론이 그렇게 하기를 원할 때 국민 합의에 의해서 해야 한다. 국민적 합의·총화 속에서 그렇게 되기를 바란다. 회의 방식도 문제다. 회의는 그 대책을 마련하는 방식에 있어서 미리 결정해놓고 하면 의미가 없다."

안종훈 장군12·12 쿠데타 당시 군 통수권자인 최규하 대통령은 군부에 대한 영향력이 없었고, 정승화 계엄사령관은 쿠데타 개시 1시간 27분 만에 연행됐다. 군부의 갈등을 조정할 두 권위자가 힘을 잃게 된 것이 그날 상황을 유혈 충돌로 몰아간 결정적 요인이다.이와 달리 5·17 쿠데타는 군부를 장악한 전두환이 일차적으로 행정부를 장악할 목적으로 벌인 일이다. 국민과 민주화세력을 억누르는 것은 그다음 단계였다.전두환 측이 행정부를 제압하는 단계에서는 상호 간의 유혈 충돌이 발생할 여지가 없었다. 이때 전두환에게 중요한 것은 군부의 의견 통일이었다. 군부가 단합해 행정부를 장악하는 모양새가 그에게는 필요했다. 그래서 이 단계에서는 전두환 측이 동료 군인들에게 총구를 겨누기 힘들었다.안종훈의 대응은 이런 구도 속에서 전두환에게 위협이 될 만한 양상으로 나타났다. 그는 군부의 의견 통일을 저지하는 데 힘썼다. 전두환이 군의 단합된 힘을 이용하지 못하도록 하는 데 주안점을 뒀던 것이다.그 무대는 전군주요지휘관회의다. 전두환이 5·17 쿠데타에 대한 군부의 지지를 얻고자 마련한 이 회의는 1980년 5월 17일 용산 국방부 제1회의실에서 열렸다. 1996년 1월 23일 서울지방검찰청 특별수사본부가 전두환·노태우 등을 기소할 때 공개한 공소장에 따르면, 오전 11시경(다른 기록에는 10시 혹은 10시 30분경)에 열린 이 회의에는 3군 지휘관 43명이 참석했다.위 공소장은 "대부분의 참석자들이 계엄 확대에 이견이 없다는 발언을" 했다고 알려준다. 그런 뒤, "안종훈 육군 군수사령관이 비상계엄 전국확대 조치는 국민의 합의에 의해 하여야 하는데 시기상조라며 반대 의견을 표명"했다고 기술한다.이승만·박정희·전두환·윤석열이 계엄을 선포할 때 국민적 합의를 받은 일은 없다. 국가안보니 질서유지니 하는 명분이 운운되지만, 계엄의 진짜 목적은 국민을 억누르는 것이다. 이런 일을 벌이기 전에 국민적 합의를 받을 독재자는 없다. 안종훈의 요구는 '너희들, 계엄 하지 말아'라고 말하는 것과 같았다.그의 구체적인 발언 내용은 1993년 3월 13일 자 <동아일보> '남산의 부장들 (131)'에서 확인된다. 이에 따르면, 이날 회의장 안에는 전두환의 부하들인 보안사 요원들은 물론이고 헌병들까지 깔려 있었다. 군부 지도자들이 모인 자리가 평소와 달리 아주 위압적이었다. 전두환 입장에서는 이 회의가 그만큼 중요했다.회의 주재자인 주영복 국방부 장관이 '계엄을 전국으로 확대한 뒤 정치권 및 중요 인물들을 완전히 제거해야 한다'고 발언하는 순간이었다. 이때 중장 안종훈이 갑자기 장관의 말을 끊고 목청을 높이며 발언을 했다.위 기사는 안종훈의 발언 때문에 "회의의 방향이 틀어"졌다고 알려준다. 그의 발언은 전두환의 계획에 차질을 줄 수 있을 정도로 큰 파장을 일으켰다. 이 점은 발언 직후의 상황에서 확인된다.분위기가 엉뚱한 방향으로 흐르자, 전두환·노태우에 이어 신군부 3인자인 정호용 특전사령관이 자리에서 일어나 장시간 연설을 했다. 그다음에는 노태우 수도경비사령관이 일어나 "열변을 토했다"고 위 기사는 말한다. 이들의 발언은 다른 지휘관들의 입을 틀어막기 위한 것이었다. 전군 지휘관들의 지지를 받아 비상계엄 전국확대를 국무회의에 상정하고자 했던 전두환의 계획이 비상 상황에 직면했기 때문에 나타난 장면이다.참석자 43명 중에서 안종훈이 돋보였다는 점은 장장 4시간 이상 진행된 이 회의에 대한 박준병(1980년 당시 육군 20사단장)의 회고에서도 확인된다. 1988년 12월 22일 자 <한겨레>에 따르면, 전날 국회 광주청문회에 출석한 박준병은 그날의 회의 분위기를 묻는 오경의 민주당 의원의 질문에 대해 "안종훈 군수기지사령관이 '시나리오대로 하면 되겠느냐. 토의 좀 하자'고 발언한 것으로 기억하며, 계엄을 강화하자는 발언이 많았다"라고 답변했다.55세 된 사람이 8년 전의 역사적 순간을 떠올리면서 안종훈의 발언만 구체적으로 기억해냈다. 그만큼 그 발언이 강한 인상을 남겼던 것이다.